Сайнс начал 2023 год победой на этапе Ралли Дакар
Карлос-старший стал быстрейшим на воскресной дистанции и вышел в лидеры марафона
После пролога, результаты которого никто не воспринял всерьез, первую строчку в общем зачете занимал Маттиас Экстрем. Как оказалось, двукратный чемпион DTM, вовсе не собирался без борьбы уступать более опытным соперникам.
До отметки 277 км швед лишь наращивал отрыв от преследователей, который в какой-то момент достиг двух минут. И лишь на последней сотне километров Экстрем растерял преимущество и пропустил двух чемпионов мира по ралли, Карлоса Сайнса и Себастьена Леба.
Испанец, который в ночь перед стартом встретил новый год в компании прилетевшего из Мадрида сына, пилота Ferrari в Формуле 1, плохо начал этап и поначалу откатился в четвертый десяток. Но темп нестареющего Эль Матадора позволил ему не только отыграться, но и стать победителем этапа.
Карлос опередил Леба на 23 секунды, а Экстрема – на 47. В таком же порядке эта тройка занимает верхние строчки и в таблице общего зачета.
Обновление: Экстрем пропустил на маршруте контрольную точку, расположенную на 224-м километре. Шведу добавили к результату 15 минут, что отбросило его на 13-е место.
Не самым удачным день получился для двух легенд «Дакара», Стефана Петеранселя и Нассера Аль-Аттии. Оба проиграли почти по десять минут, из-за чего временно опустились в конец первой десятки.
Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (6)
|Карлос Сайнс
|Audi
|3 ч 28:55
|2 (2)
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+0:10
|3 (7)
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+2:01
|4 (5)
|
Герлен Шишери
|Prodrive
|+2:03
|5 (9)
|
Орландо Терранова
|Prodrive
|+7:05
|6 (4)
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|+7:17
|7 (16)
|Брайан Баргванат
|Century
|+7:51
|8 (3)
|
Стефан Петерансель
|Audi
|+8:51
|9 (8)
|
Якуб Пшигоньский
|Mini
|+8:54
|10 (46)
|
Вайдотас Жала
|Prodrive
|+10:57
|…13 (1)
|
Маттиас Экстрем
|
Audi
|+15:33
|…27 (44)
|
Денис Кротов
|Mini
|+34:28
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
У гонщиков на квадроциклах сценарий оказался похожим. Большую часть этапа впереди оставался победитель пролога Александр Жиру, однако на заключительном отрезке француза оставил позади Мануэль Андухар, который и стал победителем дня, а также вышел в лидеры общего зачета.
Положение в Ралли Дакар после 1-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (7)
|
Мануэль Анедухар
|Yamaha
|4 ч 10:34
|2 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|+0:44
|3 (12)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+10:49
|4 (13)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+12:31
|5 (2)
|
Марсело Медейрос
|Yamaha
|+13:31
|6 (17)
|
Лайсвидас Канцюс
|Yamaha
|+14:37
В понедельник участники «Дакара» покинут Си-Кэмп и возьмут курс на восток, чтобы финишировать в городе Алула, преодолев 420-милометровый второй этап.
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