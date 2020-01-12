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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет о секции

Сайнс увеличил отрыв от Аль-Аттии на «Дакаре»

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Сайнс увеличил отрыв от Аль-Аттии на «Дакаре»
Автор:
, Ответственный редактор
12 янв. 2020 г., 11:40

Седьмой день внедорожного марафона прошел в упорной борьбе лидеров, победителем из которой вышел Карлос Сайнс. Фернандо Алонсо продолжил отыгрывать позиции, приближаясь к первой десятке.

Дистанция воскресного спецучастка между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром стала рекордной со старта нынешней гонки. После дня отдыха в столице Саудовской Аравии участникам предстояло преодолеть 546 км по песчаным дюнам. 

На первой части дистанции в лидеры вышел Нассер Аль-Аттия, занимающий второе место в общем зачете. Катарский гонщик, выступающий на Mini, довел преимущество над лидером марафона Карлосом Сайнсом до полутора минут. Однако затем двукратный чемпион WRC перехватил инициативу и к финишу довел преимущество до 2 минут и 12 секунд. 

Это позволило испанцу из Toyota не только удержаться на первой строчке, но и оторваться от Аль-Аттии ровно на десять минут. 

Стефан Петерансель, также выступающий на Mini команды X-raid, первым отправился на дистанцию после лучшего результата в пятницу. После того, как Сайнс догнал его на середине дистанции, партнеры по команде держались рядом и одновременно приехали к финишу. Француз стал третьим по итогам дня. 

Фернандо Алонсо провел воскресенье без приключений, показав шестую скорость в семи с половиной минутах от победителя. Это позволило экс-пилоту Ф1 подняться с 16-й строчки в общем зачете на 15-ю. 

Матье Серрадори, занимавший до старта шестое время, незадолго до финиша увяз в песке и потерял из-за этого два места – эта перестановка оказалась единственной в восьмерке лидеров.

Язид Аль-Раджи с Константином Жильцовым удержались на четвертой строчке, Ясир Сейдан с Алексеем Кузьмичем – на девятой. Экипажи Александра Доросинского и Дениса Кротова идут 16-м и 17-м соответственно.

Общий зачет в категории автомобилей после седьмого этапа

  Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini 27 ч 49:14
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota 10:00
3

France Стефан Петерансель

 Mini 19:13
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota 44:24
5

Argentina Орландо Терранова

 Mini 55:58
6

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota 1 ч 06:00
7

Netherlands Бернхард тен Бринке

 Toyota 1 ч 15:56
8

France Матье Серрадори

 Century 1 ч 21:57
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini 2 ч 13:43
10

France Пьер Лашом

 Peugeot 3 ч 11:07
Хоан Барреда Борт, Monster Energy Honda Team 2020, Honda CRF 450 Rally (№12)

Хоан Барреда Борт, Monster Energy Honda Team 2020, Honda CRF 450 Rally (№12)

Фото: Honda Racing

Главным событием дня в зачете мотогонщиков – да и не только – стала трагическая кончина Паулу Гонсальвеша. Португальский ветеран, который в 2015 году финишировал на «Дакаре» вторым, после сигнала датчика был найден в пустыне с остановившимся сердцем. 

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Хоан Барреда стал в воскресенье быстрейшим и поднялся на четвертую строчку общего зачета. Это первый успех Барреды в 2020-м, но уже 24-й в карьере. Такой результат вывел испанца в шестерку самых успешных мотогонщиков в истории «Дакара».

Лидеры гонки Рики Брабек и Пабло Кинтанилья смогли показать только четвертый и седьмой результаты. Такой исход сыграл на руку Брабеку – американец на Honda уже почти на 25 минут впереди преследователей. 

Тоби Прайс, который был третьим в классификации, остановился в месте гибели Паулу Гонсалвеша, потеряв на этом полтора часа и откатившись на 11-е место. Возможно, организаторы компенсируют австралийцу это время. 

Российский гонщик Дмитрий Агошков продолжает борьбу в седьмом десятке.

Обновление: Кевин Бенавидес, как и еще несколько участников, также остановился в месте падения Гонсалвеша. Если аргентинцу вернут время, потраченное на остановку, он может стать быстрейшим по итогам воскресенья. 

Общий зачет в категории мотоциклов после седьмого этапа

  Пилот Мотоцикл Время/Отст.
1

United States Рики Брабек

 Honda 28 ч 25:01
2

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna 24:48
3

Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо

 Honda 27:01
4 Spain Хоан Барреда Борт Honda 29:29
5

Austria Маттиас Валькнер

 KTM 33:04

В зачете квадроциклов вторую победу подряд одержан француз Симон Витс, а Игнасио Касале, проиграв ему полторы минуты, сохранил лидерство в общем зачете. Из-за протяженной дистанции только несколько гонщиков успели завершить дистанцию к моменту выхода материала.

Занимавший четвертое место француз Александр Жиру даже лидировал одно время в начале дистанции, но надолго остановился в пустыне примерно на полпути к финишу из-за отказа мотора. 

Общий зачет в категории квадроциклов после седьмого этапа
Поз. Пилот Квадроцикл Время/Отст.
1 Чили Игнасио Касале Yamaha 36 ч 12:58
2 Франция Симон Витс Yamaha 36:43
3 Poland Рафал Соник Yamaha 1 ч 23:31
4 Аргентина Мануэль Андухар Yamaha 3 ч 25:25
5 Poland Камиль Вишневски Yamaha 4 ч 28:36
 
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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
Автор Александр Кабановский

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