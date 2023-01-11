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Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков

В среду быстрейшим стал Росс Бранч, а общий протокол возглавил Кевин Бенавидес

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков
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Позади уже без малого две недели Ралли Дакар, но в зачете Мото и близко нет никакой ясности с фаворитами. Несмотря на сложную дистанцию, штрафы и бонусы, отрывы остаются минимальными. Похоже, что судьба победы может определиться в самый последний день.

Пока же главным ключом к успеху остается стабильность – по итогам десятого этапа, который стал самым коротким в нынешней гонке, в лидеры вышел Кевин Бенавидес. Аргентинец на KTM пока ни разу не стал быстрейшим – более того, он всего раз попал в первую тройку по итогам дня. 

Несмотря на это, Кевин с самого старта марафона держался в первой пятерке, а после 114 гоночных километров между Харадом и Шайбахом возглавил протокол. 

Победителем этапа во второй раз за четыре дня стал Росс Бранч из Зимбабве, а Бенавидес приехал четвертым, опередив в таблице Скайлера Хауса с Тоби Прайсом. Впрочем, эта тройка по-прежнему укладывается в две с небольшим минуты, да и другие участники совсем близко. 

Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (3) 4 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 35 ч 46:06
2 (1) 17 United States Скайлер Хаус Husqvarna +1:29
3 (2) 18
Australia Тоби Прайс
KTM
 +2:10
4 (4) 2 France Адриен Ван Беверен
Honda
 +9:52
5 (5) 6 Chile Пабло Кинтанилья Honda +14:58
6 (6) 7 United States Мэйсон Клейн
KTM
 +15:38

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

В четверг «Дакар» продолжится 11-м этапом протяженностью 274 км по пескам «Пустой четверти». 

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