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Карлос Сайнс уже не участвует в борьбе за победу на «Дакаре». В пятницу он попал в серьезную аварию, а в субботу остановился на дистанции, чтобы снять запчасти со своей багги для партнера по Audi Маттиаса Экстрема.

Но в том, что 60-летний Эль Матадор по-прежнему быстр, сомнений быть не может. На восьмом этапе Ралли Дакар между Аль-Дувадими и Эр-Риядом именно он показал лучшие секунды. Впрочем, даже этот локальный успех у испанца и Audi отобрали судьи. Карлосу-старшему присудили пять штрафных минут – пока неизвестно, за что именно – и он вынужден был уступить первую строчку протокола другому чемпиону WRC Себастьену Лебу.

Гонщик Prodrive BRX стал сильнейшим во второй раз в гонке 2023 года и поднялся благодаря этому на четвертую строчку генеральной классификации.

Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен Фото: A.S.O.

Два лидера гонки Нассер Аль-Аьттия и Хенк Латеган показали почти одинаковое время, однако катарец все же смог еще немного увеличить свое преимущество. В остальном отрывы уже достаточно велики, потому ситуация в таблице выглядит довольно стабильной.

Экипаж россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова в воскресенье потерял на дистанции почти два часа и откатился назад в таблице.

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 2 Нассер Аль-Аттия Toyota 31 ч 02:58 2 (2) 4 Хенк Латеган Toyota +1 ч 03:46 3 (3) 7 Лукас Мораес Toyota +1 ч 20:22 4 (5) 1 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 52:06 5 (4) 21 Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 04:20 6 (6) 8 Ромен Дюма Rebellion +2 ч 27:11 7 (8) 14 Мартин Прокоп Ford +2 ч 37:00 8 (7) 20 Брайан Барагванат Century +2 ч 42:06 9 (9) 16 Вей Хань SMG +3 ч 15:03 10 (11) 11 Хуан Круз Якопини Toyota +3 ч 40:22 …25 (17) 38 Денис Кротов Mini +6 ч 01:55

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

У квадроциклистов третий раз подряд повторился один и тот же сценарий. Главный фаворит Александр Жиру уступил соперникам победу на этапе, но продолжил уверенное движение ко второй подряд победе в гонке. Преимущество француза уже составляет более часа, а вот спор за второе место получается весьма острым.

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет Квадро

Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 37 ч 57:04 2 (4) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +1 ч 41:37 3 (3) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +1 ч 42:12 2 (4) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +1 ч 51:03 5 (5) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +2 ч 47:25 6 (6) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +5 ч 06:14

Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру Фото: A.S.O.

Внезапным победителем в категории легких багги Т3 стал дебютант марафона Жуан Феррейра из Португалии. Лидер гонки Гийом Де Мевиус стал на этапе лишь 11-м, после чего разница между бельгийцем и его преследователем Остином Джонсом сократилась до трех с небольшим минут.

В остальном картина осталась неизменной.

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Гийом Де Мевиус OT3 36 ч 03:09 2 (2) Остин Джонс Arcane +3:19 3 (3) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 02:25 4 (4) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +2 ч 30:51 5 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +2 ч 53:37 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +3 ч 47:44

Аргентинец Херемиас Фериоли впервые победил следи пилотов мотовездеходов. Это вывело его на пятую строчку общего зачета, тогда как квартет лидеров не просто остался прежним, но и уплотнился до шести с небольшим минут.

Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 37 ч 33:31 2 (2) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +4:34 3 (3) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +5:48 4 (4) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +6:19 5 (7) Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +42:53 6 (8) Кристиану Батиста Кристиану Батиста Can-Am +1 ч 17:05

Наконец, Мартин Мацик в четвертый раз по ходу гонки стал быстрейшим в грузовой категории, а другой чешский пилот Алеш Лопрайс по-прежнему остается лидером по сумме прошедших дней.

После дня отдыха участников «Дакара» во вторник ждет девятый этап протяженностью 358 км между Эр-Риядом и Харадом, сложный с точки зрения навигации.

Отчет об итогах дня в остальных классах готовится