Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

Гонщик «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов выиграл сокращенный из-за плохой погоды десятый этап ралли-рейда «Дакар». Второе время показал партнер Шибалова по команде Дмитрий Сотников, а третьим стал Эдуард Николаев. Ветеран КамАЗа ранее завершил борьбу в гонке из-за поломки машины, но продолжает ехать по программе Dakar Experience, хотя его времена и не считаются в общем зачете.

Лидер генеральной классификации Андрей Каргинов на 10-м этапе стал пятым, позволив Шибалову отыграть пару минут в зачете. А вот идущий в общем зачете третьим белорус Сергей Вязович оказался лишь 17-м, с отставанием более получаса. Однако, гонщик МАЗа сохранил место в первой тройке.

Положение в общем зачете грузовиков после десятого этапа (топ-5)