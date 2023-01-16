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Ни в одном из классов финишировавшего в воскресенье Ралли Дакар преимущество победителя над преследователями не было столь ощутимым, как среди экипажей внедорожников. Здесь Нассер Аль-Аттия вышел в лидеры уже на третьем этапе – и больше никому не уступал первой строчки до самого финиша.

Итоговое преимущество 52-летнего катарского гонщика и его штурмана Матье Бомеля составило почти полтора часа. И это при том, на по ходу второй недели гонки они уже явно экономили силы и ехали очень спокойно, чтобы свести риск к минимуму.

Для Нассера нынешняя победа стала второй подряд и пятой в карьере. После завершения финального этапа – но еще до торжественной церемонии награждения – Аль-Аттия ответил на вопросы Motorsport.com.

Нассер, победить всегда сложно, но отстоять победу еще сложнее…

Мы сразу поставили себе цель защитить прошлогодний успех – хотя и знали, что сделать это будет непросто. Сейчас мы просто рады. Я бы хотел поблагодарить Матье, всю команду и наш спорт, который мы так любим.

Сезон-2022 сложился для вас отлично, а новый 2023-й тоже начинается очень неплохо…

Да, в прошлом году все получилось просто фантастически. Сначала мы выиграли «Дакар», а потом – чемпионат мира [по ралли-рейдам]. В этот раз вновь удалось стать сильнейшими в главной гонке, так что теперь мы нацелены отстоять мировой титул.

Toyota №200 команды Toyota Gazoo Racing: Нассер Аль-Аттия, Матье Бомель Фото: Red Bull Content Pool

Был ли на нынешнем «Дакаре» момент, который стал для вас решающим?

На протяжении первых восьми этапов мы мчались вперед, не жалея сил. Но на второй половине дистанции решили вести гонку умно. Учитывая наше преимущество, важнее всего было исключить любой риск – ведь на «Дакаре» каждая ошибка может очень дорого обойтись вам.

Эту гонку можно назвать самой сложной в вашей карьере?

Из тех четырех, что проходили в Саудовской Аравии – определенно. Спецучастки были длиннее обычного, вместо привычных 12 дней мы соревновались 14, а погода еще больше усложнили нашу задачу. Но сам маршрут получился замечательным и очень разнообразным.

Это ваша пятая победа – и четвертая с одним и тем же штурманом…

Думаю, мы с Матье добились хорошего взаимопонимания и отлично работаем сообща. В этот раз «Дакар» был настоящим «Дакаром» – жестким и выматывающим, как и положено. И кстати, могу подтвердить, что в следующем году мы вновь выйдем на старт.

Какие у вас еще планы на будущее?

Мы проедем все оставшиеся этапы чемпионата мира по ралли-рейдам, чтобы попробовать отстоять титул. А еще я буду участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже 2024 года – приготовления стартуют уже через 15 дней. Так что график соревнования и тренировок будет плотным. Я поставил себе цель завоевать золотую медаль в пулевой стрельбе.

Нассер Аль-Аттия с 1996 года выступает за сборную Катара на Олимпийских играх. Пока его лучший результат – третье место в 2012 году.

Победители гонки Матье Бомель и Нассер Аль-Аттия, Toyota Gazoo Racing Фото: A.S.O.