Сайнс увеличил отрыв от Аль-Аттии на «Дакаре»
Седьмой день внедорожного марафона прошел в упорной борьбе лидеров, победителем из которой вышел Карлос Сайнс. Фернандо Алонсо продолжил отыгрывать позиции, приближаясь к первой десятке.
Дистанция воскресного спецучастка между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром стала рекордной со старта нынешней гонки. После дня отдыха в столице Саудовской Аравии участникам предстояло преодолеть 546 км по песчаным дюнам.
На первой части дистанции в лидеры вышел Нассер Аль-Аттия, занимающий второе место в общем зачете. Катарский гонщик, выступающий на Mini, довел преимущество над лидером марафона Карлосом Сайнсом до полутора минут. Однако затем двукратный чемпион WRC перехватил инициативу и к финишу довел преимущество до 2 минут и 12 секунд.
Это позволило испанцу из Toyota не только удержаться на первой строчке, но и оторваться от Аль-Аттии ровно на десять минут.
Стефан Петерансель, также выступающий на Mini команды X-raid, первым отправился на дистанцию после лучшего результата в пятницу. После того, как Сайнс догнал его на середине дистанции, партнеры по команде держались рядом и одновременно приехали к финишу. Француз стал третьим по итогам дня.
Фернандо Алонсо провел воскресенье без приключений, показав шестую скорость в семи с половиной минутах от победителя. Это позволило экс-пилоту Ф1 подняться с 16-й строчки в общем зачете на 15-ю.
Матье Серрадори, занимавший до старта шестое время, незадолго до финиша увяз в песке и потерял из-за этого два места – эта перестановка оказалась единственной в восьмерке лидеров.
Язид Аль-Раджи с Константином Жильцовым удержались на четвертой строчке, Ясир Сейдан с Алексеем Кузьмичем – на девятой. Экипажи Александра Доросинского и Дениса Кротова идут 16-м и 17-м соответственно.
Общий зачет в категории автомобилей после седьмого этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|27 ч 49:14
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|10:00
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|19:13
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|44:24
|5
|
Орландо Терранова
|Mini
|55:58
|6
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|1 ч 06:00
|7
|
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|1 ч 15:56
|8
|
Матье Серрадори
|Century
|1 ч 21:57
|9
|
Ясир Сейдан
|Mini
|2 ч 13:43
|10
|
Пьер Лашом
|Peugeot
|3 ч 11:07
Хоан Барреда Борт, Monster Energy Honda Team 2020, Honda CRF 450 Rally (№12)
Фото: Honda Racing
Главным событием дня в зачете мотогонщиков – да и не только – стала трагическая кончина Паулу Гонсальвеша. Португальский ветеран, который в 2015 году финишировал на «Дакаре» вторым, после сигнала датчика был найден в пустыне с остановившимся сердцем.
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Хоан Барреда стал в воскресенье быстрейшим и поднялся на четвертую строчку общего зачета. Это первый успех Барреды в 2020-м, но уже 24-й в карьере. Такой результат вывел испанца в шестерку самых успешных мотогонщиков в истории «Дакара».
Лидеры гонки Рики Брабек и Пабло Кинтанилья смогли показать только четвертый и седьмой результаты. Такой исход сыграл на руку Брабеку – американец на Honda уже почти на 25 минут впереди преследователей.
Тоби Прайс, который был третьим в классификации, остановился в месте гибели Паулу Гонсалвеша, потеряв на этом полтора часа и откатившись на 11-е место. Возможно, организаторы компенсируют австралийцу это время.
Российский гонщик Дмитрий Агошков продолжает борьбу в седьмом десятке.
Обновление: Кевин Бенавидес, как и еще несколько участников, также остановился в месте падения Гонсалвеша. Если аргентинцу вернут время, потраченное на остановку, он может стать быстрейшим по итогам воскресенья.
Общий зачет в категории мотоциклов после седьмого этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|28 ч 25:01
|2
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|24:48
|3
|
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|27:01
|4
|Хоан Барреда Борт
|Honda
|29:29
|5
|
Маттиас Валькнер
|KTM
|33:04
В зачете квадроциклов вторую победу подряд одержан француз Симон Витс, а Игнасио Касале, проиграв ему полторы минуты, сохранил лидерство в общем зачете. Из-за протяженной дистанции только несколько гонщиков успели завершить дистанцию к моменту выхода материала.
Занимавший четвертое место француз Александр Жиру даже лидировал одно время в начале дистанции, но надолго остановился в пустыне примерно на полпути к финишу из-за отказа мотора.
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Время/Отст.
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|36 ч 12:58
|2
|Симон Витс
|Yamaha
|36:43
|3
|Рафал Соник
|Yamaha
|1 ч 23:31
|4
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|3 ч 25:25
|5
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|4 ч 28:36
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|Автор
|Александр Кабановский
Сайнс увеличил отрыв от Аль-Аттии на «Дакаре»
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|Сессия
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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|Этап 3: Неом – Неом
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вт 7 янв.
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06:00
06:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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ср 8 янв.
ср 8 янв.
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06:30
06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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чт 9 янв.
чт 9 янв.
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06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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пт 10 янв.
пт 10 янв.
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|День отдыха в Эр-Рияде
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
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вс 12 янв.
вс 12 янв.
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
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пн 13 янв.
пн 13 янв.
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06:00
06:00
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|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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вт 14 янв.
вт 14 янв.
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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ср 15 янв.
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