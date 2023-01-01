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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Сэндерс вышел в лидеры «Дакара» после аварии Сандерленда (но ненадолго)

Первый полноценный этап марафона привел к серьезным изменениям в таблице и оказался отмечен сходом прошлогоднего победителя

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Сэндерс вышел в лидеры «Дакара» после аварии Сандерленда (но ненадолго)
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В воскресенье участники Ралли Дакар вступили в серьезную борьбу на 367-килиметровой дистанции со стартом и финишем в лагере Си-Кэмп. Первыми на дистанцию отправились мотогонщики, и уже через 52 километра упал прошлогодний победитель Сэм Сандерленд. 

Британца пришлось доставить в больницу, по первым сообщениям организаторов у него нет серьезных повреждений, но гонка для Сэма на этом завершена. 

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На момент своей аварии Сандерленд лидировал на этапе, а после его падения инициативой завладел другой гонщик GasGas Даниэль Сэндерс. Однако на отметке 133 километра вперед неожиданно вышел американец Мэйсон Клейн на KTM.

Он долго оставался первым и даже уехал от преследователей на полторы минуты, но в самом конце растерял время и завершил день с пятым результатом. Сэндерс же стал в воскресенье быстрейшим и вышел благодаря этому в лидеры лидером гонки.  

Следом за австралийцем в протоколе дня расположились два представителя Honda, Пабло Кинтанилья и Рики Брабек, но так как пока счет еще идет на секунды, с учетом пролога обоих опередил в классификации опытный испанец Хоан Барреда. 

Маттиас Валькнер остановился в месте падения Сандерленда, чтобы помочь товарищу – потому в классификации еще возможны изменения. 

Обновление: после завершения дистанции сразу несколько лидеров получили от судей штрафы по одной-две минуты. Это привело к серьезным перестановкам и сделало новым лидером гонки Рики Брабека. 

Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (11) United States Рики Брабек
Honda
 4 ч 14:10
2 (5) Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +0:19
3 (1)
Australia Тоби Прайс
KTM
 +0:39
4 (4) Spain Хоан Барреда Борт
Honda
 +0:45
5 (2) Australia Даниэль Сэндерс
GasGas
 +0:45
6 (17) United States Мэйсон Клейн
KTM
 +1:14
7 (12) Chile Пабло Кинтантлья
Honda
 +2:07

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

«Дакар» продолжится 2 января, когда участники преодолеют 430 километров от Си-Кэмпа до Аль-Улы.

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