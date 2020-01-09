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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй

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Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй
Автор:
, Редактор
9 янв. 2020 г., 11:22

Испанский пилот выиграл пятый этап ралли-марафона.

Карлос Сайнс стал первым пилотом, который выиграл два спецучастка на «Дакаре» 2020 года. Испанский гонщик стал быстрейшим в пятый день ралли-марафона и укрепил свое лидерство в общем зачете.

Вторым к финишу спецучастка приехал Нассер Аль-Аттия. Он лидировал первую половину спецучастка, но в середине пути пропустил Сайнса вперед. К финишу испанец оторвался от катарца более чем на три минуты и теперь лидирует в общем зачете с отрывом почти в шесть минут.

Россияне Денис Кротов и Александр Доросинский после пятого этапа занимают 16-е и 17-е место соответственно. 

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо стал седьмым.

Общий зачет в категории автомобилей после 5-го этапа

  Экипаж Автомобиль Отставание
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini  
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota 05:59
3

France Стефан Петерансель

 Mini 11:42
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota 31:39
5

Argentina Орландо Терранова

 Mini 32:05
6

France Матье Серрадори

 Century 44:44
7

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota 46:26
8

Netherlands Бернхард тен Бринке

 Toyota 1:04:54
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini 1:43:04
10

France Жером Пелише

 Optimus 2:11:07

Лучшим из мотогонщиков стал прошлогодний победитель «Дакара» Тоби Прайс на KTM. Он поднялся на вторую строчку в общем зачете.

Сэм Сандерленд, который вчера выиграл спецучасток, упал и был вынужден сойти с дистанции. Позже врачи диагностировали у него трещины в двух позвонках и в левой лопатке. Судя по всему, гонка для Сандерленда на этом окончена. 

Общий зачет в категории мотоциклов после 5-го этапа

  Пилот Мотоцикл Отставание
1

United States Рики Брабек

 Honda  
2

Australia Тоби Прайс

 KTM 09:06
3

 Argentina Кевин Бенавидес

 Honda 11:32
4

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna 16:01
5 Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 20:25
Победителем в классе квадроциклов стал Александр Жиру. Лидер общего зачета Игнасио Касале стал вторым и укрепил свое преимущество над преследователем. 
 
Общий зачет в категории квадроциклов после 5-го этапа
Поз. Пилот Квадроцикл Отставание
1 Чили Игнасио Касале Yamaha  
2 Чили Джовани Энрико  Yamaha 31:37
3 Франция Симон Витсе Yamaha 41:39
4 Poland Рафал Соник Yamaha 51:44
5 Франция Александр Жиру Yamaha 1:56,42

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 5: Эль-Ула – Хаил
Автор Сергей Иванов

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Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
чт 9 янв.
чт 2 янв.
Церемония старта
чт 9 янв.
сб 4 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
чт 9 янв.
вс 5 янв.
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
чт 9 янв.
пн 6 янв.
Этап 3: Неом – Неом
чт 9 янв.
вт 7 янв.
Этап 4: Неом – Эль-Ула
чт 9 янв.
ср 8 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
День отдыха в Эр-Рияде
чт 9 янв.
сб 11 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
чт 9 янв.
вс 12 янв.
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
чт 9 янв.
пн 13 янв.
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
чт 9 янв.
вт 14 янв.
Этап 10: Харад – Шубайта
чт 9 янв.
ср 15 янв.
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 9 янв.
чт 16 янв.
Этап 12: Харад – Киддия
чт 9 янв.
пт 17 янв.
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