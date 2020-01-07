Сайнс на Mini вышел в лидеры «Дакара», у Васильева сгорела машина
Третий день гонки запомнился рядом серьезных инцидентов – а вот Фернандо Алонсо неприятности обошли стороной.
Карлос Сайнс на автомобиле Mini команды X-Raid выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар» и вышел в лидеры общего зачета соревнований.
По ходу всей дистанции спецучастка длиной 427 км испанец вел крайне плотную борьбу с Нассером Аль-Аттией, пилотирующем спортпрототип Toyota Hilux. На протяжении первых 200 километров пилоты поочередно возглавляли промежуточный протокол, причем разница между ними не превышала минуты – и только на второй половине дистанции Сайнс смог окончательно выйти вперед. Впрочем, на финише испанец обогнал катарца на крайне незначительные по меркам ралли-рейдов три с половиной минуты.
В общем зачете Аль-Аттия отстает от Сайнса почти на 5 минут, в то время как недавний лидер Орландо Терранова откатился на третье место.
Фернандо Алонсо закончил день с 5-м результатом, обогнав целый ряд гораздо более опытных спортсменов – включая многократного победителя гонки Стефана Петеранселя. В общем зачете испанец с отставанием в 2 часа 40 минут переместился на 19-е место.
День был отмечен сразу несколькими серьезными инцидентами. В частности, перевернул свой прототип Peugeot и выбыл из гонки Халид Аль-Кассими, занимавший после двух дней 7-е место.
Вынужден был прекратить борьбу и лучший из российских пилотов – петербуржец Владимир Васильев, чей Mini загорелся на 284-м километре спецучастка. Сам Васильев и его штурман Виталий Евтехов не получили повреждений. После этого лучшим из российских пилотов остается Дмитрий Кротов на Mini, занимающий 19-ю позицию и отстающий от лидера на 1 час 46 минут. Если же говорить о самом успешном российском спортсмене, то им является Константин Жильцов, ассистирующий Язиду Аль-Раджи. На данный момент экипаж из саудовского пилота и российского штурмана пытается сдержать натиск Стефана Петеранселя в борьбе за 4-е место в общем зачете.
Общий зачет в категории автомобилей после 3-го этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|04:55
|3
|
Орландо Терранова
|Mini
|08:99
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|18:58
|5
|
Стефан Петерансель
|Mini
|19:00
|6
|
Матье Серрадори
|Century
|20:56
|7
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|23:42
|8
|
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|33:23
|9
|
Мартин Прокоп
|Ford
|48:50
|10
|
Вайдотас Жала
|Mini
|59:59
В зачете мотоциклов победа на этапе принесла лидерство в общем зачете американцу Рики Брабеку, выступающему на Honda. В категории квадроциклов первым к финишу пришел чилиец Джованни Энрико, в то время как лидерство в общем зачете сохранил еще один представитель латиноамериканской страны Игнасио Канале.
Общий зачет в категории мотоциклов после 3-го этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Отставание
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|2
|
Кевин Бенавидес
|Honda
|04:43
|3
|
Маттиас Валькнер
|KTM
|06:02
|4
|
Жоан Барреда
|Honda
|11:02
|5
|Хосе Игнасио Корнейо
|Honda
|11:19
Общий зачет в категории квадроциклов после 3-го этапа
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Отставание
|1
|Игнасио Касале
|KTM
|2
|Рафал Соник
|Husqvarna
|14:29
|3
|Джовани Энрико
|Honda
|19:39
|4
|Симон Витсе
|KTM
|27:28
|5
|Мануэль Андухар
|Honda
|1:23:35
В зачете мотовездеходов экипаж Сергея Карякина вел плотную борьбу с соперниками за победу на этапе и проиграл победителю всего 18 секунд. Благодаря этому екатеринбуржец больше чем вдвое сократил отставание от лидера общего зачета, хотя по-прежнему занимает в промежуточном протоколе 4-е место. Мотовездеходы являются категорией с наиболее плотными результатами: только в этом классе после трех этапов марафона лидеров общего зачета разделяет меньше минуты, а первая пятерка укладывается в четверть часа.
Общий зачет в категории мотовездеходов после 3-го этапа:
|Поз.
|Гонщик
|Мотовездеход
|Время/Отст.
|1
|Кейси Карри
|Can-Am
|2
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|00:15
|3
|Хосе Антонио Лопес
|Can-Am
|01:40
|4
|Сергей Карякин
|Can-Am
|07:41
|5
|Остин Джонс
|Can-Am
|12:39
О развитии событий в категории грузовиков (где один КАМАЗ выиграл этап, а другой – очень неудачно наехал на камень) можно прочитать здесь.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Кирилл Качнов
Сайнс на Mini вышел в лидеры «Дакара», у Васильева сгорела машина
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