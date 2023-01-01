Сэндерс вышел в лидеры «Дакара» после аварии Сандерленда (но ненадолго)
Первый полноценный этап марафона привел к серьезным изменениям в таблице и оказался отмечен сходом прошлогоднего победителя
В воскресенье участники Ралли Дакар вступили в серьезную борьбу на 367-килиметровой дистанции со стартом и финишем в лагере Си-Кэмп. Первыми на дистанцию отправились мотогонщики, и уже через 52 километра упал прошлогодний победитель Сэм Сандерленд.
Британца пришлось доставить в больницу, по первым сообщениям организаторов у него нет серьезных повреждений, но гонка для Сэма на этом завершена.
На момент своей аварии Сандерленд лидировал на этапе, а после его падения инициативой завладел другой гонщик GasGas Даниэль Сэндерс. Однако на отметке 133 километра вперед неожиданно вышел американец Мэйсон Клейн на KTM.
Он долго оставался первым и даже уехал от преследователей на полторы минуты, но в самом конце растерял время и завершил день с пятым результатом. Сэндерс же стал в воскресенье быстрейшим и вышел благодаря этому в лидеры лидером гонки.
Следом за австралийцем в протоколе дня расположились два представителя Honda, Пабло Кинтанилья и Рики Брабек, но так как пока счет еще идет на секунды, с учетом пролога обоих опередил в классификации опытный испанец Хоан Барреда.
Маттиас Валькнер остановился в месте падения Сандерленда, чтобы помочь товарищу – потому в классификации еще возможны изменения.
Обновление: после завершения дистанции сразу несколько лидеров получили от судей штрафы по одной-две минуты. Это привело к серьезным перестановкам и сделало новым лидером гонки Рики Брабека.
Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (11)
|Рики Брабек
|
Honda
|4 ч 14:10
|2 (5)
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+0:19
|3 (1)
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+0:39
|4 (4)
|Хоан Барреда Борт
|
Honda
|+0:45
|5 (2)
|Даниэль Сэндерс
|
GasGas
|+0:45
|6 (17)
|Мэйсон Клейн
|
KTM
|+1:14
|7 (12)
|Пабло Кинтантлья
|
Honda
|+2:07
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
«Дакар» продолжится 2 января, когда участники преодолеют 430 километров от Си-Кэмпа до Аль-Улы.
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