Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки
Организаторы марафона остановили третий этап из-за ненастной погоды, но еще до этого Эль Матадор столкнулся с серьезными проблемами
По итогам первых дней определились два главных фаворита «Дакара» – Карлос Сайнс-старший и Нассер Аль-Аттия смогли создать почти получасовой отрыв от преследователей, при этом испанец на Audi выигрывал у катарского гонщика на Toyota две с небольшим минуты.
Казалось, что два опытных гонщика разыграют победу между собой, но уже на третьем этапе ситуация перевернулась с ног на голову. Из-за начавшихся в Саудовской Аравии ливней дистанцию третьего этапа пришлось сократить с 447 до 377 км, но это не спасло двух лидеров от сложностей.
Аль-Аттия к моменту остановки гонки не входил даже в десятку лидеров, но дела Сайнса шли куда хуже. Сначала испанцу и его штурману Лукасу Крузу пришлось чинить багги RS Q e-tron E – поломка возникла в районе заднего левого колеса.
Экипаж потерял полчаса, но этим их проблемы не ограничились. Из-за навигационной ошибки испанцы сбились с маршрута и отстали еще примерно на 20 минут. В результате по итогам этапа они остались в четвертом десятке, а в общем зачете опустились предварительно на восьмое место.
На таком фоне проблемы Аль-Аттии оказались не столь серьезными, и Нассер стал новым лидером гонки. Действующий победитель марафона теперь выигрывает 13 минут 20 секунд у местного гонщика Язида Аль-Раджи на Toyota, на третью строчку поднялся Стефан Петерансель на Audi.
Prodrive №206 команды GCK Motorsport: Герлен Шишери, Алекс Винок
Фото: A.S.O.
Лучшим на этапе неожиданно стал Герлен Шишери на полноприводной багги Prodrive, опередивший также не входивших в число фаворитов Хенка Латегана и Орландо Терранову.
Себастьен Леб, который накануне откатился назад из-за трех проколов, во вторник столкнулся с новыми сложностями и уже отстает от лидирующего Аль-Аттии на полтора часа, что сводит его шансы впервые выиграть «Дакар» практически к нулю.
Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (2)
|13
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|12 ч 20:33
|2 (6)
|5
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+13:20
|3 (8)
|4
|
Стефан Петерансель
|Audi
|+20:45
|4 (4)
|16
|Симон Витс
|
MD
|+24:53
|5 (9)
|6
|Брайан Баргванат
|Century
|+26:16
|6 (3)
|20
|Матье Серрадори
|
Century
|+27:19
|7 (5)
|23
|Жиньель де Вильерс
|Yoyota
|+32:08
|8 (1)
|38
|Карлос Сайнс
|Audi
|+33:11
|9 (10)
|9
|Лукас Мораес
|Toyota
|+33:45
|10 (7)
|17
|Мартин Прокоп
|Ford
|+35:10
|…12 (15)
|10
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|+41:21
|…22 (21)
|26
|
Денис Кротов
|Mini
|+1 ч 20:51
|…28 (26)
|32
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 35:49
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
У квадроциклистов Александр Жиру, похоже, не собирается уступать никому из соперников пальму первенства. Француз стал быстрейшим уже в третий раз за четыре дня. Его главный преследователь Мануэль Андухар лидировал до 240-го километра, но затем разом потерял полчаса.
Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|16 ч 57:18
|2 (3)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+35:31
|3 (4)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+48:47
|4 (2)
|
Мануэль Андухар
|Yamaha
|+1 ч 03:26
|5 (5)
|
Лайсвидас Канцюс
|Yamaha
|+1 ч 03:32
|6 (6)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+1 ч 14:17
Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (2)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|13 ч 52:06
|2 (3)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|+1:01
|3 (4)
|
Митч Гатри
|Can-Am
|+5:46
|4 (5)
|Остин Джонс
|Arcane
|+6:55
|5 (7)
|Жан-Люк Секкальди-Писсон
|PH-Sport
|+1 ч 04:02
|6 (9)
|Давид Зилле
|BRP
|+1 ч 22:14
BRP №428 команды Cobant-Energylandia Rally Team: Эрик Гошал, Ориоль Мена
Фото: A.S.O.
Семейство Гошалов продолжает доминировать в классе мотовездеходов T4. Отец Марек второй день подряд стал победителем этапа, а его сын Эрик поднялся уже до третьего места.
К сожалению, экипаж российского штурмана Алексея Кузьмича, который выступает в этой категории с пилотом Ясиром Сеайданом, откатился далеко назад из-за 10-часового штрафа за буксировку до бивуака.
Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|14 ч 30:03
|2 (2)
|
Родриго Луппи де Оливейра
|Can-Am
|+9:36
|3 (4)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+31:15
|4 (6)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|+31:46
|5 (3)
|
Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+36:05
|6 (10)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+43:54
Наконец, Мартин Мацик на IVECO одержал третью победу в зачете грузовиков, но пока не смог отыграть потерянное в понедельник время. На первой строчке среди экипажей тяжеловозов остается другой представитель Чехии, Алеш Лопрайс на Praga.
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