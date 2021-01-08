Дакар
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Дакар / Отчет о секции

Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»

Поделились
Комментарии
Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»
Автор:
, редактор

Петерансель остался лидером общего зачета

Карлос Сайнс стал лучшим в шестой день ралли-марафона «Дакар» в зачете легковых автомобилей. Испанец на MINI опередил два экипажа Toyota под управлением Язида Аль-Раджи и Нассера Аль-Аттия.

Испанский гонщик захватил лидерство на этапе с самого старта и ни на одной отсечке не уступил первого места.

Лидер общего зачета Стефан Петерансель,который как и Сайнс выступает на MINI, завершил шестой этап с четвертым временем, что не помешало ему сохранить лидерство в тотале. Второе и третье места остались за Аль-Аттия и Сайнсом.

Результаты 6-го дня в зачете легковых автомобилей

Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini  
2

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

Germany Дирк фон Зитцевиц 

 Toyota + 4:​03 
3

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 7:16
4

France Стефан Петерансель

France Эдуард Буланже

 Mini + 7:34
             5

Poland Якуб Пшигонски

Germany Тимо Готтшалк

 Mini

+ 14:21

Общий зачет в категории легковых автомобилей после 6-го дня

 
Место Экипаж Автомобиль Отставание
1

France Стефан Петерансель

France Эдуард Буланже

 Mini  
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 5:​53 
3

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 40:39
4

Poland Якуб Пшигонски

Germany Тимо Готтшалк

 Mini + 1:11:36
             5

Spain Нани Рома

France Александр Винокс

 Raid

+ 1:36:55

В категории мотоциклов победу на спецучастке одержал испанец Хоан Барреда Борт. Лидер общего зачета Кевин Бенавидес уступил ему более девять минут и в итоге опустился на второе место в тотале. Гонку возглавил Тоби Прайс. 

Читайте также:

Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»

Предыдущая новость

Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Пилоты Карлос Сайнс-ст.
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Росберг показал электрояхту за 3 млн евро
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг показал электрояхту за 3 млн евро

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров

Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»
Дакар Дакар / Новость

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»

Магнуссен: Бороться за очки в Ф1 – уже не та цель
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен: Бороться за очки в Ф1 – уже не та цель

Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря
Формула 1 Формула 1 / Новость

Снова рубят по частям. Формула 1 готовит новую версию календаря

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице
Дакар Дакар / Новость

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице

Мазепин и Шумахер выйдут из-под контроля? В Haas так не думают
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин и Шумахер выйдут из-под контроля? В Haas так не думают

Самое важное:

Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет о секции

Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»

Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»
Дакар Дакар / Новость

Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»
Дакар Дакар / Новость

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу
Дакар Дакар / Отчет об этапе

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу

Самое читаемое

1
Формула 1

Росберг показал электрояхту за 3 млн евро

2
Дакар

Главный соперник КамАЗа на «Дакаре» сломался и резко отстал от лидеров

1дн
3
Формула 1

Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить

4
Дакар

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»

22ч
5
Формула 1

Магнуссен: Бороться за очки в Ф1 – уже не та цель

57мин

Самое важное:

Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»
Дакар

Сайнс стал лучшим на 6-м этапе «Дакара»

Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»
Дакар

Джимхана и лотерея! Сайнса возмутил маршрут «Дакара»

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»
Дакар

Еще один соперник КамАЗа потерял много времени на «Дакаре»

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу
Дакар

В 5-й день «Дакара» быстрее всех гонщик Toyota – но не тот, что борется за победу

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице
Дакар

Один из лидеров «Дакара» попал в зрелищную аварию. Закончилось все сходом и трещиной в ключице

Последние видео

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991 01:20
Дакар
8 авг. 2020 г.

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок 01:29
Дакар
6 авг. 2020 г.

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто 00:57
Дакар
24 июн. 2020 г.

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто

Так выглядит классический «Дакар» 03:38
Дакар
12 июн. 2020 г.

Так выглядит классический «Дакар»

Презентация «Дакара»: видео 26:27
Дакар
11 июн. 2020 г.

Презентация «Дакара»: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.