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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Сайнс начал 2023 год победой на этапе Ралли Дакар

Карлос-старший стал быстрейшим на воскресной дистанции и вышел в лидеры марафона

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Сайнс начал 2023 год победой на этапе Ралли Дакар
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После пролога, результаты которого никто не воспринял всерьез, первую строчку в общем зачете занимал Маттиас Экстрем. Как оказалось, двукратный чемпион DTM, вовсе не собирался без борьбы уступать более опытным соперникам. 

До отметки 277 км швед лишь наращивал отрыв от преследователей, который в какой-то момент достиг двух минут. И лишь на последней сотне километров Экстрем растерял преимущество и пропустил двух чемпионов мира по ралли, Карлоса Сайнса и Себастьена Леба. 

Испанец, который в ночь перед стартом встретил новый год в компании прилетевшего из Мадрида сына, пилота Ferrari в Формуле 1, плохо начал этап и поначалу откатился в четвертый десяток. Но темп нестареющего Эль Матадора позволил ему не только отыграться, но и стать победителем этапа. 

Карлос опередил Леба на 23 секунды, а Экстрема – на 47. В таком же порядке эта тройка занимает верхние строчки и в таблице общего зачета. 

Обновление: Экстрем пропустил на маршруте контрольную точку, расположенную на 224-м километре. Шведу добавили к результату 15 минут, что отбросило его на 13-е место. 

Не самым удачным день получился для двух легенд «Дакара», Стефана Петеранселя и Нассера Аль-Аттии. Оба проиграли почти по десять минут, из-за чего временно опустились в конец первой десятки. 

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Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Авто

Поз.*
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (6) Spain Карлос Сайнс Audi 3 ч 28:55
2 (2)
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +0:10
3 (7) Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota +2:01
4 (5)
France Герлен Шишери
 Prodrive  +2:03
5 (9)
Argentina Орландо Терранова
 Prodrive  +7:05
6 (4) Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 +7:17
7 (16) South Africa Брайан Баргванат Century +7:51
8 (3)
France Стефан Петерансель
 Audi +8:51
9 (8)
Poland Якуб Пшигоньский
 Mini +8:54
10 (46)
Lithuania Вайдотас Жала
 Prodrive +10:57
…13 (1)
Sweden Маттиас Экстрем
Audi
 +15:33
…27 (44)
Russian Federation Денис Кротов
 Mini +34:28

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

У гонщиков на квадроциклах сценарий оказался похожим. Большую часть этапа впереди оставался победитель пролога Александр Жиру, однако на заключительном отрезке француза оставил позади Мануэль Андухар, который и стал победителем дня, а также вышел в лидеры общего зачета. 

Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (7)
Argentina Мануэль Анедухар
 Yamaha 4 ч 10:34
2 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha +0:44
3 (12)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +10:49
4 (13)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +12:31
5 (2)
Brazil Марсело Медейрос
 Yamaha +13:31
6 (17)
Lithuania Лайсвидас Канцюс
 Yamaha +14:37

В понедельник участники «Дакара» покинут Си-Кэмп и возьмут курс на восток, чтобы финишировать в городе Алула, преодолев 420-милометровый второй этап. 

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