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Дакар / Отчет об этапе

Сайнс увеличил отрыв на «Дакаре» благодаря преждевременной остановке этапа

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Сайнс увеличил отрыв на «Дакаре» благодаря преждевременной остановке этапа
Автор:
, редактор
15 янв. 2020 г., 08:58

Испанец значительно увеличил отрывы от Аль-Аттии и Петеранселя благодаря ухудшению погоды.

Организаторы ралли-марафона «Дакар» досрочно остановили десятый спецучасток гонки по соображениям безопасности. Причиной стало ухудшение погодных условий: усилились порывы ветра. Участников всех категорий досрочно отправили на бивуак, а результаты этапа засчитали по предварительной отметке после пройденных 345 км.

В категории внедорожников победа досталась Карлосу Сайнсу, который продолжает отрываться от соперников в генеральной классификации. Второе место досталось Якубу Пшигонски, третьим стал Жиньель де Вильерс. 

Главный преследователь Сайнса Нассер Аль-Аттия в классификации оказался только 16-м, разом проиграв испанцу почти 18 минут. После девятого этапа разрыв между лидерами составлял менее минуты. Также значительно выросло отставание от Сайнса у идущего третьим Стефана Петеранселя.

Попавший на этапе в аварию Фернандо Алонсо в итоге проиграл лидеру 1 час 17 минут и 33 секунды. В общем зачете это отбросило его с 10-го места на 14-е.

Общий зачет в категории автомобилей после десятого этапа

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  Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini 37 ч 15 м 37 с
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota +18:10
3

France Стефан Петерансель

 Mini +18:26
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota +40:46
5

Argentina Орландо Терранова

 Mini +57:39
6

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota +1 ч 02:23
7

Netherlands Бернхард тен Бринке

Toyota

 1 ч 15:39
7

France Матье Серрадори

 Century 1 ч 37:21
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini 2 ч 49:28
10

France Пьер Ляком

 Peugeot 3 ч 28:16

В категории мотоциклов быстрейшим на этапе стал испанец Хоан Барреда Борт. Он на минуту опередил лидера общего зачета американца Рики Брабека, который смог еще увеличить свой отрыв от идущего вторым в классификации Пабло Кинтанильи. Чилиец на 10-м этапе оказался только седьмым. При этом разрыве в первой восьмерке уложились в 10 минут.

Общий зачет в категории мотоциклов после десятого этапа

  Пилот Мотоцикл Время/Отст.
1

United States Рики Брабек

 Honda 34 ч 12 м 18 с
2

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna 25:44
4

Spain Хоан Барреда Борт

 Honda 27:09
3

Australia Тоби Прайс

 KTM 28:33
5 Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 41:31

Поляк Камил Вишневски был быстрее всех на этапе в категории квадроциклов. Он менее минуты выиграл у чеха Зденека Тумы. 

Лидер абсолютного зачета чилиец Игнасио Касале стал только 17-м, проиграв победителю почти 45 минут. Это позволило идущему вторым французу Симону Витсу в три раза сократить отставание. Тем не менее, преимущество осталось за Касале.

Общий зачет в категории квадроциклов после десятого этапа
Поз. Пилот Квадроцикл Время/Отст.
1 Чили Игнасио Касале Yamaha 44 ч 41 м 23 с
2 Франция Симон Витс Yamaha 16:18
3 Poland Рафал Соник Yamaha 51:16
4 Аргентина Мануэль Андухар Yamaha 3 ч 10:36
5 Poland Камиль Вишневски Yamaha 4 ч 00:55

 

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Стефан Петерансель , Нассер Аль-Аттия , Карлос Сайнс-ст.
Автор Иван Матушкин

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 10: Харад – Шубайта Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
13:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
13:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
сб 4 янв.
вс 5 янв.
22:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
18:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
19:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
19:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
19:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
19:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
19:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
19:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
19:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
19:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
19:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
19:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
19:00
06:00
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