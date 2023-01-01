Сайнс начал 2023 год победой на этапе Ралли Дакар

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После пролога, результаты которого никто не воспринял всерьез, первую строчку в общем зачете занимал Маттиас Экстрем. Как оказалось, двукратный чемпион DTM, вовсе не собирался без борьбы уступать более опытным соперникам.

До отметки 277 км швед лишь наращивал отрыв от преследователей, который в какой-то момент достиг двух минут. И лишь на последней сотне километров Экстрем растерял преимущество и пропустил двух чемпионов мира по ралли, Карлоса Сайнса и Себастьена Леба.

Испанец, который в ночь перед стартом встретил новый год в компании прилетевшего из Мадрида сына, пилота Ferrari в Формуле 1, плохо начал этап и поначалу откатился в четвертый десяток. Но темп нестареющего Эль Матадора позволил ему не только отыграться, но и стать победителем этапа.

Карлос опередил Леба на 23 секунды, а Экстрема – на 47. В таком же порядке эта тройка занимает верхние строчки и в таблице общего зачета.

Обновление: Экстрем пропустил на маршруте контрольную точку, расположенную на 224-м километре. Шведу добавили к результату 15 минут, что отбросило его на 13-е место.

Не самым удачным день получился для двух легенд «Дакара», Стефана Петеранселя и Нассера Аль-Аттии. Оба проиграли почти по десять минут, из-за чего временно опустились в конец первой десятки.

Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Name Машина Время/Отст. 1 (6) Карлос Сайнс Audi 3 ч 28:55 2 (2) Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +0:10 3 (7) Язид Аль-Раджи Toyota +2:01 4 (5) Герлен Шишери Герлен Шишери Prodrive +2:03 5 (9) Орландо Терранова Орландо Терранова Prodrive +7:05 6 (4) Нассер Аль-Аттия Toyota +7:17 7 (16) Брайан Баргванат Century +7:51 8 (3) Стефан Петерансель Стефан Петерансель Audi +8:51 9 (8) Якуб Пшигоньский Якуб Пшигоньский Mini +8:54 10 (46) Вайдотас Жала Вайдотас Жала Prodrive +10:57 …13 (1) Маттиас Экстрем Маттиас Экстрем Audi +15:33 …27 (44) Денис Кротов Денис Кротов Mini +34:28

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

У гонщиков на квадроциклах сценарий оказался похожим. Большую часть этапа впереди оставался победитель пролога Александр Жиру, однако на заключительном отрезке француза оставил позади Мануэль Андухар, который и стал победителем дня, а также вышел в лидеры общего зачета.

Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Квадро

Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (7) Мануэль Анедухар Мануэль Анедухар Yamaha 4 ч 10:34 2 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha +0:44 3 (12) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +10:49 4 (13) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +12:31 5 (2) Марсело Медейрос Марсело Медейрос Yamaha +13:31 6 (17) Лайсвидас Канцюс Лайсвидас Канцюс Yamaha +14:37

В понедельник участники «Дакара» покинут Си-Кэмп и возьмут курс на восток, чтобы финишировать в городе Алула, преодолев 420-милометровый второй этап.