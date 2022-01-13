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Дакар / Дакар Отчет об этапе

Сайнс выиграл 11-й этап «Дакара», Аль-Аттия остался лидером

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, Ответственный редактор

Предпоследний день марафона в Саудовской Аравии не привел к большим переменам в зачете внедорожников, а вот у мотоциклистов борьба еще более обострилась

Сайнс выиграл 11-й этап «Дакара», Аль-Аттия остался лидером

Финальный этап «Дакара» традиционно проходит по укороченной дистанции, потому последний реальный шанс что-то изменить был у гонщиков в четверг, когда они преодолевали 346-километровый скоростной участок в окрестностях Биши, трасса которого обещала сложности с навигацией. 

Однако все лидеры более-менее одинаково справились с задачей – лишь стартовавший первым триумфатор прошлого этапа Стефан Петерансель сразу же потерял шесть минут, из-за чего не смог стать сильнейшим второй раз подряд. В дальнейшем именно француз был на трассе быстрейшим, но он так и не смог угнаться за своим партнером по Audi Карлосом Сайнсом. 

Эль Матадор выиграл второй этап на нынешнем «Дакаре», однако все равно не входит даже в десятку лидеров после серьезных сложностей в самом начале гонки, когда его экипаж два с половиной часа плутал в поисках верной дороги. 

Вслед за Сайнсом этап закончили Себастьен Леб и Язид Аль-Раджи. Это позволило девятикратному чемпиону WRC отыграть еще несколько минут у Нассера Аль-Аттии, но катарец вновь использовал свою фирменную тактику: не рисковал, пожертвовал частью своего отрыва, доехал до финиша восьмым, но при этом в классификации остался первым. 

Обновление: после финиша этапа судьи присудили Лебу пять минут штрафа, что не просто свело на нет все усилия Себа на трассе, но и привело к увеличению разрыва в паре лидеров.  

Перед решающим днем Аль-Аттия выигрывает у соперника из BRX 33 минуты.

Одним из неудачников четверга стал Хенк Латеган: южноафриканец, который до того стал лучшим в один из дней, остановился в дюнах из-за поломки своей Toyota и потерял на ремонт почти два часа. Впрочем, в общем зачете он и так был расположен не особенно высоко.

Россиянин Владимир Васильев третий день подряд оказался во второй десятке по итогам этапа, но остался седьмым в классификации. 

Положение в общем зачете автомобилей после 11 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota 36:49:51
2. France Себастьен Леб BRX (Prodrive) 00:33:19
3. Saudi Arabia Язид Аль-Раджи Toyota 01:03:43
4. Argentina Орландо Терранова BRX (Prodrive) 01:31:29
5. South Africa Жиньель де Вильерс Toyota 01:44:11
6.  Poland Якуб Пшигоньски Mini 01:51:57
7. Russian Federation Владимир Васильев BMW 01:59:49
…9. Sweden Маттиас Экстрем Audi 02:39:57
…12. Spain Карлос Сайнс Audi 03:37:58

А вот для мотоциклистов сложности с навигацией оказались куда более серьезными. Зная о них, самые опытные участники накануне даже специально сбрасывали скорость, чтобы показать на этапе не самое лучшее время, но зато сегодня стартовать чуть позади и ориентироваться на соперников. 

 

Ни один из тех, кто отправился на дистанцию в первой пятерке, не попал на финише даже в десятку лучших. Хуже всего пришлось лидеру гонки Адриену ван Беверену: у него была четвертая позиция в стартовом протоколе, и на первых же 40 километрах француз потерял 13 минут.

Учитывая невероятную плотность результатов, эта потеря, похоже, стала для гонщика роковой: он разом откатился на четвертое место и теперь уступает новому лидеру 15 минут.

Лучшим на этапе стал стартовавший 33-м Кевин Бенавидес (аргентинец вернулся в гонку с большим штрафом после схода на прошлом этапе), но куда важнее оказался второй результат дня Сэма Сандерленда. Он позволил британцу, который уже выигрывал «Дакар» в 2017-м, вернуться на первую строчку, опережая Пабло Кинтанилью и Маттиаса Валькнера. 

Положение в общем зачете мотоциклистов после 11 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. United Kingdom Сэм Сандерленд Gas Gas 37:04:05
2. Chile Пабло Кинтанилья Honda 00:06:52
3. Austria Маттиас Валькнер KTM 00:07:15
4. France Адриен ван Беверен Yamaha 00:15:30
5. Spain Хоан Барреда KTM 00:27:54

Немногочисленные квадроциклисты продолжают гонку с большими отрывами, потому единственная борьба здесь сохраняется разве что за в споре за второе место, где Камиль Вишневски почти настиг Франциско Морено. 

В четверг второй этап подряд выиграл бразилец Марсело Медейрос, тогда как россиянин Александр Максимов вновь не вышел на старт, хотя формально остается в гонке. 

Положение в общем зачете квадроциклистов после 11 этапов

  Гонщик Техника Время / Отрыв
1. France Александр Жиру Yamaha 47:26:25
2. Argentina Франциско Морено Yamaha 02:41:24
3. Poland Камиль Вишневски Yamaha 02:44:55
4. Czech Republic Зденек Тума Yamaha

08:09:36
5. Brazil Марсело Медейрос Yamaha

22:17:36

Результаты уточняются по мере финиша участников

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