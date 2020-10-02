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Дакар / Новость

Сайнс и Петерансель проведут «Дакар»-2021 на Mini

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Сайнс и Петерансель проведут «Дакар»-2021 на Mini
Автор:
, Репортер, Индия

Команда X-raid сохранит двух именитых гонщиков в предстоящем этой зимой внедорожном марафоне

Карлос Сайнс и Стефан Перетансель, пришедшие в X-raid после закрытия заводского проекта Peugeot в 2019 году, в третий раз выступят за немецкий коллектив на Ралли Дакар за рулем багги Mini JCW.

Сайнс является действующим победителем гонки – прошедшей зимой он принес Mini первую победу с 2015 года. Петерансель в общей сложности 13 раз выигрывал знаменитую гонку. Шесть раз он становился сильнейшим за рулем мотоцикла и еще семь – на внедорожнике.

Две из своих побед знаменитый француз одержал, выступая за Mini. 

Команда X-raid усовершенствовала свои машины по сравнению с гонкой 2020 года, в августе Сайнс и Петерансель провели тесты доработок. Для подготовки к «Дакару», который пройдет в январе в Саудовской Аравии, два ветерана в этом месяце выйдут на старт внедорожных соревнований в Андалусии.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Стефан Петерансель , Карлос Сайнс-ст.
Команды X-Raid Team
Автор Рахит Тукрал

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