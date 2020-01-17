Сайнс в третий раз победил на «Дакаре»

На последнем этапе Карлос Сайнс уступил главному сопернику и победителю прошлого года Нассеру Аль-Аттие почти четыре минуты. Однако по итогам 12-и этапов отрыв испанца составил 6 минут и 21 секунду.

За семь последних «Дакаров» для гонщика Toyota Аль-Аттии этот подиум стал шестым. Третьим, проиграв Аль-Аттие 10 минут в итоговом протоколе, финишировал товарищ Сайнса по X-raid Стефан Петерансель.

Для Сайнса эта победа стала третьей в «Дакаре». Прежде он выигрывал в 2010 году с Volkswagen и в 2018-м с Peugeot, а теперь сделал это за рулем Mini. Помимо этого в тройке призеров он финишировал лишь раз – в 2011 году, когда стал третьим.

Теперь отцу гонщика Формулы 1 осталось только добраться до финиша на 20-километровом этапа Grand Prix de Qiddiyah (чьи результаты не учитываются), чтобы его победа была признана официально.

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