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Дакар / Отчет об этапе

Сайнс на Mini вышел в лидеры «Дакара», у Васильева сгорела машина

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Сайнс на Mini вышел в лидеры «Дакара», у Васильева сгорела машина
Автор:
, Главный редактор
7 янв. 2020 г., 12:58

Третий день гонки запомнился рядом серьезных инцидентов – а вот Фернандо Алонсо неприятности обошли стороной.

Карлос Сайнс на автомобиле Mini команды X-Raid выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар» и вышел в лидеры общего зачета соревнований.

По ходу всей дистанции спецучастка длиной 427 км испанец вел крайне плотную борьбу с Нассером Аль-Аттией, пилотирующем спортпрототип Toyota Hilux. На протяжении первых 200 километров пилоты поочередно возглавляли промежуточный протокол, причем разница между ними не превышала минуты – и только на второй половине дистанции Сайнс смог окончательно выйти вперед. Впрочем, на финише испанец обогнал катарца на крайне незначительные по меркам ралли-рейдов три с половиной минуты.

В общем зачете Аль-Аттия отстает от Сайнса почти на 5 минут, в то время как недавний лидер Орландо Терранова откатился на третье место.

Фернандо Алонсо закончил день с 5-м результатом, обогнав целый ряд гораздо более опытных спортсменов – включая многократного победителя гонки Стефана Петеранселя. В общем зачете испанец с отставанием в 2 часа 40 минут переместился на 19-е место.

День был отмечен сразу несколькими серьезными инцидентами. В частности, перевернул свой прототип Peugeot и выбыл из гонки Халид Аль-Кассими, занимавший после двух дней 7-е место.

 

Вынужден был прекратить борьбу и лучший из российских пилотов – петербуржец Владимир Васильев, чей Mini загорелся на 284-м километре спецучастка. Сам Васильев и его штурман Виталий Евтехов не получили повреждений. После этого лучшим из российских пилотов остается Дмитрий Кротов на Mini, занимающий 19-ю позицию и отстающий от лидера на 1 час 46 минут. Если же говорить о самом успешном российском спортсмене, то им является  Константин Жильцов, ассистирующий Язиду Аль-Раджи. На данный момент экипаж из саудовского пилота и российского штурмана пытается сдержать натиск Стефана Петеранселя в борьбе за 4-е место в общем зачете.

Общий зачет в категории автомобилей после 3-го этапа

  Экипаж Автомобиль Отставание
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini  
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota 04:55
3

Argentina Орландо Терранова

 Mini 08:99
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota 18:58
5

France Стефан Петерансель

 Mini 19:00
6

France Матье Серрадори

 Century 20:56
7

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota 23:42
8

Netherlands Бернхард тен Бринке

 Toyota 33:23
9

Czech Republic Мартин Прокоп

 Ford 48:50
10

Lithuania Вайдотас Жала

 Mini 59:59

В зачете мотоциклов победа на этапе принесла лидерство в общем зачете американцу Рики Брабеку, выступающему на Honda. В категории квадроциклов первым к финишу пришел чилиец Джованни Энрико, в то время как лидерство в общем зачете сохранил еще один представитель латиноамериканской страны Игнасио Канале.

Общий зачет в категории мотоциклов после 3-го этапа

  Пилот Мотоцикл Отставание
1

United States Рики Брабек

 Honda  
2

Argentina Кевин Бенавидес

 Honda 04:43
3

Austria Маттиас Валькнер

 KTM 06:02
4

Spain Жоан Барреда

 Honda 11:02
5 Chile Хосе Игнасио Корнейо Honda 11:19

Общий зачет в категории квадроциклов после 3-го этапа

Поз. Пилот Квадроцикл Отставание
1 Чили Игнасио Касале KTM  
2 Poland Рафал Соник Husqvarna 14:29
3 Чили Джовани Энрико Honda 19:39
4 Франция Симон Витсе KTM 27:28
5 Аргентина Мануэль Андухар Honda 1:23:35

В зачете мотовездеходов экипаж Сергея Карякина вел плотную борьбу с соперниками за победу на этапе и проиграл победителю всего 18 секунд. Благодаря этому екатеринбуржец больше чем вдвое сократил отставание от лидера общего зачета, хотя по-прежнему занимает в промежуточном протоколе 4-е место. Мотовездеходы являются категорией с наиболее плотными результатами: только в этом классе после трех этапов марафона лидеров общего зачета разделяет меньше минуты, а первая пятерка укладывается в четверть часа.

Общий зачет в категории мотовездеходов после 3-го этапа:

Поз. Гонщик Мотовездеход Время/Отст.
1 Соединенные Штаты Кейси Карри Can-Am  
2 Чили Франсиско Лопес Контардо Can-Am 00:15
3 Испания Хосе Антонио Лопес Can-Am 01:40
4 Russian Federation Сергей Карякин Can-Am 07:41
5 Соединенные Штаты Остин Джонс Can-Am 12:39

О развитии событий в категории грузовиков (где один КАМАЗ выиграл этап, а другой – очень неудачно наехал на камень) можно прочитать здесь.

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Кирилл Качнов

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вс 5 янв.
вс 5 янв.
09:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
05:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
06:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
06:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
06:15
06:15
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пт 10 янв.
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06:00
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