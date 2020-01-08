Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал
По мнению двукратного чемпиона «Дакара», Фернандо Алонсо уже набрал хорошую гоночную скорость.
После трех дней «Дакара» двукратный победитель этого марафона Карлос Сайнс вышел в лидеры общего зачета. Его соотечественник Фернандо Алонсо занимает только 32-е место, так как во второй день он потерял два с половиной часа на ремонт машины. На третьем спецучастке Алонсо финишировал уже пятым, в нескольких минутах от лидера.
Пятое место превратилось для Алонсо в четвертое после штрафа для Нассера Аль-Аттии. По словам Карлоса Сайнса, в таком прогрессе двукратного чемпиона Формулы 1 нет ничего удивительного.
«Он добился отличного результата, – сказал Сайнс. – Особенно важно, что это случилось после второго спецучастка, на котором ему не повезло. А тут он финишировал пятым. Видно, что потихоньку он обретает скорость и уже находится в числе лидеров.
То, что случилось во второй день, может произойти с каждым. Но важно то, как он справился. Он отремонтировал машину и потерял время. Но все же продолжил. Я хорошо его знаю. Он не просто так зовется чемпионом. Чемпионы так и поступают: несмотря на неудачи сохраняют мотивацию ехать максимально быстро.
Он очень быстро учится, но меня это вовсе не удивляет».
Дополнительная информация: Серхио Лийо
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал
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