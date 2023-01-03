Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Самые яркие кадры «Дакара». Видео со 2-го этапа Следующая / Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки
Дакар / Дакар Отчет об этапе

Сэндерс вернулся в лидеры «Дакара», Брабек попал в больницу после падения

Вторник принес очередные перестановки в зачете мотогонщиков. Один из лидеров покинул гонку после неприятного падения

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Сэндерс вернулся в лидеры «Дакара», Брабек попал в больницу после падения
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Умчавшись ранним утром из Аль-Улы, к середине дня мотоциклисты уже завершили третий этап марафона, и преодолев 447 километров песчано-гравийной дистанции, финишировали в Хаиле. 

Дополнительной сложностью в этот раз стали сильный ветер и дождь. Как и накануне, первым на дистанцию отправился лидер общего зачета – но «поул» в данном случае точно не принес преимущества. Мэйсону Клейну пришлось полагаться только на свои силы, не имея ориентиров. Из-за этого американец растерял время и упустил первую позицию.

Быстрейшим же на этапе стал Даниэль Сэндерс. Австралиец уже вышел было в лидеры гонки двумя днями ранее – но недолго. Судьи оштрафовали австралийца за превышение скорости, лишив первой позиции. Однако во вторник гонщик GasGas уехал от соперников на пять с лишним минут и вернулся на первую строчку общей классификации. 

Далеко не столь успешным день получился для Рики Брабека. Победитель «Дакара» 2020 года, который в этот раз занимал шестое место, упал на 274-м километре, где маршрут пролегал по раскисшей от дождя грязи.

Из-за жалоб на сильные боли в спине американца срочно отправили в больницу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, но о дальнейшем выступлении в гонке речи уже нет.

Рики Брабек, команда Monster Energy Honda Team 2022

Рики Брабек, команда Monster Energy Honda Team 2022

Фото: A.S.O.

Кевин Бенавидес закончил этап со вторым временем и поднялся в тройку лидеров гонки, которая умещается в пять минут. 

Отдельного упоминания заслуживает Хоан Барреда. Как оказалось, еще на первом этапе в понедельник, потеряв равновесие, испанец повредил левую ногу. Медики диагностировали у него перелом двух пальцев, но мужественный пилот Honda решил ехать дальше, превозмогая боль. Пока он занимает в гонке пятую позицию. 

Читайте также:

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (5) 1 Australia Даниэль Сэндерс
GasGas
 14 ч 05:38
2 (1) 6 United States Мэйсон Клейн
KTM
 +4:04
3 (4) 2 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +6:53
4 (7) 3 United States Скайлер Хаус Husqvarna +8:35
5 (3) 4 Spain Хоан Барреда Борт
Honda
 +10:37
6 (2) 5
Australia Тоби Прайс
KTM
 +11:00

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

В среду участники «Дакара» преодолеют еще 425 гоночных километров по кольцевому маршруту со стартом и финишем в Хаиле.

Поделились
Комментарии
Самые яркие кадры «Дакара». Видео со 2-го этапа
Предыдущая новость

Самые яркие кадры «Дакара». Видео со 2-го этапа
Следующая новость

Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки

Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки
Марио Галан Больше от
Марио Галан
Травма ноги не помешала Барреде выиграть 4-й этап «Дакара» Дакар
Дакар

Травма ноги не помешала Барреде выиграть 4-й этап «Дакара»

Мотогонщик Клейн стал четвертым лидером «Дакара» за три дня Дакар
Дакар

Мотогонщик Клейн стал четвертым лидером «Дакара» за три дня

Сайнс начал 2023 год победой на этапе Ралли Дакар Дакар
Дакар

Сайнс начал 2023 год победой на этапе Ралли Дакар

Самое важное:

Лидер «Дакара» попал в аварию: видео
Дакар Дакар

Лидер «Дакара» попал в аварию: видео

На четвертом этапе экипаж поляка Марека Гошала столкнулся с соперником после неудачной попытки покорить дюну

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство
Дакар Дакар

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

После череды неудач девятикратный чемпион WRC показал лучшее время в среду, однако до лидеров гонки ему по-прежнему далеко

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года
Формула 1 Формула 1

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года

Французы покажут свою новинку 16 февраля – уже известно, что она получит имя А523

В Haas показали новый официальный логотип
Формула 1 Формула 1

В Haas показали новый официальный логотип

Американская команда Ф1 обновила свой фирменный знак после начала сотрудничества с MoneyGram

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.