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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее

Назначенный испанскому гонщику Audi штраф вывел на первую строчку Себастьена Леба. Лидерство в гонке сохранил Нассер Аль-Аттия

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее
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Карлос Сайнс уже не участвует в борьбе за победу на «Дакаре». В пятницу он попал в серьезную аварию, а в субботу остановился на дистанции, чтобы снять запчасти со своей багги для партнера по Audi Маттиаса Экстрема.

Но в том, что 60-летний Эль Матадор по-прежнему быстр, сомнений быть не может. На восьмом этапе Ралли Дакар между Аль-Дувадими и Эр-Риядом именно он показал лучшие секунды. Впрочем, даже этот локальный успех у испанца и Audi отобрали судьи. Карлосу-старшему присудили пять штрафных минут – пока неизвестно, за что именно – и он вынужден был уступить первую строчку протокола другому чемпиону WRC Себастьену Лебу.  

Гонщик Prodrive BRX стал сильнейшим во второй раз в гонке 2023 года и поднялся благодаря этому на четвертую строчку генеральной классификации. 

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Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен

Фото: A.S.O.

Два лидера гонки Нассер Аль-Аьттия и Хенк Латеган показали почти одинаковое время, однако катарец все же смог еще немного увеличить свое преимущество. В остальном отрывы уже достаточно велики, потому ситуация в таблице выглядит довольно стабильной. 

Экипаж россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова в воскресенье потерял на дистанции почти два часа и откатился назад в таблице.

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 2 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 31 ч 02:58
2 (2) 4 South Africa Хенк Латеган Toyota +1 ч 03:46
3 (3) 7 Brazil Лукас Мораес Toyota +1 ч 20:22
4 (5) 1
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 52:06
5 (4) 21 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 04:20
6 (6) 8 France Ромен Дюма Rebellion +2 ч 27:11
7 (8) 14 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +2 ч 37:00
8 (7) 20 South Africa Брайан Барагванат Century +2 ч 42:06
9 (9) 16 China Вей Хань SMG +3 ч 15:03
10 (11) 11 Argentina Хуан Круз Якопини Toyota +3 ч 40:22
…25 (17)  38 Russian Federation Денис Кротов Mini +6 ч 01:55

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

У квадроциклистов третий раз подряд повторился один и тот же сценарий. Главный фаворит Александр Жиру уступил соперникам победу на этапе, но продолжил уверенное движение ко второй подряд победе в гонке. Преимущество француза уже составляет более часа, а вот спор за второе место получается весьма острым.

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 37 ч 57:04
2 (4)
Argentina Мануэль Андухар
 Yamaha +1 ч 41:37
3 (3)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +1 ч 42:12
2 (4)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +1 ч 51:03
5 (5)
Slovakia Юрай Варга
 Yamaha +2 ч 47:25
6 (6)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +5 ч 06:14
Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру

Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру

Фото: A.S.O.

Внезапным победителем в категории легких багги Т3 стал дебютант марафона Жуан Феррейра из Португалии. Лидер гонки Гийом Де Мевиус стал на этапе лишь 11-м, после чего разница между бельгийцем и его преследователем Остином Джонсом сократилась до трех с небольшим минут. 

В остальном картина осталась неизменной.

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (1) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 36 ч 03:09
2 (2) United States Остин Джонс Arcane +3:19
3 (3)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +1 ч 02:25
4 (4) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 30:51
5 (5)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +2 ч 53:37
6 (6)
Saudi Arabia Салех Аль-Саиф
 Can-Am +3 ч 47:44

Аргентинец Херемиас Фериоли впервые победил следи пилотов мотовездеходов. Это вывело его на пятую строчку общего зачета, тогда как квартет лидеров не просто остался прежним, но и уплотнился до шести с небольшим минут. 

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am 37 ч 33:31
2 (2)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +4:34
3 (3)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +5:48
4 (4)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +6:19
5 (7) Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +42:53
6 (8)
Brazil Кристиану Батиста
 Can-Am +1 ч 17:05

Наконец, Мартин Мацик в четвертый раз по ходу гонки стал быстрейшим в грузовой категории, а другой чешский пилот Алеш Лопрайс по-прежнему остается лидером по сумме прошедших дней. 

После дня отдыха участников «Дакара» во вторник ждет девятый этап протяженностью 358 км между Эр-Риядом и Харадом, сложный с точки зрения навигации.

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