Шибалов выиграл этап «Дакара», у Карякина лобовое столкновение
Екатеринбуржец Сергей Карякин лоб в лоб столкнулся с заблудившимся соперником, но его экипаж не пострадал
Антон Шибалов на КАМАЗе стал победителем седьмого этапа «Дакара» в зачете грузовиков. Российский пилот, который на прошлом спецучастке проколол сразу два колеса, без особых проблем добрался до финиша первым, впереди своего напарника по команде «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.
Это первая победа Шибалова в этом году. Трое остальных гонщиков КАМАЗа на этапах уже побеждали.
К сожалению, занять три и тем более четыре лидирующих позиции камазовцем не удалось. Андрей Каргинов, бывший быстрейшим на старте этапа, к финишу пришел только четвертым, пропустив вперед Мартина ван дер Бринка на IVECO.
Четвертый камазовец Дмитрий Сотников в начале этапа сменил лидировавшего Каргинова, но потом также потерял время и стал только пятым. Это не помешало ему остаться лидером общего зачета.
Предварительное положение в общем зачете грузовиков после 7 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|2.
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|00:05:14
|3.
|Антон Шибалов
|КАМАЗ
|00:31:25
|4.
|Мартин ван дер Бринк
|IVECO
|01:07:25
|5.
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|01:37:50
В классе мотовездеходов не повезло россиянину Сергею Карякину. Судя по официальному таймингу на второй контрольной точке более чем в 300 километрах до финиша он шел шестым, но дальше лоб с лоб столкнулся с другим участником. Судя по всему, второй экипаж заблудился и, в поисках контрольной точки, ехал во встречном направлении.
Победителем этапа стал поляк Михаил Гочал.
Предварительное положение в общем зачете мотовездеходов после 7 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Остин Джонс
|CAN-AM
|2.
|Михал Гочал
|CAN-AM
|00:05:11
|3.
|Жерард Фаррес Гелл
|CAN-AM
|00:06:33
|4.
|Рокас Бациушка
|BRP
|00:27:58
|5.
|Марек Гочал
|CAN-AM
|00:41:27
Наконец в категории легких багги лучшим стал Сет Куинтеро. Россиянин Павел Лебедев финишировал третьим и поднялся на пятую строчку в общем зачете.
Предварительное положение в зачете легких багги после 7 этапов
|Гонщик
|Техника
|Отрыв
|1.
|Франсиско Лопес Контардо
|CAN-AM
|2.
|Кристина Гуттьерес Эрреро
|OT3
|02:12:40
|3.
|Фернандо Альварес
|CAN-AM
|02:38:19
|4.
|Сантьяго Наварро
|CAN-AM
|04:31:52
|5.
|Павел Лебедев
|CAN-AM
|04:56:04