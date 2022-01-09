Шибалов выиграл этап «Дакара», у Карякина лобовое столкновение

Антон Шибалов на КАМАЗе стал победителем седьмого этапа «Дакара» в зачете грузовиков. Российский пилот, который на прошлом спецучастке проколол сразу два колеса, без особых проблем добрался до финиша первым, впереди своего напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

Это первая победа Шибалова в этом году. Трое остальных гонщиков КАМАЗа на этапах уже побеждали.

К сожалению, занять три и тем более четыре лидирующих позиции камазовцем не удалось. Андрей Каргинов, бывший быстрейшим на старте этапа, к финишу пришел только четвертым, пропустив вперед Мартина ван дер Бринка на IVECO.

Четвертый камазовец Дмитрий Сотников в начале этапа сменил лидировавшего Каргинова, но потом также потерял время и стал только пятым. Это не помешало ему остаться лидером общего зачета.

Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 7 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Дмитрий Сотников КАМАЗ 2. Эдуард Николаев КАМАЗ 00:05:14 3. Антон Шибалов КАМАЗ 00:31:25 4. Мартин ван дер Бринк IVECO 01:07:25 5. Андрей Каргинов КАМАЗ 01:37:50

В классе мотовездеходов не повезло россиянину Сергею Карякину. Судя по официальному таймингу на второй контрольной точке более чем в 300 километрах до финиша он шел шестым, но дальше лоб с лоб столкнулся с другим участником. Судя по всему, второй экипаж заблудился и, в поисках контрольной точки, ехал во встречном направлении.

Победителем этапа стал поляк Михаил Гочал.

Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 7 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Остин Джонс CAN-AM 2. Михал Гочал CAN-AM 00:05:11 3. Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:06:33 4. Рокас Бациушка BRP 00:27:58 5. Марек Гочал CAN-AM 00:41:27

Наконец в категории легких багги лучшим стал Сет Куинтеро. Россиянин Павел Лебедев финишировал третьим и поднялся на пятую строчку в общем зачете.

Предварительное положение в зачете легких багги после 7 этапов

Гонщик Техника Отрыв 1. Франсиско Лопес Контардо CAN-AM 2. Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 02:12:40 3. Фернандо Альварес CAN-AM 02:38:19 4. Сантьяго Наварро CAN-AM 04:31:52 5. Павел Лебедев CAN-AM 04:56:04