Сэндерс вернулся в лидеры «Дакара», Брабек попал в больницу после падения
Вторник принес очередные перестановки в зачете мотогонщиков. Один из лидеров покинул гонку после неприятного падения
Умчавшись ранним утром из Аль-Улы, к середине дня мотоциклисты уже завершили третий этап марафона, и преодолев 447 километров песчано-гравийной дистанции, финишировали в Хаиле.
Дополнительной сложностью в этот раз стали сильный ветер и дождь. Как и накануне, первым на дистанцию отправился лидер общего зачета – но «поул» в данном случае точно не принес преимущества. Мэйсону Клейну пришлось полагаться только на свои силы, не имея ориентиров. Из-за этого американец растерял время и упустил первую позицию.
Быстрейшим же на этапе стал Даниэль Сэндерс. Австралиец уже вышел было в лидеры гонки двумя днями ранее – но недолго. Судьи оштрафовали австралийца за превышение скорости, лишив первой позиции. Однако во вторник гонщик GasGas уехал от соперников на пять с лишним минут и вернулся на первую строчку общей классификации.
Далеко не столь успешным день получился для Рики Брабека. Победитель «Дакара» 2020 года, который в этот раз занимал шестое место, упал на 274-м километре, где маршрут пролегал по раскисшей от дождя грязи.
Из-за жалоб на сильные боли в спине американца срочно отправили в больницу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, но о дальнейшем выступлении в гонке речи уже нет.
Рики Брабек, команда Monster Energy Honda Team 2022
Фото: A.S.O.
Кевин Бенавидес закончил этап со вторым временем и поднялся в тройку лидеров гонки, которая умещается в пять минут.
Отдельного упоминания заслуживает Хоан Барреда. Как оказалось, еще на первом этапе в понедельник, потеряв равновесие, испанец повредил левую ногу. Медики диагностировали у него перелом двух пальцев, но мужественный пилот Honda решил ехать дальше, превозмогая боль. Пока он занимает в гонке пятую позицию.
Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (5)
|1
|Даниэль Сэндерс
|
GasGas
|14 ч 05:38
|2 (1)
|6
|Мэйсон Клейн
|
KTM
|+4:04
|3 (4)
|2
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+6:53
|4 (7)
|3
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|+8:35
|5 (3)
|4
|Хоан Барреда Борт
|
Honda
|+10:37
|6 (2)
|5
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+11:00
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
В среду участники «Дакара» преодолеют еще 425 гоночных километров по кольцевому маршруту со стартом и финишем в Хаиле.
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