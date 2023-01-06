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После того, как организаторы укоротили маршрут шестого дня, его дистанция составила 358 км. На первых контрольных точках борьбу за лидерство вели Нассер Аль-Аттия на Toyota и Стефан Петерансель на Audi.

К 207-му километру француз опережал лидера гонки на минуту с лишним, но вскоре после этого попал в серьезную аварию. Детали случившегося пока в точности неизвестны, но ее главным итогом стала травма спины у штурмана Эдуара Булажне, которого пришлось вертолетом отправлять в больницу.

На этом гонка Петеранселя оказалась закончена.

Аль-Аттия выиграл этап – в третий раз в нынешнем марафоне и во второй подряд, – а вот проблемы Audi на этом не закончились. Почти в том же месте, где и Петерансель, разбил машину и Карлос Сайнс. У испанца во время прыжка со «ступеньки» разбортировалась одна из шин, что привело к серьезным повреждениям багги.

В этот раз экипаж не пострадал, но Эль Матадору пришлось ждать помощи. На момент публикации этого отчета он еще не добрался до бивуака в Эр-Рияде.

Также поломка выбила из борьбы Язида Аль-Раджи, то есть гонка разом потеряла пилотов, которые занимали второе, третье и четвертое места в общем зачете. Таким образом, в протоколе сложилась странная ситуация – четыре первых позиции теперь у Toyota, преимущество Аль-Аттии превысило один час, а единственный оставшийся представитель Audi Маттиас Экстрем идет пятым, отставая почти на два.

Себастьен Леб завершил день вторым и разом взлетел на шестую строчку. Теперь у чемпиона WRC есть хорошая возможность побороться за подиум гонки.

Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет Авто Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 1 Нассер Аль-Аттия Toyota 24 ч 00:48 2 (5) 3 Хенк Латеган Toyota +1 ч 06:50 3 (6) 7 Лукас Мораес Toyota +1 ч 13:19 4 (7) 26 Жиньель де Вильерс Toyota +1 ч 44:38 5 (8) 6 Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi +1 ч 46:55 6 (11) 2 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 57:10 7 (10) 12 Ромен Дюма Rebellion +2 ч 13:07 8 (9) 13 Мартин Прокоп Ford +2 ч 13:30 9 (12) 10 Брайан Барагванат Century +2 ч 20:33 10 (14) 14 Вей Хань SMG +2 ч 49:27 …20 (22) 23 Денис Кротов Денис Кротов Mini +3 ч 54:17 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе У гонщиков на квадроциклах после пяти дней полного преимущества Александра Жиру появился третий по счету победитель этапа. Аргентинский гонщик Мануэль Андухар показал лучшее время, тогда как Жиру опередил своего главного преследователя Франсиско Флореса и вновь увеличил отрыв. Из-за поломки сошел занимавший третье место литовец Лайсвидас Канцюс. Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет Квадро Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 32 ч 58:54 2 (2) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +42:57 3 (4) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +1 ч 23:43 4 (5) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +1 ч 43:42 5 (6) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +2 ч 18:53 6 (8) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +3 ч 14:26 В зачете Т3 день вышел предельно спокойным. По итогам этапа первая шестерка уложилась в пять с половиной минут. Быстрее всех проехал лидер гонки Гийом де Мевиус, а позиции в первой тройке остались неизменными. Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Гийом Де Мевиус OT3 27 ч 55:33 2 (2) Остин Джонс Arcane +8:59 3 (3) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 08:15 4 (5) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 45:23 5 (4) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +2 ч 53:59 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +3 ч 34:55 OT3 №304 команды Grallyteam: Гийом де Мевиус, Франсуа Казале Фото: Red Bull Content Pool Сценарий категории T4 который день крутится вокруг польской семьи Гошалов. В пятницу два лучших времени на этапе показали братья Марек и Михал, но сын первого, Эрик, потерял время и опустился в общем зачете со второй строчки на четвертую. Лидером же третий день остается бразилец Родригу де Оливейра. Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы) Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Родригу Луппи де Оливейра Родригу Луппи де Оливейра Can-Am 29 ч 02:55 2 (3) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am +20:17 3 (5) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +22:32 4 (2) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +23:34 5 (4) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +27:35 6 (6) Михал Гошал Михал Гошал Can-Am +33:47 Митчел ван дер Бринк выиграл этап на грузовике IVECO. Алеш Лопрайс на Praga с перевесом всего в 23 секунды остается первым в общей классификации «тяжелого» зачета. В субботу участников «Дакара» – кроме мотогонщиков и квадроциклистов – ждет первая часть марафонского отрезка, после которого экипажи не смогут пользоваться помощью механиков на ночном сервисе. Читайте также: На «Дакаре» поменяли маршрут 6-го этапа. У мотогонщиков выиграл Бенавидес

Переворот Леба и не только. Самые яркие кадры с 5-го этапа «Дакара» Отчет об итогах этапа в остальных классах готовится