Сайнс на Mini вышел в лидеры «Дакара», у Васильева сгорела машина

Карлос Сайнс на автомобиле Mini команды X-Raid выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар» и вышел в лидеры общего зачета соревнований.

По ходу всей дистанции спецучастка длиной 427 км испанец вел крайне плотную борьбу с Нассером Аль-Аттией, пилотирующем спортпрототип Toyota Hilux. На протяжении первых 200 километров пилоты поочередно возглавляли промежуточный протокол, причем разница между ними не превышала минуты – и только на второй половине дистанции Сайнс смог окончательно выйти вперед. Впрочем, на финише испанец обогнал катарца на крайне незначительные по меркам ралли-рейдов три с половиной минуты.

В общем зачете Аль-Аттия отстает от Сайнса почти на 5 минут, в то время как недавний лидер Орландо Терранова откатился на третье место.

Фернандо Алонсо закончил день с 5-м результатом, обогнав целый ряд гораздо более опытных спортсменов – включая многократного победителя гонки Стефана Петеранселя. В общем зачете испанец с отставанием в 2 часа 40 минут переместился на 19-е место.

День был отмечен сразу несколькими серьезными инцидентами. В частности, перевернул свой прототип Peugeot и выбыл из гонки Халид Аль-Кассими, занимавший после двух дней 7-е место.

Вынужден был прекратить борьбу и лучший из российских пилотов – петербуржец Владимир Васильев, чей Mini загорелся на 284-м километре спецучастка. Сам Васильев и его штурман Виталий Евтехов не получили повреждений. После этого лучшим из российских пилотов остается Дмитрий Кротов на Mini, занимающий 19-ю позицию и отстающий от лидера на 1 час 46 минут. Если же говорить о самом успешном российском спортсмене, то им является Константин Жильцов, ассистирующий Язиду Аль-Раджи. На данный момент экипаж из саудовского пилота и российского штурмана пытается сдержать натиск Стефана Петеранселя в борьбе за 4-е место в общем зачете.

Общий зачет в категории автомобилей после 3-го этапа

Экипаж Автомобиль Отставание 1 Карлос Сайнс Mini 2 Нассер Аль-Аттия Toyota 04:55 3 Орландо Терранова Mini 08:99 4 Язид Аль-Раджи Toyota 18:58 5 Стефан Петерансель Mini 19:00 6 Матье Серрадори Century 20:56 7 Жиньель де Вильерс Toyota 23:42 8 Бернхард тен Бринке Toyota 33:23 9 Мартин Прокоп Ford 48:50 10 Вайдотас Жала Mini 59:59

В зачете мотоциклов победа на этапе принесла лидерство в общем зачете американцу Рики Брабеку, выступающему на Honda. В категории квадроциклов первым к финишу пришел чилиец Джованни Энрико, в то время как лидерство в общем зачете сохранил еще один представитель латиноамериканской страны Игнасио Канале.

Общий зачет в категории мотоциклов после 3-го этапа

Пилот Мотоцикл Отставание 1 Рики Брабек Honda 2 Кевин Бенавидес Honda 04:43 3 Маттиас Валькнер KTM 06:02 4 Жоан Барреда Honda 11:02 5 Хосе Игнасио Корнейо Honda 11:19 Общий зачет в категории квадроциклов после 3-го этапа Поз. Пилот Квадроцикл Отставание 1 Игнасио Касале KTM 2 Рафал Соник Husqvarna 14:29 3 Джовани Энрико Honda 19:39 4 Симон Витсе KTM 27:28 5 Мануэль Андухар Honda 1:23:35

В зачете мотовездеходов экипаж Сергея Карякина вел плотную борьбу с соперниками за победу на этапе и проиграл победителю всего 18 секунд. Благодаря этому екатеринбуржец больше чем вдвое сократил отставание от лидера общего зачета, хотя по-прежнему занимает в промежуточном протоколе 4-е место. Мотовездеходы являются категорией с наиболее плотными результатами: только в этом классе после трех этапов марафона лидеров общего зачета разделяет меньше минуты, а первая пятерка укладывается в четверть часа.

Общий зачет в категории мотовездеходов после 3-го этапа:

Поз. Гонщик Мотовездеход Время/Отст. 1 Кейси Карри Can-Am 2 Франсиско Лопес Контардо Can-Am 00:15 3 Хосе Антонио Лопес Can-Am 01:40 4 Сергей Карякин Can-Am 07:41 5 Остин Джонс Can-Am 12:39

О развитии событий в категории грузовиков (где один КАМАЗ выиграл этап, а другой – очень неудачно наехал на камень) можно прочитать здесь.