Сайнс собрался сходу привести Audi к победе в «Дакаре»

Команда Audi в январе следующего года дебютирует в ралли-марафоне «Дакар» с весьма необычной техникой. Это внедорожник, в котором установлено два электромотора от болида Формулы Е по одному на каждую ось, а также третий такой мотор, который служит генератором и приводится в движение от бензинового двигателя из DTM. Связывает все это относительно небольшая буферная батарея, которая подзаряжается от генератора по ходу движения.

Пилотом в одном из экипажей Audi на «Дакаре» будет трехкратный победитель марафона и двухкратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший. За три месяца до старта гонки он заявил, что намерен ее выиграть даже несмотря на то, что будет пилотировать принципиально новую для себя технику.

«С этой машиной мы рассчитываем выиграть «Дакар» с первого раза, – заявил Сайнс. – Сошли ли мы с ума? Возможно. Но чтобы оставаться амбициозными, нужно ставить самые невероятные цели. Возможно ближе к старту мы поумерим свой пыл, но сейчас я скажу так: в моем возрасте ставить цель просто добраться до финиша уже не интересно.

Для такого ветерана как я необычно выступать на принципиально новой технике. Это очень амбициозная и профессиональная команда, но конечно мы беспокоимся о надежности».

Сайнс также подробно описал ощущения от пилотирования машины. Любопытно то, что из его слов создается впечатление, словно он впервые опробовал автомобиль с электроприводом, хотя испанец в этом сезоне участвует в гонках электрических внедорожников Extreme E.

«Когда садишься за руль, в первую очередь поражаешься разгонной динамике и тому, что машина без малейшей задержки реагирует на нажатие педали акселератора, – сказал Сайнс. – Не нужно думать о сцеплении, об оборотах двигателя, о смене передач. Ничего похожего на прежние машины из «Дакара» и из ралли, к которым я привык. Просто нажимаешь на педаль и вырываешься вперед.

Мне также прежде не приходилось работать с рекуперативным торможением двигателем, и на этой машине данная система очень эффективна. Мощность, крутящий момент также поражают. Преодолевать дюны стало гораздо проще, а главное – не надо снимать руки с руля для смены передачи. И не надо думать, какая ступень включена в коробке, хватит ли на ней тяги для подъема в гору.

Сейчас я учусь управлять машиной заново. Я привык к дисковым тормозам, но здесь очень мощное торможение двигателем и оно управляется электроникой, все легко настраивается и к этому нужно привыкнуть.

Никогда не поздно пробовать что-то новое, и у меня ощущение, что я в последний момент запрыгнул в поезд нового поколения. Сравнивая эту машину со всем, что я водил в прошлом, я могу сказать, что эволюция меня поражает.

Конечно, я переживаю за надежность, потому, что этот автомобиль еще не участвовала в марафоне и никто не знает, как все пройдет. У соперников тоже новые машины, и я не знаю их скорости. Но как опытный, уже седой гонщик я могу вас заверить: мы очень быстры».

Дополнительная информация: Серхио Лийо