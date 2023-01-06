Шестой этап «Дакара» стал катастрофой для Audi и принес победу Аль-Аттие
В пятницу ситуация в гонке перевернулась с ног на голову, когда срази три пилота из числа лидеров столкнулись с серьезными проблемами
После того, как организаторы укоротили маршрут шестого дня, его дистанция составила 358 км. На первых контрольных точках борьбу за лидерство вели Нассер Аль-Аттия на Toyota и Стефан Петерансель на Audi.
К 207-му километру француз опережал лидера гонки на минуту с лишним, но вскоре после этого попал в серьезную аварию. Детали случившегося пока в точности неизвестны, но ее главным итогом стала травма спины у штурмана Эдуара Булажне, которого пришлось вертолетом отправлять в больницу.
На этом гонка Петеранселя оказалась закончена.
Аль-Аттия выиграл этап – в третий раз в нынешнем марафоне и во второй подряд, – а вот проблемы Audi на этом не закончились. Почти в том же месте, где и Петерансель, разбил машину и Карлос Сайнс. У испанца во время прыжка со «ступеньки» разбортировалась одна из шин, что привело к серьезным повреждениям багги.
В этот раз экипаж не пострадал, но Эль Матадору пришлось ждать помощи. На момент публикации этого отчета он еще не добрался до бивуака в Эр-Рияде.
Также поломка выбила из борьбы Язида Аль-Раджи, то есть гонка разом потеряла пилотов, которые занимали второе, третье и четвертое места в общем зачете. Таким образом, в протоколе сложилась странная ситуация – четыре первых позиции теперь у Toyota, преимущество Аль-Аттии превысило один час, а единственный оставшийся представитель Audi Маттиас Экстрем идет пятым, отставая почти на два.
Себастьен Леб завершил день вторым и разом взлетел на шестую строчку. Теперь у чемпиона WRC есть хорошая возможность побороться за подиум гонки.
Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|1
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|24 ч 00:48
|2 (5)
|3
|Хенк Латеган
|Toyota
|+1 ч 06:50
|3 (6)
|7
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 13:19
|4 (7)
|26
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+1 ч 44:38
|5 (8)
|6
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|+1 ч 46:55
|6 (11)
|2
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 57:10
|7 (10)
|12
|Ромен Дюма
|Rebellion
|+2 ч 13:07
|8 (9)
|13
|Мартин Прокоп
|Ford
|+2 ч 13:30
|9 (12)
|10
|Брайан Барагванат
|Century
|+2 ч 20:33
|10 (14)
|14
|Вей Хань
|SMG
|+2 ч 49:27
|…20 (22)
|23
|
Денис Кротов
|Mini
|+3 ч 54:17
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
У гонщиков на квадроциклах после пяти дней полного преимущества Александра Жиру появился третий по счету победитель этапа. Аргентинский гонщик Мануэль Андухар показал лучшее время, тогда как Жиру опередил своего главного преследователя Франсиско Флореса и вновь увеличил отрыв.
Из-за поломки сошел занимавший третье место литовец Лайсвидас Канцюс.
Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|32 ч 58:54
|2 (2)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+42:57
|3 (4)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+1 ч 23:43
|4 (5)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+1 ч 43:42
|5 (6)
|
Юрай Варга
|Yamaha
|+2 ч 18:53
|6 (8)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+3 ч 14:26
В зачете Т3 день вышел предельно спокойным. По итогам этапа первая шестерка уложилась в пять с половиной минут. Быстрее всех проехал лидер гонки Гийом де Мевиус, а позиции в первой тройке остались неизменными.
Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (1)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|27 ч 55:33
|2 (2)
|Остин Джонс
|Arcane
|+8:59
|3 (3)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 08:15
|4 (5)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 45:23
|5 (4)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+2 ч 53:59
|6 (6)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+3 ч 34:55
OT3 №304 команды Grallyteam: Гийом де Мевиус, Франсуа Казале
Фото: Red Bull Content Pool
Сценарий категории T4 который день крутится вокруг польской семьи Гошалов. В пятницу два лучших времени на этапе показали братья Марек и Михал, но сын первого, Эрик, потерял время и опустился в общем зачете со второй строчки на четвертую.
Лидером же третий день остается бразилец Родригу де Оливейра.
Положение в Ралли Дакар после 6-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Родригу Луппи де Оливейра
|Can-Am
|29 ч 02:55
|2 (3)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|+20:17
|3 (5)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+22:32
|4 (2)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+23:34
|5 (4)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+27:35
|6 (6)
|
Михал Гошал
|Can-Am
|+33:47
Митчел ван дер Бринк выиграл этап на грузовике IVECO. Алеш Лопрайс на Praga с перевесом всего в 23 секунды остается первым в общей классификации «тяжелого» зачета.
В субботу участников «Дакара» – кроме мотогонщиков и квадроциклистов – ждет первая часть марафонского отрезка, после которого экипажи не смогут пользоваться помощью механиков на ночном сервисе.
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