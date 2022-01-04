Сайнс принес Audi первую победу на этапе «Дакара»
Откатившись далеко назад из-за навигационной ошибки на первом же этапе гонки, 58-летний Эль Матадор доказал, что по-прежнему быстр
Во вторник участники 44-го Ралли Дакар провели третий этап – из-за дождей дистанцию спецучастка вокруг Аль-Кайсумаха сократили до 255 километров.
В зачете экипажей на внедорожниках лучшим стал Карлос Сайнс. После третьего места днем ранее испанец получил хорошую стартовую позицию, к середине этапа уже был вторым, а на предпоследней контрольной точке вышел в лидеры. Его успех стал первым для новой багги Audi с бензино-электрической силовой установкой.
Главным соперником испанца по ходу этапа внезапно оказался гонщик из Южной Африки Хенк Латеган на Toyota, в итоге он отстал на 38 секунд.
В целом программа вторника оказалась не самой сложной, потому почти все избежали неприятностей, и результаты на финише получились очень плотными. Единственным исключением оказался победитель предыдущего этапа Себастьен Леб – он первым отправился на дистанцию, почти сразу потерял время из-за прокола, а затем отставание чемпиона WRC выросло еще больше из-за необходимости вновь менять колесо.
В итоге Леб уступил более получаса и сразу значительно отстал от лидера гонки Нассера Аль-Аттии, который счастливо избежал дисквалификации и финишировал на этапе восьмым с пятиминутным отставанием от Сайнса. При этом Себ остался вторым в классификации.
Успех Audi во вторник дополнил третьим результатом Стефан Петерансель, еще один гонщик команды Маттиас Экстрем стал пятым.
Владимир Васильев, который долгое время держался в гонке пятым, пропустил вперед местного гонщика Язида Ал-Раджи и теперь занимает шестое место. На этапе петербуржец стал 11-м. Экипаж Дениса Кротова продолжает гонку 16-м.
Положение в зачете автомобилей после 3 этапов*
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|09:31:22
|2
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|10:09:02
|00:37:40
|3
|Лусио Альвареc
|Toyota
|10:13:28
|00:42:06
|4
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|10:16:44
|00:45:22
|5
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|10:18:51
|00:47:29
|6
|Владимир Васильев
|BMW
|10:20:55
|00:49:33
|…11
|Нани Рома
|BRX (Prodrive)
|10:52:01
|01:20:39
|…16
|Денис Кротов
|Mini
|11:17:46
|01:46:24
|…19
|Маттиас Экстрем
|Audi
|11:25:03
|01:53:41
|…23
|Карлос Сайнс
|Audi
|11:50:43
|02:19:21
|…29
|Стефан Петерансель
|Audi
|33:03:36
|23:32:14
У мотоциклистов все лидеры также оказались близки по скорости – в полчаса уложились результаты 47 гонщиков. Быстрее всех дистанцию этапа проехал португалец Жуаким Родригес на байке Hero, а лидирующий Сэм Сандерленд хоть и показал только 17-ю скорость, но сохранил первую строчку общего зачета.
Правда, у Адриена ван Беверена британец теперь выигрывает всего четыре секунды.
Положение в зачете мотоциклистов после 3 этапов*
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Сэм Сандерленд
|Gas Gas
|11:13:40
|2
|Адриен ван Беверен
|Yamaha
|11:13:44
|00:00:04
|3
|Дэвид Сэндерс
|Gas Gas
|
11:15:10
|00:01:30
|4
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|11:17:35
|00:03:55
|5
|Маттиас Валькнер
|KTM
|
11:22:34
|
00:08:54
В зачете квадроциклистов гонка потеряла лидера – литовец Лайсвидус Канцюс столкнулся с серьезными техническими проблемами и, похоже, покидает «Дакар». Больше всего от этого выиграл Пабло Копетти из США, который стал быстрейшим на этапе и вышел вперед в классификации.
Александр Максимов завершил день пятым, а в итоговой таблице теперь занимает третью строчку.
Положение в зачете квадроциклистов после 3 этапов*
|Гонщик
|Техника
|Общее время
|Отрыв
|1
|Пабло Копетти
|Yamaha
|14:10:56
|2
|Александр Жиру
|Yamaha
|14:26:25
|00:15:29
|3
|Александр Максимов
|Yamaha
|
14:40:08
|00:29:12
|4
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|14:42:29
|00:31:33
|5
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|
14:42:31
|
00:31:35
Новость дополняется
*результаты будут уточняться после финиша следующих участников
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