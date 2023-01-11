Самый короткий этап «Дакара» привел к смене лидера у мотогонщиков
В среду быстрейшим стал Росс Бранч, а общий протокол возглавил Кевин Бенавидес
Позади уже без малого две недели Ралли Дакар, но в зачете Мото и близко нет никакой ясности с фаворитами. Несмотря на сложную дистанцию, штрафы и бонусы, отрывы остаются минимальными. Похоже, что судьба победы может определиться в самый последний день.
Пока же главным ключом к успеху остается стабильность – по итогам десятого этапа, который стал самым коротким в нынешней гонке, в лидеры вышел Кевин Бенавидес. Аргентинец на KTM пока ни разу не стал быстрейшим – более того, он всего раз попал в первую тройку по итогам дня.
Несмотря на это, Кевин с самого старта марафона держался в первой пятерке, а после 114 гоночных километров между Харадом и Шайбахом возглавил протокол.
Победителем этапа во второй раз за четыре дня стал Росс Бранч из Зимбабве, а Бенавидес приехал четвертым, опередив в таблице Скайлера Хауса с Тоби Прайсом. Впрочем, эта тройка по-прежнему укладывается в две с небольшим минуты, да и другие участники совсем близко.
Положение в Ралли Дакар после 10-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (3)
|4
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|35 ч 46:06
|2 (1)
|17
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|+1:29
|3 (2)
|18
|
Тоби Прайс
|
KTM
|+2:10
|4 (4)
|2
|Адриен Ван Беверен
|
Honda
|+9:52
|5 (5)
|6
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|+14:58
|6 (6)
|7
|Мэйсон Клейн
|
KTM
|+15:38
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
В четверг «Дакар» продолжится 11-м этапом протяженностью 274 км по пескам «Пустой четверти».
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