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Умчавшись ранним утром из Аль-Улы, к середине дня мотоциклисты уже завершили третий этап марафона, и преодолев 447 километров песчано-гравийной дистанции, финишировали в Хаиле.

Дополнительной сложностью в этот раз стали сильный ветер и дождь. Как и накануне, первым на дистанцию отправился лидер общего зачета – но «поул» в данном случае точно не принес преимущества. Мэйсону Клейну пришлось полагаться только на свои силы, не имея ориентиров. Из-за этого американец растерял время и упустил первую позицию.

Быстрейшим же на этапе стал Даниэль Сэндерс. Австралиец уже вышел было в лидеры гонки двумя днями ранее – но недолго. Судьи оштрафовали австралийца за превышение скорости, лишив первой позиции. Однако во вторник гонщик GasGas уехал от соперников на пять с лишним минут и вернулся на первую строчку общей классификации.

Далеко не столь успешным день получился для Рики Брабека. Победитель «Дакара» 2020 года, который в этот раз занимал шестое место, упал на 274-м километре, где маршрут пролегал по раскисшей от дождя грязи.

Из-за жалоб на сильные боли в спине американца срочно отправили в больницу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, но о дальнейшем выступлении в гонке речи уже нет.

Рики Брабек, команда Monster Energy Honda Team 2022 Фото: A.S.O.

Кевин Бенавидес закончил этап со вторым временем и поднялся в тройку лидеров гонки, которая умещается в пять минут.

Отдельного упоминания заслуживает Хоан Барреда. Как оказалось, еще на первом этапе в понедельник, потеряв равновесие, испанец повредил левую ногу. Медики диагностировали у него перелом двух пальцев, но мужественный пилот Honda решил ехать дальше, превозмогая боль. Пока он занимает в гонке пятую позицию.

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Мото

Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (5) 1 Даниэль Сэндерс GasGas 14 ч 05:38 2 (1) 6 Мэйсон Клейн KTM +4:04 3 (4) 2 Кевин Бенавидес KTM +6:53 4 (7) 3 Скайлер Хаус Husqvarna +8:35 5 (3) 4 Хоан Барреда Борт Honda +10:37 6 (2) 5 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +11:00

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

В среду участники «Дакара» преодолеют еще 425 гоночных километров по кольцевому маршруту со стартом и финишем в Хаиле.