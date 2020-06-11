Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Объявление о «Дакаре»-2021 / Новость

Ралли-рейд «Дакар» сделали сложнее

Поделились
Комментарии
Ралли-рейд «Дакар» сделали сложнее
Автор:
, шеф-редактор
11 июн. 2020 г., 13:55

Штурманам запретили заранее знакомиться с маршрутом следующего дня. Теперь участникам ралли-рейда будут отдавать дорожную книгу утром перед стартом

Организаторы «Дакара» изменили правила проведения ралли-рейда. В 2021 году вступят в силу новые ограничения на ознакомление с маршрутом. Это сделает марафон еще сложнее для участников.

Прежде штурманы получали дорожную книгу с маршрутом предстоящего спецучастка вечером накануне старта. Это позволяло участникам заранее все прочитать и пометить себе особо сложные места. Иногда устроители «Дакара» специально запутывают участников, чтобы тем было сложнее сориентироваться в пустыне, поэтому вечернее штудирование дорожной книги помогало спортсменам прикинуть, как ехать на следующий день.

На гонке 2021 года такую систему упразднят. Всем штурманам будут раздавать дорожные книги утром, прямо перед стартом очередного спецучастка. С одной стороны, это повысит непредсказуемость ралли-рейда. С другой стороны, позволит выспаться особенно усердным штурманам: известны случаи, когда те сидели над дорожной книгой всю ночь, чтобы лучше подготовиться к соревновательному дню.

Читайте также:

Еще одним нововведением станет появление обязательной подушки безопасности у мотогонщиков и квадроциклистов. Судя по всему, это правило связано с участившимися случаями гибели мотоциклистов на «Дакаре». Только в 2020 году во время ралли-рейда умерло два спортсмена: Паулу Гонсалвеш и Эдвин Стравер.

Ралли-рейд «Дакар»-2021 пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января следующего года. Посмотрите, как прошел первый «Дакар» на территории этой страны:

Следующая новость
«Дакар»-2021 пройдет по новому маршруту

Предыдущая новость

«Дакар»-2021 пройдет по новому маршруту
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Ралли-рейды , Дакар
Этап Объявление о «Дакаре»-2021
Сессия Презентация
Автор Антон Погорельский

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко придумал, как вернуть Феттеля в топ-команду

2
Формула 1

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США

3
Формула 1

«Ferrari не нашего уровня». Марко предсказал борьбу Red Bull и Mercedes в 2020 году

56мин
4
Формула 1

Джовинацци объяснил, почему не попал в Ferrari. Нет, дело не в скорости

5
Формула 1

Они выиграли Гран При Монако и больше не одержали ни одной победы. 4 уникальных гонщика

Последние видео

Презентация «Дакара»: видео 26:27
Дакар
52мин

Презентация «Дакара»: видео

Каким будет маршрут «Дакара» в 2021 году 01:05
Дакар

Каким будет маршрут «Дакара» в 2021 году

Анонс «Дакара»-2021 01:37
Дакар

Анонс «Дакара»-2021

Отыграться и дойти до победы – метод Honda на «Дакаре» 03:48
Дакар

Отыграться и дойти до победы – метод Honda на «Дакаре»

«Дакар 2020»: хайлайты финального дня 09:03
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты финального дня

Самое важное:

Ралли-рейд «Дакар» сделали сложнее
Дакар

Ралли-рейд «Дакар» сделали сложнее

«Дакар»-2021 пройдет по новому маршруту
Дакар

«Дакар»-2021 пройдет по новому маршруту

Из раллийных машин сделают электрокары. Этим займется легенда «Дакара»
Дакар

Из раллийных машин сделают электрокары. Этим займется легенда «Дакара»

Сколько денег получили победители «Дакара»? Ответ вас удивит
Дакар

Сколько денег получили победители «Дакара»? Ответ вас удивит

Голландские пожарные купили у де Роя гоночный грузовик. Теперь они выйдут на старт «Дакара»
Дакар

Голландские пожарные купили у де Роя гоночный грузовик. Теперь они выйдут на старт «Дакара»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.