Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки

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По итогам первых дней определились два главных фаворита «Дакара» – Карлос Сайнс-старший и Нассер Аль-Аттия смогли создать почти получасовой отрыв от преследователей, при этом испанец на Audi выигрывал у катарского гонщика на Toyota две с небольшим минуты.

Казалось, что два опытных гонщика разыграют победу между собой, но уже на третьем этапе ситуация перевернулась с ног на голову. Из-за начавшихся в Саудовской Аравии ливней дистанцию третьего этапа пришлось сократить с 447 до 377 км, но это не спасло двух лидеров от сложностей.

Аль-Аттия к моменту остановки гонки не входил даже в десятку лидеров, но дела Сайнса шли куда хуже. Сначала испанцу и его штурману Лукасу Крузу пришлось чинить багги RS Q e-tron E – поломка возникла в районе заднего левого колеса.

Экипаж потерял полчаса, но этим их проблемы не ограничились. Из-за навигационной ошибки испанцы сбились с маршрута и отстали еще примерно на 20 минут. В результате по итогам этапа они остались в четвертом десятке, а в общем зачете опустились предварительно на восьмое место.

На таком фоне проблемы Аль-Аттии оказались не столь серьезными, и Нассер стал новым лидером гонки. Действующий победитель марафона теперь выигрывает 13 минут 20 секунд у местного гонщика Язида Аль-Раджи на Toyota, на третью строчку поднялся Стефан Петерансель на Audi.

Prodrive №206 команды GCK Motorsport: Герлен Шишери, Алекс Винок Фото: A.S.O.

Лучшим на этапе неожиданно стал Герлен Шишери на полноприводной багги Prodrive, опередивший также не входивших в число фаворитов Хенка Латегана и Орландо Терранову.

Себастьен Леб, который накануне откатился назад из-за трех проколов, во вторник столкнулся с новыми сложностями и уже отстает от лидирующего Аль-Аттии на полтора часа, что сводит его шансы впервые выиграть «Дакар» практически к нулю.

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (2) 13 Нассер Аль-Аттия Toyota 12 ч 20:33 2 (6) 5 Язид Аль-Раджи Toyota +13:20 3 (8) 4 Стефан Петерансель Стефан Петерансель Audi +20:45 4 (4) 16 Симон Витс MD +24:53 5 (9) 6 Брайан Баргванат Century +26:16 6 (3) 20 Матье Серрадори Century +27:19 7 (5) 23 Жиньель де Вильерс Yoyota +32:08 8 (1) 38 Карлос Сайнс Audi +33:11 9 (10) 9 Лукас Мораес Toyota +33:45 10 (7) 17 Мартин Прокоп Ford +35:10 …12 (15) 10 Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi +41:21 …22 (21) 26 Денис Кротов Денис Кротов Mini +1 ч 20:51 …28 (26) 32 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 35:49

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе

У квадроциклистов Александр Жиру, похоже, не собирается уступать никому из соперников пальму первенства. Француз стал быстрейшим уже в третий раз за четыре дня. Его главный преследователь Мануэль Андухар лидировал до 240-го километра, но затем разом потерял полчаса.

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет Квадро

Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 16 ч 57:18 2 (3) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +35:31 3 (4) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +48:47 4 (2) Мануэль Андухар Мануэль Андухар Yamaha +1 ч 03:26 5 (5) Лайсвидас Канцюс Лайсвидас Канцюс Yamaha +1 ч 03:32 6 (6) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +1 ч 14:17 Лидер зачета легких багги Т3 Франсиско Лопес Контардо стал еще одной из жертв вторничного дождя. Чилиец откатился далеко назад, чем воспользовались гонщики из США – Остин Джонс стал лучшим на этапе, а Сет Кинтеро возглавил таблицу общего зачета с минимальным перевесом над Гийомом де Мевиусом. Лидер зачета легких багги Т3 Франсиско Лопес Контардо стал еще одной из жертв вторничного дождя. Чилиец откатился далеко назад, чем воспользовались гонщики из США – Остин Джонс стал лучшим на этапе, а Сет Кинтеро возглавил таблицу общего зачета с минимальным перевесом над Гийомом де Мевиусом.

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (2) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am 13 ч 52:06 2 (3) Гийом Де Мевиус OT3 +1:01 3 (4) Митч Гатри Митч Гатри Can-Am +5:46 4 (5) Остин Джонс Arcane +6:55 5 (7) Жан-Люк Секкальди-Писсон PH-Sport +1 ч 04:02 6 (9) Давид Зилле BRP +1 ч 22:14

BRP №428 команды Cobant-Energylandia Rally Team: Эрик Гошал, Ориоль Мена Фото: A.S.O.

Семейство Гошалов продолжает доминировать в классе мотовездеходов T4. Отец Марек второй день подряд стал победителем этапа, а его сын Эрик поднялся уже до третьего места.

К сожалению, экипаж российского штурмана Алексея Кузьмича, который выступает в этой категории с пилотом Ясиром Сеайданом, откатился далеко назад из-за 10-часового штрафа за буксировку до бивуака.

Положение в Ралли Дакар после 3-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am 14 ч 30:03 2 (2) Родриго Луппи де Оливейра Родриго Луппи де Оливейра Can-Am +9:36 3 (4) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +31:15 4 (6) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am +31:46 5 (3) Херемиас Гонсалес Фериоли Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +36:05 6 (10) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +43:54

Наконец, Мартин Мацик на IVECO одержал третью победу в зачете грузовиков, но пока не смог отыграть потерянное в понедельник время. На первой строчке среди экипажей тяжеловозов остается другой представитель Чехии, Алеш Лопрайс на Praga.

4 января участникам «Дакара» предстоит преодолеть 425 км в окрестностях Хаиля.