Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй
Испанский пилот выиграл пятый этап ралли-марафона.
Карлос Сайнс стал первым пилотом, который выиграл два спецучастка на «Дакаре» 2020 года. Испанский гонщик стал быстрейшим в пятый день ралли-марафона и укрепил свое лидерство в общем зачете.
Вторым к финишу спецучастка приехал Нассер Аль-Аттия. Он лидировал первую половину спецучастка, но в середине пути пропустил Сайнса вперед. К финишу испанец оторвался от катарца более чем на три минуты и теперь лидирует в общем зачете с отрывом почти в шесть минут.
Россияне Денис Кротов и Александр Доросинский после пятого этапа занимают 16-е и 17-е место соответственно.
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо стал седьмым.
Общий зачет в категории автомобилей после 5-го этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|05:59
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|11:42
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|31:39
|5
|
Орландо Терранова
|Mini
|32:05
|6
|
Матье Серрадори
|Century
|44:44
|7
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|46:26
|8
|
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|1:04:54
|9
|
Ясир Сейдан
|Mini
|1:43:04
|10
|
Жером Пелише
|Optimus
|2:11:07
Лучшим из мотогонщиков стал прошлогодний победитель «Дакара» Тоби Прайс на KTM. Он поднялся на вторую строчку в общем зачете.
Сэм Сандерленд, который вчера выиграл спецучасток, упал и был вынужден сойти с дистанции. Позже врачи диагностировали у него трещины в двух позвонках и в левой лопатке. Судя по всему, гонка для Сандерленда на этом окончена.
Общий зачет в категории мотоциклов после 5-го этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Отставание
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|2
|
Тоби Прайс
|KTM
|09:06
|3
|
Кевин Бенавидес
|Honda
|11:32
|4
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|16:01
|5
|Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|20:25
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Отставание
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|2
|Джовани Энрико
|Yamaha
|31:37
|3
|Симон Витсе
|Yamaha
|41:39
|4
|Рафал Соник
|Yamaha
|51:44
|5
|Александр Жиру
|Yamaha
|1:56,42
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|Автор
|Сергей Иванов
Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй
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|Сессия
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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чт 9 янв.
пт 10 янв.
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|День отдыха в Эр-Рияде
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чт 9 янв.
сб 11 янв.
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
чт 9 янв.
вс 12 янв.
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
чт 9 янв.
пн 13 янв.
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
чт 9 янв.
вт 14 янв.
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
чт 9 янв.
ср 15 янв.
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
чт 9 янв.
чт 16 янв.
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|Этап 12: Харад – Киддия
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чт 9 янв.
пт 17 янв.
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