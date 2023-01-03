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Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки

Организаторы марафона остановили третий этап из-за ненастной погоды, но еще до этого Эль Матадор столкнулся с серьезными проблемами

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки
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По итогам первых дней определились два главных фаворита «Дакара» – Карлос Сайнс-старший и Нассер Аль-Аттия смогли создать почти получасовой отрыв от преследователей, при этом испанец на Audi выигрывал у катарского гонщика на Toyota две с небольшим минуты

Казалось, что два опытных гонщика разыграют победу между собой, но уже на третьем этапе ситуация перевернулась с ног на голову. Из-за начавшихся в Саудовской Аравии ливней дистанцию третьего этапа пришлось сократить с 447 до 377 км, но это не спасло двух лидеров от сложностей. 

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Аль-Аттия к моменту остановки гонки не входил даже в десятку лидеров, но дела Сайнса шли куда хуже. Сначала испанцу и его штурману Лукасу Крузу пришлось чинить багги RS Q e-tron E – поломка возникла в районе заднего левого колеса. 

Экипаж потерял полчаса, но этим их проблемы не ограничились. Из-за навигационной ошибки испанцы сбились с маршрута и отстали еще примерно на 20 минут. В результате по итогам этапа они остались в четвертом десятке, а в общем зачете опустились предварительно на восьмое место. 

На таком фоне проблемы Аль-Аттии оказались не столь серьезными, и Нассер стал новым лидером гонки. Действующий победитель марафона теперь выигрывает 13 минут 20 секунд у местного гонщика Язида Аль-Раджи на Toyota, на третью строчку поднялся Стефан Петерансель на Audi.

Prodrive №206 команды GCK Motorsport: Герлен Шишери, Алекс Винок

Prodrive №206 команды GCK Motorsport: Герлен Шишери, Алекс Винок

Фото: A.S.O.

Лучшим на этапе неожиданно стал Герлен Шишери на полноприводной багги Prodrive, опередивший также не входивших в число фаворитов Хенка Латегана и Орландо Терранову. 

Себастьен Леб, который накануне откатился назад из-за трех проколов, во вторник столкнулся с новыми сложностями и уже отстает от лидирующего Аль-Аттии на полтора часа, что сводит его шансы впервые выиграть «Дакар» практически к нулю.  

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (2) 13 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 12 ч 20:33
2 (6) 5 Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota +13:20
3 (8) 4
France Стефан Петерансель
 Audi +20:45
4 (4) 16 France Симон Витс
MD
 +24:53
5 (9) 6 South Africa Брайан Баргванат Century +26:16
6 (3) 20 France Матье Серрадори
Century
 +27:19
7 (5) 23 South Africa Жиньель де Вильерс Yoyota +32:08
8 (1) 38 Spain Карлос Сайнс Audi +33:11
9 (10) 9 Brazil Лукас Мораес Toyota +33:45
10 (7) 17 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +35:10
…12 (15) 10
Sweden Маттиас Экстрем
Audi
 +41:21
…22 (21) 26
Russian Federation Денис Кротов
 Mini +1 ч 20:51
…28 (26) 32
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 35:49

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

У квадроциклистов Александр Жиру, похоже, не собирается уступать никому из соперников пальму первенства. Француз стал быстрейшим уже в третий раз за четыре дня. Его главный преследователь Мануэль Андухар лидировал до 240-го километра, но затем разом потерял полчаса. 

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 16 ч 57:18
2 (3)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +35:31
3 (4)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +48:47
4 (2)
Argentina Мануэль Андухар
 Yamaha +1 ч 03:26
5 (5)
Lithuania Лайсвидас Канцюс
 Yamaha +1 ч 03:32
6 (6)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +1 ч 14:17
Лидер зачета легких багги Т3 Франсиско Лопес Контардо стал еще одной из жертв вторничного дождя. Чилиец откатился далеко назад, чем воспользовались гонщики из США – Остин Джонс стал лучшим на этапе, а Сет Кинтеро возглавил таблицу общего зачета с минимальным перевесом над Гийомом де Мевиусом. 

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (2)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am 13 ч 52:06
2 (3) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 +1:01
3 (4)
United States Митч Гатри
 Can-Am +5:46
4 (5) United States Остин Джонс Arcane +6:55
5 (7) France Жан-Люк Секкальди-Писсон PH-Sport +1 ч 04:02
6 (9) Argentina Давид Зилле BRP +1 ч 22:14
BRP №428 команды Cobant-Energylandia Rally Team: Эрик Гошал, Ориоль Мена

BRP №428 команды Cobant-Energylandia Rally Team: Эрик Гошал, Ориоль Мена

Фото: A.S.O.

Семейство Гошалов продолжает доминировать в классе мотовездеходов T4. Отец Марек второй день подряд стал победителем этапа, а его сын Эрик поднялся уже до третьего места. 

К сожалению, экипаж российского штурмана Алексея Кузьмича, который выступает в этой категории с пилотом Ясиром Сеайданом, откатился далеко назад из-за 10-часового штрафа за буксировку до бивуака. 

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Poland Марек Гошал
 Can-Am 14 ч 30:03
2 (2)
Brazil Родриго Луппи де Оливейра
 Can-Am +9:36
3 (4)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +31:15
4 (6)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am +31:46
5 (3)
Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли
 Can-Am +36:05
6 (10)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +43:54

Наконец, Мартин Мацик на IVECO одержал третью победу в зачете грузовиков, но пока не смог отыграть потерянное в понедельник время. На первой строчке среди экипажей тяжеловозов остается другой представитель Чехии, Алеш Лопрайс на Praga.

4 января участникам «Дакара» предстоит преодолеть 425 км в окрестностях Хаиля.

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