Сайнс принес Audi победу на 8-м этапе «Дакара», но судьи отобрали ее
Назначенный испанскому гонщику Audi штраф вывел на первую строчку Себастьена Леба. Лидерство в гонке сохранил Нассер Аль-Аттия
Карлос Сайнс уже не участвует в борьбе за победу на «Дакаре». В пятницу он попал в серьезную аварию, а в субботу остановился на дистанции, чтобы снять запчасти со своей багги для партнера по Audi Маттиаса Экстрема.
Но в том, что 60-летний Эль Матадор по-прежнему быстр, сомнений быть не может. На восьмом этапе Ралли Дакар между Аль-Дувадими и Эр-Риядом именно он показал лучшие секунды. Впрочем, даже этот локальный успех у испанца и Audi отобрали судьи. Карлосу-старшему присудили пять штрафных минут – пока неизвестно, за что именно – и он вынужден был уступить первую строчку протокола другому чемпиону WRC Себастьену Лебу.
Гонщик Prodrive BRX стал сильнейшим во второй раз в гонке 2023 года и поднялся благодаря этому на четвертую строчку генеральной классификации.
Prodrive №201 команды Bahrain Raid Xtreme: Себастьен Леб, Фабьен Люркен
Фото: A.S.O.
Два лидера гонки Нассер Аль-Аьттия и Хенк Латеган показали почти одинаковое время, однако катарец все же смог еще немного увеличить свое преимущество. В остальном отрывы уже достаточно велики, потому ситуация в таблице выглядит довольно стабильной.
Экипаж россиян Дениса Кротова и Константина Жильцова в воскресенье потерял на дистанции почти два часа и откатился назад в таблице.
Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|2
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|31 ч 02:58
|2 (2)
|4
|Хенк Латеган
|Toyota
|+1 ч 03:46
|3 (3)
|7
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 20:22
|4 (5)
|1
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 52:06
|5 (4)
|21
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+2 ч 04:20
|6 (6)
|8
|Ромен Дюма
|Rebellion
|+2 ч 27:11
|7 (8)
|14
|Мартин Прокоп
|Ford
|+2 ч 37:00
|8 (7)
|20
|Брайан Барагванат
|Century
|+2 ч 42:06
|9 (9)
|16
|Вей Хань
|SMG
|+3 ч 15:03
|10 (11)
|11
|Хуан Круз Якопини
|Toyota
|+3 ч 40:22
|…25 (17)
|38
|Денис Кротов
|Mini
|+6 ч 01:55
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
У квадроциклистов третий раз подряд повторился один и тот же сценарий. Главный фаворит Александр Жиру уступил соперникам победу на этапе, но продолжил уверенное движение ко второй подряд победе в гонке. Преимущество француза уже составляет более часа, а вот спор за второе место получается весьма острым.
Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|37 ч 57:04
|2 (4)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+1 ч 41:37
|3 (3)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+1 ч 42:12
|2 (4)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+1 ч 51:03
|5 (5)
|
Юрай Варга
|Yamaha
|+2 ч 47:25
|6 (6)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+5 ч 06:14
Yamaha №151 команды Yamaha Racing - Smx - Drag'On: Александр Жиру
Фото: A.S.O.
Внезапным победителем в категории легких багги Т3 стал дебютант марафона Жуан Феррейра из Португалии. Лидер гонки Гийом Де Мевиус стал на этапе лишь 11-м, после чего разница между бельгийцем и его преследователем Остином Джонсом сократилась до трех с небольшим минут.
В остальном картина осталась неизменной.
Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (1)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|36 ч 03:09
|2 (2)
|Остин Джонс
|Arcane
|+3:19
|3 (3)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 02:25
|4 (4)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+2 ч 30:51
|5 (5)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+2 ч 53:37
|6 (6)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+3 ч 47:44
Аргентинец Херемиас Фериоли впервые победил следи пилотов мотовездеходов. Это вывело его на пятую строчку общего зачета, тогда как квартет лидеров не просто остался прежним, но и уплотнился до шести с небольшим минут.
Положение в Ралли Дакар после 8-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|37 ч 33:31
|2 (2)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+4:34
|3 (3)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+5:48
|4 (4)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+6:19
|5 (7)
|Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+42:53
|6 (8)
|
Кристиану Батиста
|Can-Am
|+1 ч 17:05
Наконец, Мартин Мацик в четвертый раз по ходу гонки стал быстрейшим в грузовой категории, а другой чешский пилот Алеш Лопрайс по-прежнему остается лидером по сумме прошедших дней.
После дня отдыха участников «Дакара» во вторник ждет девятый этап протяженностью 358 км между Эр-Риядом и Харадом, сложный с точки зрения навигации.
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Назначенный испанскому гонщику Audi штраф вывел на первую строчку Себастьена Леба. Лидерство в гонке сохранил Нассер Аль-Аттия
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