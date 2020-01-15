Сайнс увеличил отрыв на «Дакаре» благодаря преждевременной остановке этапа

Организаторы ралли-марафона «Дакар» досрочно остановили десятый спецучасток гонки по соображениям безопасности. Причиной стало ухудшение погодных условий: усилились порывы ветра. Участников всех категорий досрочно отправили на бивуак, а результаты этапа засчитали по предварительной отметке после пройденных 345 км.

В категории внедорожников победа досталась Карлосу Сайнсу, который продолжает отрываться от соперников в генеральной классификации. Второе место досталось Якубу Пшигонски, третьим стал Жиньель де Вильерс.

Главный преследователь Сайнса Нассер Аль-Аттия в классификации оказался только 16-м, разом проиграв испанцу почти 18 минут. После девятого этапа разрыв между лидерами составлял менее минуты. Также значительно выросло отставание от Сайнса у идущего третьим Стефана Петеранселя.

Попавший на этапе в аварию Фернандо Алонсо в итоге проиграл лидеру 1 час 17 минут и 33 секунды. В общем зачете это отбросило его с 10-го места на 14-е.

Общий зачет в категории автомобилей после десятого этапа