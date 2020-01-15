Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
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В тройку лучших на спецучастке вошел сошедший ранее пилот.
Гонщик «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов выиграл сокращенный из-за плохой погоды десятый этап ралли-рейда «Дакар». Второе время показал партнер Шибалова по команде Дмитрий Сотников, а третьим стал Эдуард Николаев. Ветеран КамАЗа ранее завершил борьбу в гонке из-за поломки машины, но продолжает ехать по программе Dakar Experience, хотя его времена и не считаются в общем зачете.
Лидер генеральной классификации Андрей Каргинов на 10-м этапе стал пятым, позволив Шибалову отыграть пару минут в зачете. А вот идущий в общем зачете третьим белорус Сергей Вязович оказался лишь 17-м, с отставанием более получаса. Однако, гонщик МАЗа сохранил место в первой тройке.
Положение в общем зачете грузовиков после десятого этапа (топ-5)
|Пилот
|Грузовик
|Время/Отст.
|1
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|40 ч 20 м 04 м
|2
|
Антон Шибалов
|КамАЗ
|+36:08
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+ 1 ч 40:00
|4
|Алеш Лопрайс
|Praga
|+ 2 ч 21 м 18 с
|5
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|+ 2 ч 48 м 10 с
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Иван Матушкин
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
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База данных
5 янв. - 17 янв.
Этап 10: Харад – Шубайта Проходит прямо сейчас
|Сессия
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
16:00
00:00
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|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
16:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
01:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
21:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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вт 7 янв.
ср 8 янв.
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22:30
06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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ср 8 янв.
чт 9 янв.
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22:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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пн 13 янв.
вт 14 янв.
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22:00
06:00
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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