Сайнс в третий раз победил на «Дакаре»
Теперь у испанского гонщика есть три победы в знаменитом ралли-марафоне с тремя разными производителями.
На последнем этапе Карлос Сайнс уступил главному сопернику и победителю прошлого года Нассеру Аль-Аттие почти четыре минуты. Однако по итогам 12-и этапов отрыв испанца составил 6 минут и 21 секунду.
За семь последних «Дакаров» для гонщика Toyota Аль-Аттии этот подиум стал шестым. Третьим, проиграв Аль-Аттие 10 минут в итоговом протоколе, финишировал товарищ Сайнса по X-raid Стефан Петерансель.
Для Сайнса эта победа стала третьей в «Дакаре». Прежде он выигрывал в 2010 году с Volkswagen и в 2018-м с Peugeot, а теперь сделал это за рулем Mini. Помимо этого в тройке призеров он финишировал лишь раз – в 2011 году, когда стал третьим.
Теперь отцу гонщика Формулы 1 осталось только добраться до финиша на 20-километровом этапа Grand Prix de Qiddiyah (чьи результаты не учитываются), чтобы его победа была признана официально.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 12: Харад – Киддия
|Пилоты
|Карлос Сайнс-ст.
|Автор
|Денис Буденков
Сайнс в третий раз победил на «Дакаре»
База данных
|Сессия
|Дата
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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ср 1 янв.
чт 2 янв.
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16:00
00:00
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|Церемония старта
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пт 3 янв.
сб 4 янв.
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16:00
00:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
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01:03
09:03
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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вс 5 янв.
пн 6 янв.
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21:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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пн 6 янв.
вт 7 янв.
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22:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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вт 7 янв.
ср 8 янв.
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22:30
06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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ср 8 янв.
чт 9 янв.
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22:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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чт 9 янв.
пт 10 янв.
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22:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
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пт 10 янв.
сб 11 янв.
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22:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
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вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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ср 15 янв.
чт 16 янв.
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22:00
06:00
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|Этап 12: Харад – Киддия
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чт 16 янв.
пт 17 янв.
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22:00
06:00
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