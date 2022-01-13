Сайнс выиграл 11-й этап «Дакара», Аль-Аттия остался лидером
Предпоследний день марафона в Саудовской Аравии не привел к большим переменам в зачете внедорожников, а вот у мотоциклистов борьба еще более обострилась
Финальный этап «Дакара» традиционно проходит по укороченной дистанции, потому последний реальный шанс что-то изменить был у гонщиков в четверг, когда они преодолевали 346-километровый скоростной участок в окрестностях Биши, трасса которого обещала сложности с навигацией.
Однако все лидеры более-менее одинаково справились с задачей – лишь стартовавший первым триумфатор прошлого этапа Стефан Петерансель сразу же потерял шесть минут, из-за чего не смог стать сильнейшим второй раз подряд. В дальнейшем именно француз был на трассе быстрейшим, но он так и не смог угнаться за своим партнером по Audi Карлосом Сайнсом.
Эль Матадор выиграл второй этап на нынешнем «Дакаре», однако все равно не входит даже в десятку лидеров после серьезных сложностей в самом начале гонки, когда его экипаж два с половиной часа плутал в поисках верной дороги.
Вслед за Сайнсом этап закончили Себастьен Леб и Язид Аль-Раджи. Это позволило девятикратному чемпиону WRC отыграть еще несколько минут у Нассера Аль-Аттии, но катарец вновь использовал свою фирменную тактику: не рисковал, пожертвовал частью своего отрыва, доехал до финиша восьмым, но при этом в классификации остался первым.
Обновление: после финиша этапа судьи присудили Лебу пять минут штрафа, что не просто свело на нет все усилия Себа на трассе, но и привело к увеличению разрыва в паре лидеров.
Перед решающим днем Аль-Аттия выигрывает у соперника из BRX 33 минуты.
Одним из неудачников четверга стал Хенк Латеган: южноафриканец, который до того стал лучшим в один из дней, остановился в дюнах из-за поломки своей Toyota и потерял на ремонт почти два часа. Впрочем, в общем зачете он и так был расположен не особенно высоко.
Россиянин Владимир Васильев третий день подряд оказался во второй десятке по итогам этапа, но остался седьмым в классификации.
Положение в общем зачете автомобилей после 11 этапов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|36:49:51
|2.
|Себастьен Леб
|BRX (Prodrive)
|00:33:19
|3.
|Язид Аль-Раджи
|Toyota
|01:03:43
|4.
|Орландо Терранова
|BRX (Prodrive)
|01:31:29
|5.
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|01:44:11
|6.
|Якуб Пшигоньски
|Mini
|01:51:57
|7.
|Владимир Васильев
|BMW
|01:59:49
|…9.
|Маттиас Экстрем
|Audi
|02:39:57
|…12.
|Карлос Сайнс
|Audi
|03:37:58
А вот для мотоциклистов сложности с навигацией оказались куда более серьезными. Зная о них, самые опытные участники накануне даже специально сбрасывали скорость, чтобы показать на этапе не самое лучшее время, но зато сегодня стартовать чуть позади и ориентироваться на соперников.
Ни один из тех, кто отправился на дистанцию в первой пятерке, не попал на финише даже в десятку лучших. Хуже всего пришлось лидеру гонки Адриену ван Беверену: у него была четвертая позиция в стартовом протоколе, и на первых же 40 километрах француз потерял 13 минут.
Учитывая невероятную плотность результатов, эта потеря, похоже, стала для гонщика роковой: он разом откатился на четвертое место и теперь уступает новому лидеру 15 минут.
Лучшим на этапе стал стартовавший 33-м Кевин Бенавидес (аргентинец вернулся в гонку с большим штрафом после схода на прошлом этапе), но куда важнее оказался второй результат дня Сэма Сандерленда. Он позволил британцу, который уже выигрывал «Дакар» в 2017-м, вернуться на первую строчку, опережая Пабло Кинтанилью и Маттиаса Валькнера.
Положение в общем зачете мотоциклистов после 11 этапов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Сэм Сандерленд
|Gas Gas
|37:04:05
|2.
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|00:06:52
|3.
|Маттиас Валькнер
|KTM
|00:07:15
|4.
|Адриен ван Беверен
|Yamaha
|00:15:30
|5.
|Хоан Барреда
|KTM
|00:27:54
Немногочисленные квадроциклисты продолжают гонку с большими отрывами, потому единственная борьба здесь сохраняется разве что за в споре за второе место, где Камиль Вишневски почти настиг Франциско Морено.
В четверг второй этап подряд выиграл бразилец Марсело Медейрос, тогда как россиянин Александр Максимов вновь не вышел на старт, хотя формально остается в гонке.
Положение в общем зачете квадроциклистов после 11 этапов
|Гонщик
|Техника
|Время / Отрыв
|1.
|Александр Жиру
|Yamaha
|47:26:25
|2.
|Франциско Морено
|Yamaha
|02:41:24
|3.
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|02:44:55
|4.
|Зденек Тума
|Yamaha
|
08:09:36
|5.
|Марсело Медейрос
|Yamaha
|
22:17:36
Результаты уточняются по мере финиша участников