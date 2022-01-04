Сайнс принес Audi первую победу на этапе «Дакара»

Во вторник участники 44-го Ралли Дакар провели третий этап – из-за дождей дистанцию спецучастка вокруг Аль-Кайсумаха сократили до 255 километров.

В зачете экипажей на внедорожниках лучшим стал Карлос Сайнс. После третьего места днем ранее испанец получил хорошую стартовую позицию, к середине этапа уже был вторым, а на предпоследней контрольной точке вышел в лидеры. Его успех стал первым для новой багги Audi с бензино-электрической силовой установкой.

Главным соперником испанца по ходу этапа внезапно оказался гонщик из Южной Африки Хенк Латеган на Toyota, в итоге он отстал на 38 секунд.

В целом программа вторника оказалась не самой сложной, потому почти все избежали неприятностей, и результаты на финише получились очень плотными. Единственным исключением оказался победитель предыдущего этапа Себастьен Леб – он первым отправился на дистанцию, почти сразу потерял время из-за прокола, а затем отставание чемпиона WRC выросло еще больше из-за необходимости вновь менять колесо.

В итоге Леб уступил более получаса и сразу значительно отстал от лидера гонки Нассера Аль-Аттии, который счастливо избежал дисквалификации и финишировал на этапе восьмым с пятиминутным отставанием от Сайнса. При этом Себ остался вторым в классификации.

Успех Audi во вторник дополнил третьим результатом Стефан Петерансель, еще один гонщик команды Маттиас Экстрем стал пятым.

Владимир Васильев, который долгое время держался в гонке пятым, пропустил вперед местного гонщика Язида Ал-Раджи и теперь занимает шестое место. На этапе петербуржец стал 11-м. Экипаж Дениса Кротова продолжает гонку 16-м.

Положение в зачете автомобилей после 3 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Нассер Аль-Аттия Toyota 09:31:22 2 Себастьен Леб BRX (Prodrive) 10:09:02 00:37:40 3 Лусио Альвареc Toyota 10:13:28 00:42:06 4 Жиньель де Вильерс Toyota 10:16:44 00:45:22 5 Язид Аль-Раджи Toyota 10:18:51 00:47:29 6 Владимир Васильев BMW 10:20:55 00:49:33 …11 Нани Рома BRX (Prodrive) 10:52:01 01:20:39 …16 Денис Кротов Mini 11:17:46 01:46:24 …19 Маттиас Экстрем Audi 11:25:03 01:53:41 …23 Карлос Сайнс Audi 11:50:43 02:19:21 …29 Стефан Петерансель Audi 33:03:36 23:32:14

У мотоциклистов все лидеры также оказались близки по скорости – в полчаса уложились результаты 47 гонщиков. Быстрее всех дистанцию этапа проехал португалец Жуаким Родригес на байке Hero, а лидирующий Сэм Сандерленд хоть и показал только 17-ю скорость, но сохранил первую строчку общего зачета.

Правда, у Адриена ван Беверена британец теперь выигрывает всего четыре секунды.

Положение в зачете мотоциклистов после 3 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Сэм Сандерленд Gas Gas 11:13:40 2 Адриен ван Беверен Yamaha 11:13:44 00:00:04 3 Дэвид Сэндерс Gas Gas 11:15:10 00:01:30 4 Скайлер Хаус Husqvarna 11:17:35 00:03:55 5 Маттиас Валькнер KTM 11:22:34 00:08:54

В зачете квадроциклистов гонка потеряла лидера – литовец Лайсвидус Канцюс столкнулся с серьезными техническими проблемами и, похоже, покидает «Дакар». Больше всего от этого выиграл Пабло Копетти из США, который стал быстрейшим на этапе и вышел вперед в классификации.

Александр Максимов завершил день пятым, а в итоговой таблице теперь занимает третью строчку.

Положение в зачете квадроциклистов после 3 этапов*

Гонщик Техника Общее время Отрыв 1 Пабло Копетти Yamaha 14:10:56 2 Александр Жиру Yamaha 14:26:25 00:15:29 3 Александр Максимов Yamaha 14:40:08 00:29:12 4 Мануэль Андухар Yamaha 14:42:29 00:31:33 5 Камиль Вишневски Yamaha 14:42:31 00:31:35

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*результаты будут уточняться после финиша следующих участников