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Дакар / Новость

Сайнс о борьбе с Алонсо на «Дакаре»: Многое будет зависеть от острых камней

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Сайнс о борьбе с Алонсо на «Дакаре»: Многое будет зависеть от острых камней
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21 дек. 2019 г., 13:42

По мнению двукратного победителя легендарного ралли-рейда, у него есть шанс побороться с пилотами Toyota за первое место в предстоящей гонке.

Карлос Сайнс-старший выиграл ралли «Дакар» в 2018 году, однако в прошлом январе, выступая на новом багги Mini за команду X-raid, он повредил подвеску на третьем спецучастке и упустил шанс стать победителем.

В целом, моноприводные багги Mini в 2019 году не смогли составить конкуренции полноприводным гоночным машинам Toyota Hilux, на одной из которых победу одержал Нассер Аль-Аттия, а другую в предстоящем марафоне будеи пилотировать Фернандо Алонсо.

Однако Сайнс выразил уверенность в том, что в новом сезоне ему удастся побороться с лидерами.

«Конечно, сомнения вызывают новые природные условия, которые отличаются от того, с чем мне приходилось иметь дело в прошлом, – признался Сайнс в интервью Motorsport.com. – Первая неделя ралли-рейда будет проходить по каменистым дорогам, что похоже на Марокко, а во вторую неделю станет больше песка и дюн.

Сложно предположить, где преимущества получать полноприводные внедорожники или моноприводные багги. В прошлом году нам удивила скорость полноприводников на жестком покрытии, так как в целом у них короче ходы подвесок, чем у наших багги.

Полагаю, многое будет зависеть от того, насколько каменистой будет трасса. У нас шины менее склонны к проколам, так что на острых камнях мы получим преимущество».

Он добавил: «Мы в прошлом году сделали существенный шаг вперед, даже несмотря на то, что у нас была совершенно новая машина. Она показала себя весьма быстрой, однако возникли совершенно абсурдные проблемы с удержанием давления в шинах, что отбросило нас назад. Эта неисправность доставила нам много неприятностей, но теперь она устранена. Так что опираясь на опыт прошлогоднего выступления в этом году мы можем быть более уверены в своих силах.

Гонщики на Toyota являются фаворитами, но мы уверены, что сможем навязать им борьбу. Мы поработали над снижением веса автомобиля, и несколько важных килограмм удалось сбросить.

Большим преимуществом для нас на фоне полноприводных машин является меньший разрешенный вес. В этом году мы стали гораздо ближе к минимальной отметке, и это внушает мне оптимизм».

Марафон 2020 года стартует в Саудовской Аравии 5 января. 

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Карлос Сайнс-ст.
Автор Серхио Лийо

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Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
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