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Дакар / GCK e-Blast H2 Отчет об этапе

Шибалов выиграл этап «Дакара», у Карякина лобовое столкновение

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Екатеринбуржец Сергей Карякин лоб в лоб столкнулся с заблудившимся соперником, но его экипаж не пострадал

Шибалов выиграл этап «Дакара», у Карякина лобовое столкновение

Антон Шибалов на КАМАЗе стал победителем седьмого этапа «Дакара» в зачете грузовиков. Российский пилот, который на прошлом спецучастке проколол сразу два колеса, без особых проблем добрался до финиша первым, впереди своего напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

Это первая победа Шибалова в этом году. Трое остальных гонщиков КАМАЗа на этапах уже побеждали.

К сожалению, занять три и тем более четыре лидирующих позиции камазовцем не удалось. Андрей Каргинов, бывший быстрейшим на старте этапа, к финишу пришел только четвертым, пропустив вперед Мартина ван дер Бринка на IVECO.

Четвертый камазовец Дмитрий Сотников в начале этапа сменил лидировавшего Каргинова, но потом также потерял время и стал только пятым. Это не помешало ему остаться лидером общего зачета.

Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 7 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КАМАЗ  
2. Russian Federation Эдуард Николаев КАМАЗ 00:05:14
3. Russian Federation Антон Шибалов КАМАЗ 00:31:25
4. Netherlands Мартин ван дер Бринк IVECO 01:07:25
5. Russian Federation Андрей Каргинов КАМАЗ 01:37:50

В классе мотовездеходов не повезло россиянину Сергею Карякину. Судя по официальному таймингу на второй контрольной точке более чем в 300 километрах до финиша он шел шестым, но дальше лоб с лоб столкнулся с другим участником. Судя по всему, второй экипаж заблудился и, в поисках контрольной точки, ехал во встречном направлении. 

 

Победителем этапа стал поляк Михаил Гочал.

Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 7 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. United States Остин Джонс CAN-AM  
2. Poland Михал Гочал CAN-AM 00:05:11
3. Spain Жерард Фаррес Гелл CAN-AM 00:06:33
4. Lithuania Рокас Бациушка BRP 00:27:58
5. Poland Марек Гочал CAN-AM 00:41:27

Наконец в категории легких багги лучшим стал Сет Куинтеро. Россиянин Павел Лебедев финишировал третьим и поднялся на пятую строчку в общем зачете. 

Предварительное положение в зачете легких багги после 7 этапов

  Гонщик Техника Отрыв
1. Chile Франсиско Лопес Контардо CAN-AM  
2. Spain Кристина Гуттьерес Эрреро OT3 02:12:40
3. Spain Фернандо Альварес CAN-AM 02:38:19
4. Spain  Сантьяго Наварро CAN-AM 04:31:52
5. Russian Federation Павел Лебедев  CAN-AM 04:56:04

 

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