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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Сайнс в третий раз победил на «Дакаре»

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Сайнс в третий раз победил на «Дакаре»
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17 янв. 2020 г., 07:49

Теперь у испанского гонщика есть три победы в знаменитом ралли-марафоне с тремя разными производителями.

На последнем этапе Карлос Сайнс уступил главному сопернику и победителю прошлого года Нассеру Аль-Аттие почти четыре минуты. Однако по итогам 12-и этапов отрыв испанца составил 6 минут и 21 секунду.

За семь последних «Дакаров» для гонщика Toyota Аль-Аттии этот подиум стал шестым. Третьим, проиграв Аль-Аттие 10 минут в итоговом протоколе, финишировал товарищ Сайнса по X-raid Стефан Петерансель.

Для Сайнса эта победа стала третьей в «Дакаре». Прежде он выигрывал в 2010 году с Volkswagen и в 2018-м с Peugeot, а теперь сделал это за рулем Mini. Помимо этого в тройке призеров он финишировал лишь раз – в 2011 году, когда стал третьим.

 

Теперь отцу гонщика Формулы 1 осталось только добраться до финиша на 20-километровом этапа Grand Prix de Qiddiyah (чьи результаты не учитываются), чтобы его победа была признана официально.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 12: Харад – Киддия
Пилоты Карлос Сайнс-ст.
Автор Денис Буденков

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 12: Харад – Киддия Проходит прямо сейчас
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
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ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
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чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
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22:00
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Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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