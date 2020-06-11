Ралли-рейд «Дакар» сделали сложнее

Организаторы «Дакара» изменили правила проведения ралли-рейда. В 2021 году вступят в силу новые ограничения на ознакомление с маршрутом. Это сделает марафон еще сложнее для участников.

Прежде штурманы получали дорожную книгу с маршрутом предстоящего спецучастка вечером накануне старта. Это позволяло участникам заранее все прочитать и пометить себе особо сложные места. Иногда устроители «Дакара» специально запутывают участников, чтобы тем было сложнее сориентироваться в пустыне, поэтому вечернее штудирование дорожной книги помогало спортсменам прикинуть, как ехать на следующий день.

На гонке 2021 года такую систему упразднят. Всем штурманам будут раздавать дорожные книги утром, прямо перед стартом очередного спецучастка. С одной стороны, это повысит непредсказуемость ралли-рейда. С другой стороны, позволит выспаться особенно усердным штурманам: известны случаи, когда те сидели над дорожной книгой всю ночь, чтобы лучше подготовиться к соревновательному дню.

Еще одним нововведением станет появление обязательной подушки безопасности у мотогонщиков и квадроциклистов. Судя по всему, это правило связано с участившимися случаями гибели мотоциклистов на «Дакаре». Только в 2020 году во время ралли-рейда умерло два спортсмена: Паулу Гонсалвеш и Эдвин Стравер.

Ралли-рейд «Дакар»-2021 пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января следующего года. Посмотрите, как прошел первый «Дакар» на территории этой страны: