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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Сайнс принес Audi первую победу на этапе «Дакара»

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, Ответственный редактор

Откатившись далеко назад из-за навигационной ошибки на первом же этапе гонки, 58-летний Эль Матадор доказал, что по-прежнему быстр

Сайнс принес Audi первую победу на этапе «Дакара»

Во вторник участники 44-го Ралли Дакар провели третий этап – из-за дождей дистанцию спецучастка вокруг Аль-Кайсумаха сократили до 255 километров.

В зачете экипажей на внедорожниках лучшим стал Карлос Сайнс. После третьего места днем ранее испанец получил хорошую стартовую позицию, к середине этапа уже был вторым, а на предпоследней контрольной точке вышел в лидеры. Его успех стал первым для новой багги Audi с бензино-электрической силовой установкой. 

Главным соперником испанца по ходу этапа внезапно оказался гонщик из Южной Африки Хенк Латеган на Toyota, в итоге он отстал на 38 секунд. 

В целом программа вторника оказалась не самой сложной, потому почти все избежали неприятностей, и результаты на финише получились очень плотными. Единственным исключением оказался победитель предыдущего этапа Себастьен Леб – он первым отправился на дистанцию, почти сразу потерял время из-за прокола, а затем отставание чемпиона WRC выросло еще больше из-за необходимости вновь менять колесо. 

В итоге Леб уступил более получаса и сразу значительно отстал от лидера гонки Нассера Аль-Аттии, который счастливо избежал дисквалификации и финишировал на этапе восьмым с пятиминутным отставанием от Сайнса. При этом Себ остался вторым в классификации.

Успех Audi во вторник дополнил третьим результатом Стефан Петерансель, еще один гонщик команды Маттиас Экстрем стал пятым.

Владимир Васильев, который долгое время держался в гонке пятым, пропустил вперед местного гонщика Язида Ал-Раджи и теперь занимает шестое место. На этапе петербуржец стал 11-м. Экипаж Дениса Кротова продолжает гонку 16-м.

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Положение в зачете автомобилей после 3 этапов*

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota 09:31:22  
2 France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 10:09:02 00:37:40
3 Argentina Лусио Альвареc Toyota 10:13:28 00:42:06
4 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota 10:16:44 00:45:22
5 Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota 10:18:51 00:47:29
6 Russian Federation Владимир Васильев BMW 10:20:55 00:49:33
…11 Spain Нани Рома BRX (Prodrive) 10:52:01 01:20:39
…16 Russian Federation Денис Кротов Mini 11:17:46 01:46:24
…19 Sweden Маттиас Экстрем Audi 11:25:03 01:53:41
…23 Spain Карлос Сайнс Audi 11:50:43 02:19:21
…29 France Стефан Петерансель Audi 33:03:36 23:32:14

У мотоциклистов все лидеры также оказались близки по скорости – в полчаса уложились результаты 47 гонщиков. Быстрее всех дистанцию этапа проехал португалец Жуаким Родригес на байке Hero, а лидирующий Сэм Сандерленд хоть и показал только 17-ю скорость, но сохранил первую строчку общего зачета.

Правда, у Адриена ван Беверена британец теперь выигрывает всего четыре секунды.  

Положение в зачете мотоциклистов после 3 этапов*

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 United Kingdom Сэм Сандерленд Gas Gas 11:13:40  
2 France Адриен ван Беверен Yamaha 11:13:44 00:00:04
3 Australia Дэвид Сэндерс  Gas Gas

11:15:10

 00:01:30
4 United States Скайлер Хаус  Husqvarna 11:17:35 00:03:55
5 Austria Маттиас Валькнер KTM

11:22:34

00:08:54

В зачете квадроциклистов гонка потеряла лидера – литовец Лайсвидус Канцюс столкнулся с серьезными техническими проблемами и, похоже, покидает «Дакар». Больше всего от этого выиграл Пабло Копетти из США, который стал быстрейшим на этапе и вышел вперед в классификации.

Александр Максимов завершил день пятым, а в итоговой таблице теперь занимает третью строчку.

Положение в зачете квадроциклистов после 3 этапов*

  Гонщик Техника Общее время Отрыв
1 United States Пабло Копетти Yamaha 14:10:56  
2 France Александр Жиру Yamaha 14:26:25 00:15:29
3 Russian Federation Александр Максимов Yamaha

14:40:08

 00:29:12
4 Argentina Мануэль Андухар Yamaha 14:42:29 00:31:33
5 Poland Камиль Вишневски Yamaha

14:42:31

00:31:35

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*результаты будут уточняться после финиша следующих участников

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