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Дакар / Отчет об этапе

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

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Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Автор:
, редактор
15 янв. 2020 г., 09:25

В тройку лучших на спецучастке вошел сошедший ранее пилот.

Гонщик «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов выиграл сокращенный из-за плохой погоды десятый этап ралли-рейда «Дакар». Второе время показал партнер Шибалова по команде Дмитрий Сотников, а третьим стал Эдуард Николаев. Ветеран КамАЗа ранее завершил борьбу в гонке из-за поломки машины, но продолжает ехать по программе Dakar Experience, хотя его времена и не считаются в общем зачете. 

Лидер генеральной классификации Андрей Каргинов на 10-м этапе стал пятым, позволив Шибалову отыграть пару минут в зачете. А вот идущий в общем зачете третьим белорус Сергей Вязович оказался лишь 17-м, с отставанием более получаса. Однако, гонщик МАЗа сохранил место в первой тройке.

Положение в общем зачете грузовиков после десятого этапа (топ-5)

  Пилот Грузовик Время/Отст.
1 Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ 40 ч 20 м 04 м
2

Russian Federation Антон Шибалов

 КамАЗ +36:08
3 Belarus Сергей Вязович МАЗ + 1 ч 40:00
4 Czech Republic Алеш Лопрайс Praga + 2 ч 21 м 18 с
5 Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ + 2 ч 48 м 10 с
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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Иван Матушкин

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сб 4 янв.
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вс 5 янв.
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09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
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чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
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