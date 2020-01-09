Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй

Карлос Сайнс стал первым пилотом, который выиграл два спецучастка на «Дакаре» 2020 года. Испанский гонщик стал быстрейшим в пятый день ралли-марафона и укрепил свое лидерство в общем зачете.

Вторым к финишу спецучастка приехал Нассер Аль-Аттия. Он лидировал первую половину спецучастка, но в середине пути пропустил Сайнса вперед. К финишу испанец оторвался от катарца более чем на три минуты и теперь лидирует в общем зачете с отрывом почти в шесть минут.

Россияне Денис Кротов и Александр Доросинский после пятого этапа занимают 16-е и 17-е место соответственно.

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо стал седьмым.

Общий зачет в категории автомобилей после 5-го этапа

Экипаж Автомобиль Отставание 1 Карлос Сайнс Mini 2 Нассер Аль-Аттия Toyota 05:59 3 Стефан Петерансель Mini 11:42 4 Язид Аль-Раджи Toyota 31:39 5 Орландо Терранова Mini 32:05 6 Матье Серрадори Century 44:44 7 Жиньель де Вильерс Toyota 46:26 8 Бернхард тен Бринке Toyota 1:04:54 9 Ясир Сейдан Mini 1:43:04 10 Жером Пелише Optimus 2:11:07

Лучшим из мотогонщиков стал прошлогодний победитель «Дакара» Тоби Прайс на KTM. Он поднялся на вторую строчку в общем зачете.

Сэм Сандерленд, который вчера выиграл спецучасток, упал и был вынужден сойти с дистанции. Позже врачи диагностировали у него трещины в двух позвонках и в левой лопатке. Судя по всему, гонка для Сандерленда на этом окончена.

Общий зачет в категории мотоциклов после 5-го этапа

Пилот Мотоцикл Отставание 1 Рики Брабек Honda 2 Тоби Прайс KTM 09:06 3 Кевин Бенавидес Honda 11:32 4 Пабло Кинтанилья Husqvarna 16:01 5 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 20:25

Победителем в классе квадроциклов стал Александр Жиру. Лидер общего зачета Игнасио Касале стал вторым и укрепил свое преимущество над преследователем.

Общий зачет в категории квадроциклов после 5-го этапа