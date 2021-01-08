Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»

Карлос Сайнс стал лучшим в шестой день ралли-марафона «Дакар» в зачете легковых автомобилей. Испанец на MINI опередил два экипажа Toyota под управлением Язида Аль-Раджи и Нассера Аль-Аттия.

Испанский гонщик захватил лидерство на этапе с самого старта и ни на одной отсечке не уступил первого места.

Лидер общего зачета Стефан Петерансель,который как и Сайнс выступает на MINI, завершил шестой этап с четвертым временем, что не помешало ему сохранить лидерство в тотале. Второе и третье места остались за Аль-Аттия и Сайнсом.

Результаты 6-го дня в зачете легковых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Карлос Сайнс Лукас Круз Mini 2 Язид Аль-Раджи Дирк фон Зитцевиц Toyota + 4:​03 3 Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 7:16 4 Стефан Петерансель Эдуард Буланже Mini + 7:34 5 Якуб Пшигонски Тимо Готтшалк Mini + 14:21

Общий зачет в категории легковых автомобилей после 6-го дня

Место Экипаж Автомобиль Отставание 1 Стефан Петерансель Эдуард Буланже Mini 2 Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 5:​53 3 Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 40:39 4 Якуб Пшигонски Тимо Готтшалк Mini + 1:11:36 5 Нани Рома Александр Винокс Raid + 1:36:55

В категории мотоциклов победу на спецучастке одержал испанец Хоан Барреда Борт. Лидер общего зачета Кевин Бенавидес уступил ему более девять минут и в итоге опустился на второе место в тотале. Гонку возглавил Тоби Прайс.