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Позади уже без малого две недели Ралли Дакар, но в зачете Мото и близко нет никакой ясности с фаворитами. Несмотря на сложную дистанцию, штрафы и бонусы, отрывы остаются минимальными. Похоже, что судьба победы может определиться в самый последний день.

Пока же главным ключом к успеху остается стабильность – по итогам десятого этапа, который стал самым коротким в нынешней гонке, в лидеры вышел Кевин Бенавидес. Аргентинец на KTM пока ни разу не стал быстрейшим – более того, он всего раз попал в первую тройку по итогам дня.

Несмотря на это, Кевин с самого старта марафона держался в первой пятерке, а после 114 гоночных километров между Харадом и Шайбахом возглавил протокол.

Победителем этапа во второй раз за четыре дня стал Росс Бранч из Зимбабве, а Бенавидес приехал четвертым, опередив в таблице Скайлера Хауса с Тоби Прайсом. Впрочем, эта тройка по-прежнему укладывается в две с небольшим минуты, да и другие участники совсем близко.

Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Мото

Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (3) 4 Кевин Бенавидес KTM 35 ч 46:06 2 (1) 17 Скайлер Хаус Husqvarna +1:29 3 (2) 18 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM +2:10 4 (4) 2 Адриен Ван Беверен Honda +9:52 5 (5) 6 Пабло Кинтанилья Honda +14:58 6 (6) 7 Мэйсон Клейн KTM +15:38

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

В четверг «Дакар» продолжится 11-м этапом протяженностью 274 км по пескам «Пустой четверти».