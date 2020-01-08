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Дакар / Новость

Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал

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Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал
Автор:
, Редактор
8 янв. 2020 г., 08:31

По мнению двукратного чемпиона «Дакара», Фернандо Алонсо уже набрал хорошую гоночную скорость.

После трех дней «Дакара» двукратный победитель этого марафона Карлос Сайнс вышел в лидеры общего зачета. Его соотечественник Фернандо Алонсо занимает только 32-е место, так как во второй день он потерял два с половиной часа на ремонт машины. На третьем спецучастке Алонсо финишировал уже пятым, в нескольких минутах от лидера.

Пятое место превратилось для Алонсо в четвертое после штрафа для Нассера Аль-Аттии. По словам Карлоса Сайнса, в таком прогрессе двукратного чемпиона Формулы 1 нет ничего удивительного.

«Он добился отличного результата, – сказал Сайнс. – Особенно важно, что это случилось после второго спецучастка, на котором ему не повезло. А тут он финишировал пятым. Видно, что потихоньку он обретает скорость и уже находится в числе лидеров.

То, что случилось во второй день, может произойти с каждым. Но важно то, как он справился. Он отремонтировал машину и потерял время. Но все же продолжил. Я хорошо его знаю. Он не просто так зовется чемпионом. Чемпионы так и поступают: несмотря на неудачи сохраняют мотивацию ехать максимально быстро.

Он очень быстро учится, но меня это вовсе не удивляет».

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Автор Сергей Иванов

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18 Часов
:
10 Минут
:
52 Секунд
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
13:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
13:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
сб 4 янв.
вс 5 янв.
22:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
18:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
19:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
19:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
19:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
19:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
19:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
19:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
19:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
19:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
19:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
19:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
19:00
06:00
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