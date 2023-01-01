Сэндерс вышел в лидеры «Дакара» после аварии Сандерленда (но ненадолго)

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В воскресенье участники Ралли Дакар вступили в серьезную борьбу на 367-килиметровой дистанции со стартом и финишем в лагере Си-Кэмп. Первыми на дистанцию отправились мотогонщики, и уже через 52 километра упал прошлогодний победитель Сэм Сандерленд.

Британца пришлось доставить в больницу, по первым сообщениям организаторов у него нет серьезных повреждений, но гонка для Сэма на этом завершена.

На момент своей аварии Сандерленд лидировал на этапе, а после его падения инициативой завладел другой гонщик GasGas Даниэль Сэндерс. Однако на отметке 133 километра вперед неожиданно вышел американец Мэйсон Клейн на KTM.

Он долго оставался первым и даже уехал от преследователей на полторы минуты, но в самом конце растерял время и завершил день с пятым результатом. Сэндерс же стал в воскресенье быстрейшим и вышел благодаря этому в лидеры лидером гонки.

Следом за австралийцем в протоколе дня расположились два представителя Honda, Пабло Кинтанилья и Рики Брабек, но так как пока счет еще идет на секунды, с учетом пролога обоих опередил в классификации опытный испанец Хоан Барреда.

Маттиас Валькнер остановился в месте падения Сандерленда, чтобы помочь товарищу – потому в классификации еще возможны изменения.

Обновление: после завершения дистанции сразу несколько лидеров получили от судей штрафы по одной-две минуты. Это привело к серьезным перестановкам и сделало новым лидером гонки Рики Брабека.

Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Мото

Поз.* Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (11) Рики Брабек Honda 4 ч 14:10 2 (5) Кевин Бенавидес KTM +0:19 3 (1) Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +0:39 4 (4) Хоан Барреда Борт Honda +0:45 5 (2) Даниэль Сэндерс GasGas +0:45 6 (17) Мэйсон Клейн KTM +1:14 7 (12) Пабло Кинтантлья Honda +2:07

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

«Дакар» продолжится 2 января, когда участники преодолеют 430 километров от Си-Кэмпа до Аль-Улы.