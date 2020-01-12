Сайнс увеличил отрыв от Аль-Аттии на «Дакаре»

Дистанция воскресного спецучастка между Эр-Риядом и Вади Аль-Давасиром стала рекордной со старта нынешней гонки. После дня отдыха в столице Саудовской Аравии участникам предстояло преодолеть 546 км по песчаным дюнам.

На первой части дистанции в лидеры вышел Нассер Аль-Аттия, занимающий второе место в общем зачете. Катарский гонщик, выступающий на Mini, довел преимущество над лидером марафона Карлосом Сайнсом до полутора минут. Однако затем двукратный чемпион WRC перехватил инициативу и к финишу довел преимущество до 2 минут и 12 секунд.

Это позволило испанцу из Toyota не только удержаться на первой строчке, но и оторваться от Аль-Аттии ровно на десять минут.

Стефан Петерансель, также выступающий на Mini команды X-raid, первым отправился на дистанцию после лучшего результата в пятницу. После того, как Сайнс догнал его на середине дистанции, партнеры по команде держались рядом и одновременно приехали к финишу. Француз стал третьим по итогам дня.

Фернандо Алонсо провел воскресенье без приключений, показав шестую скорость в семи с половиной минутах от победителя. Это позволило экс-пилоту Ф1 подняться с 16-й строчки в общем зачете на 15-ю.

Матье Серрадори, занимавший до старта шестое время, незадолго до финиша увяз в песке и потерял из-за этого два места – эта перестановка оказалась единственной в восьмерке лидеров.

Язид Аль-Раджи с Константином Жильцовым удержались на четвертой строчке, Ясир Сейдан с Алексеем Кузьмичем – на девятой. Экипажи Александра Доросинского и Дениса Кротова идут 16-м и 17-м соответственно.

Общий зачет в категории автомобилей после седьмого этапа

Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1 Карлос Сайнс Mini 27 ч 49:14 2 Нассер Аль-Аттия Toyota 10:00 3 Стефан Петерансель Mini 19:13 4 Язид Аль-Раджи Toyota 44:24 5 Орландо Терранова Mini 55:58 6 Жиньель де Вильерс Toyota 1 ч 06:00 7 Бернхард тен Бринке Toyota 1 ч 15:56 8 Матье Серрадори Century 1 ч 21:57 9 Ясир Сейдан Mini 2 ч 13:43 10 Пьер Лашом Peugeot 3 ч 11:07

Хоан Барреда Борт, Monster Energy Honda Team 2020, Honda CRF 450 Rally (№12) Фото: Honda Racing

Главным событием дня в зачете мотогонщиков – да и не только – стала трагическая кончина Паулу Гонсальвеша. Португальский ветеран, который в 2015 году финишировал на «Дакаре» вторым, после сигнала датчика был найден в пустыне с остановившимся сердцем.

Хоан Барреда стал в воскресенье быстрейшим и поднялся на четвертую строчку общего зачета. Это первый успех Барреды в 2020-м, но уже 24-й в карьере. Такой результат вывел испанца в шестерку самых успешных мотогонщиков в истории «Дакара».

Лидеры гонки Рики Брабек и Пабло Кинтанилья смогли показать только четвертый и седьмой результаты. Такой исход сыграл на руку Брабеку – американец на Honda уже почти на 25 минут впереди преследователей.

Тоби Прайс, который был третьим в классификации, остановился в месте гибели Паулу Гонсалвеша, потеряв на этом полтора часа и откатившись на 11-е место. Возможно, организаторы компенсируют австралийцу это время.

Российский гонщик Дмитрий Агошков продолжает борьбу в седьмом десятке.

Обновление: Кевин Бенавидес, как и еще несколько участников, также остановился в месте падения Гонсалвеша. Если аргентинцу вернут время, потраченное на остановку, он может стать быстрейшим по итогам воскресенья.

Общий зачет в категории мотоциклов после седьмого этапа

Пилот Мотоцикл Время/Отст. 1 Рики Брабек Honda 28 ч 25:01 2 Пабло Кинтанилья Husqvarna 24:48 3 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 27:01 4 Хоан Барреда Борт Honda 29:29 5 Маттиас Валькнер KTM 33:04

В зачете квадроциклов вторую победу подряд одержан француз Симон Витс, а Игнасио Касале, проиграв ему полторы минуты, сохранил лидерство в общем зачете. Из-за протяженной дистанции только несколько гонщиков успели завершить дистанцию к моменту выхода материала.

Занимавший четвертое место француз Александр Жиру даже лидировал одно время в начале дистанции, но надолго остановился в пустыне примерно на полпути к финишу из-за отказа мотора.

Общий зачет в категории квадроциклов после седьмого этапа