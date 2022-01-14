Сандерленд выиграл «Дакар»-2022 в зачете мотоциклистов
Для британца это второй успех в знаменитом марафоне. Стоит отметить, что выступал он на байке GasGas
Финальный этап 44-го «Дакара» не обещал больших сложностей – оставшимся в гонке участникам нужно было преодолеть 164 скоростных километра от Биши до Джидды. Негласное правило марафона в том, что программа заключительного дня обычно является несложной, так что сюрпризы на финальном этапе случаются редко.
Однако в нынешнем году борьба мотогонщиков оказалась настолько плотной, что перед стартом этапа трех лидеров разделяли всего семь минут, потому любой из них мог в итоге стать сильнейшим.
Но начинавший день лидером Сэм Сандерленд, уже побеждавший на «Дакаре» в 2017 году, смог удержаться впереди: по итогам этапа он стал девятым, но уступил своим главным соперникам лишь три с половиной минуты, чего хватило для победы.
Успех британца разделила испанская марка GasGas, которая с недавнего времени принадлежит Группе KTM. Таким образом, австрийской компании удалось прервать победную серию Honda и впервые выиграть «Дакар» в Саудовской Аравии.
Пабло Кинтанилья на Honda стал лучшим на финальном этапе, но в итоге уступил победителю три с небольшим минуты – по итогам 38 часов гонки! Маттиас Валькнер (KTM) остался третьим.
Для Сандерленда, который постоянно проживает в Дубае, гонка с самого старта складывалась успешно. Он вышел в лидеры уже после пары этапов и оставался впереди до дня отдыха. Затем Сэм чуть откатился назад, но вскоре вернулся в группу лидеров, где воспользовался осечкой лидировавшего Адриена ван Беверена на предпоследнем этапе и вновь вышел вперед.
Ван Беверен, который еще совсем недавно казался многим главным фаворитом, в итоге остался только четвертым – и сильнейшим представителем Yamaha.
Итоговое положение в зачете мотоциклистов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Сэм Сандерленд
|Gas Gas
|38:47:30
|2.
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|00:03:27
|3.
|Маттиас Валькнер
|KTM
|00:06:47
|4.
|Адриен ван Беверен
|Yamaha
|00:18:41
|5.
|Хоан Барреда
|KTM
|00:25:42
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