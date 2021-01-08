Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»
Петерансель остался лидером общего зачета
Карлос Сайнс стал лучшим в шестой день ралли-марафона «Дакар» в зачете легковых автомобилей. Испанец на MINI опередил два экипажа Toyota под управлением Язида Аль-Раджи и Нассера Аль-Аттия.
Испанский гонщик захватил лидерство на этапе с самого старта и ни на одной отсечке не уступил первого места.
Лидер общего зачета Стефан Петерансель,который как и Сайнс выступает на MINI, завершил шестой этап с четвертым временем, что не помешало ему сохранить лидерство в тотале. Второе и третье места остались за Аль-Аттия и Сайнсом.
Результаты 6-го дня в зачете легковых автомобилей
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|2
|
Язид Аль-Раджи
Дирк фон Зитцевиц
|Toyota
|+ 4:03
|3
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 7:16
|4
|
Стефан Петерансель
Эдуард Буланже
|Mini
|+ 7:34
|5
|
Якуб Пшигонски
Тимо Готтшалк
|Mini
|
+ 14:21
Общий зачет в категории легковых автомобилей после 6-го дня
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Стефан Петерансель
Эдуард Буланже
|Mini
|2
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 5:53
|3
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 40:39
|4
|
Якуб Пшигонски
Тимо Готтшалк
|Mini
|+ 1:11:36
|5
|
Нани Рома
Александр Винокс
|Raid
|
+ 1:36:55
В категории мотоциклов победу на спецучастке одержал испанец Хоан Барреда Борт. Лидер общего зачета Кевин Бенавидес уступил ему более девять минут и в итоге опустился на второе место в тотале. Гонку возглавил Тоби Прайс.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Дакар
|Пилоты
|Карлос Сайнс-ст.
|Автор
|Иван Матушкин