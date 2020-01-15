Сайнс увеличил отрыв на «Дакаре» благодаря преждевременной остановке этапа
Испанец значительно увеличил отрывы от Аль-Аттии и Петеранселя благодаря ухудшению погоды.
Организаторы ралли-марафона «Дакар» досрочно остановили десятый спецучасток гонки по соображениям безопасности. Причиной стало ухудшение погодных условий: усилились порывы ветра. Участников всех категорий досрочно отправили на бивуак, а результаты этапа засчитали по предварительной отметке после пройденных 345 км.
В категории внедорожников победа досталась Карлосу Сайнсу, который продолжает отрываться от соперников в генеральной классификации. Второе место досталось Якубу Пшигонски, третьим стал Жиньель де Вильерс.
Главный преследователь Сайнса Нассер Аль-Аттия в классификации оказался только 16-м, разом проиграв испанцу почти 18 минут. После девятого этапа разрыв между лидерами составлял менее минуты. Также значительно выросло отставание от Сайнса у идущего третьим Стефана Петеранселя.
Попавший на этапе в аварию Фернандо Алонсо в итоге проиграл лидеру 1 час 17 минут и 33 секунды. В общем зачете это отбросило его с 10-го места на 14-е.
Общий зачет в категории автомобилей после десятого этапа
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|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|37 ч 15 м 37 с
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|+18:10
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|+18:26
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+40:46
|5
|
Орландо Терранова
|Mini
|+57:39
|6
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+1 ч 02:23
|7
|
Бернхард тен Бринке
|
Toyota
|1 ч 15:39
|7
|
Матье Серрадори
|Century
|1 ч 37:21
|9
|
Ясир Сейдан
|Mini
|2 ч 49:28
|10
|
Пьер Ляком
|Peugeot
|3 ч 28:16
В категории мотоциклов быстрейшим на этапе стал испанец Хоан Барреда Борт. Он на минуту опередил лидера общего зачета американца Рики Брабека, который смог еще увеличить свой отрыв от идущего вторым в классификации Пабло Кинтанильи. Чилиец на 10-м этапе оказался только седьмым. При этом разрыве в первой восьмерке уложились в 10 минут.
Общий зачет в категории мотоциклов после десятого этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|34 ч 12 м 18 с
|2
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|25:44
|4
|
Хоан Барреда Борт
|Honda
|27:09
|3
|
Тоби Прайс
|KTM
|28:33
|5
|Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|41:31
Поляк Камил Вишневски был быстрее всех на этапе в категории квадроциклов. Он менее минуты выиграл у чеха Зденека Тумы.
Лидер абсолютного зачета чилиец Игнасио Касале стал только 17-м, проиграв победителю почти 45 минут. Это позволило идущему вторым французу Симону Витсу в три раза сократить отставание. Тем не менее, преимущество осталось за Касале.
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Время/Отст.
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|44 ч 41 м 23 с
|2
|Симон Витс
|Yamaha
|16:18
|3
|Рафал Соник
|Yamaha
|51:16
|4
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|3 ч 10:36
|5
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|4 ч 00:55
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Стефан Петерансель , Нассер Аль-Аттия , Карлос Сайнс-ст.
|Автор
|Иван Матушкин
Сайнс увеличил отрыв на «Дакаре» благодаря преждевременной остановке этапа
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
13:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
13:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
сб 4 янв.
вс 5 янв.
|
22:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
18:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
вт 7 янв.
ср 8 янв.
|
19:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
ср 8 янв.
чт 9 янв.
|
19:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
19:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
19:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
чт 16 янв.
пт 17 янв.
|
19:00
06:00
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