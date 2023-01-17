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Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре»

Испанский ветеран написал в социальных сетях о неутешительных результатах медицинского обследования после возвращения с марафона

Чарльз Брэдли
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, главный редактор (Global)
Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре»
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Для 60-летнего гонщика Audi Ралли Дакар 2023 года оказалось предельно неудачным. Дон Карлос – отец пилота Ferrari F1 – после сильного начала гонки несколько раз попадал в серьезные аварии. После одной из них его даже отправили на вертолете в местную больницу, но гонщик попросил развернуться в воздухе, чтобы вернуться к разбитой машине и продолжить борьбу

В итоге после завершения девятого этапа Сайнс принял решение отказаться от продолжения гонки, так как уже проигрывал слишком много, а вдобавок, чувствовал боли в спине. 

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Как оказалось, опасения Эль Матадора были не беспочвенными. Позжно вечером в понедельник он написал в социальных сетях: «После возвращения в Мадрид я понял, что боли в спине после аварий продолжаются дольше обычного. По совету медиков мы провели углубленное обследование. 

К сожалению, результаты оказались неутешительными: оказались повреждены пятый и шестой позвонки. Хорошая новость в том, что они находятся в стабильном состоянии. Так что теперь моя главная задача – восстановиться как можно быстрее».

Сайнс поблагодарил всех за поддержку и пообещал делиться новостями о своем здоровье. 

Карлос трижды за карьеру побеждал на «Дакаре», в последний раз ему удалось это в 2017 году. На этот раз испанец показал лучшее время на прологе, а также выиграл восьмой этап – но этого результата его лишил судейский штраф за превышение максимальной скорости. 

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