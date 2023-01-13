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В пятницу участники Ралли Дакар продолжили сражение в песках Руб-эль-Хали и преодолели 185 километров гоночной дистанции. Результат этапа в зачете внедорожников получился точно таким же, что и по ходу двух предыдущих дней.

Себастьен Леб, который еще 2 января столкнулся с проблемами и после трех проколов откатился в четвертый десяток классификации, вновь оказался быстрейшим. Гонщик команды BRX выиграл пятый этап подряд и уже шестой со старта гонки. Это позволило французу опередить еще одного соперника – неожиданно быстрого бразильца Лукаса Мораеса – и выйти на вторую строчку.

До лидера, Нассера Аль-Аттии, чемпиону WRC осталось почти полтора часа, отыграть которые за два оставшихся дня едва ли реально.

Сам катарец не допускает ошибок и поддерживает стабильно высокий темп, закончив день третьим. Еще быстрее был Маттиас Экстрем – если бы его команда Audi не потеряла двух своих лидеров в первые дни, сейчас «Четыре кольца» явно были бы грозной силой.

Жиньель де Вильерс в рамках борьбы южноафриканских гонщиков обошел Хенка Латегана, который потерял 20 минут в самом начале дня из-за неисправности машины, а победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма застрял в пустыне выпал из десятки лидеров – в остальном же положение остается стабильным.

Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап** Name Машина Время/Отст. 1 (1) 3 Нассер Аль-Аттия Toyota 41 ч 16:25 2 (3) 1 Себастьен Леб Себастьен Леб Prodrive +1 ч 27:10 3 (2) 10 Лукас Мораес Toyota +1 ч 29:11 4 (5) 9 Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 22:21 5 (4) 28 Хенк Латеган Toyota +2 ч 34:21 6 (6) 7 Мартин Прокоп Ford +3 ч 00:26 7 (8) 12 Брайан Барагванат Century +3 ч 34:23 8 (9) 16 Вей Хань SMG +4 ч 11:38 9 (11) 6 Матье Серрадори Century +4 ч 17:53 10 (10) 11 Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 17:59 …17 (19) 2 Маттиас Экстрем Audi +6 ч 54:02 …21 (22) 18 Денис Кротов Mini +7 ч 46:14 *в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа

**место на этапе Тоби Прайс, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Red Bull Content Pool В отличие от зачета внедорожников, у мотогонщиков каждый следующий этап приводит к радикальным перестановкам. Проехав более 4000 километров, участники продолжают сражаться за каждую секунду. Австралиец Тоби Прайс стал третьим по итогам пятницы, но уступил лишь соперникам, которые далеко позади в общем зачете. А вот у занимавшего первое место Скайлера Хауса гонщик KTM отыграл 56 секунд – и этого хватило, чтобы вернуть себе лидерство. Кевин Бенавидес также держится поблизости – скорее всего, именно это тройка в концовке гонки разыграет итоговую победу. Быстрейшим же на 12-м этапе стал чилиец Хосе-Игнасио Флоримо на Honda. Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Мото Поз.* Этап** Гонщик Мотоцикл Время/Отст. 1 (2) 3 Тоби Прайс Тоби Прайс KTM 40 ч 47:36 2 (1) 6 Скайлер Хаус Husqvarna +0:28 3 (3) 5 Кевин Бенавидес KTM +2:40 4 (4) 7 Пабло Кинтанилья Honda +14:54 5 (5) 9 Адриен Ван Беверен Honda +16:14 6 (6) 12 Лучано Бенавидес Husqvarna +20:00 Лидер зачета квадроциклистов Александр Жиру получил 15-минутный штраф (обычно их дают за пропуск контрольной точки на маршруте. После этого преимущество француза впервые с прошлой недели оказалось меньше одного часа. Впрочем, 44 минуты отрыва от Франсиско Морено Флореса – это по-прежнему много. Победителем этапа третий день подряд стал гонщик из Бразилии Марселу Медейрос. Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Квадро Поз. Гонщик Квадроцикл Время/Отст. 1 (1) Александр Жиру Александр Жиру Yamaha 51 ч 50:39 2 (2) Франсиско Морено Флорес Франсиско Морено Флорес Yamaha +44:00 3 (3) Пабло Копетти Пабло Копетти Yamaha +2 ч 02:30 4 (4) Юрай Варга Юрай Варга Yamaha +2 ч 54:29 5 (5) Джованни Энрико Джованни Энрико Yamaha +4 ч 58:01 6 (6) Тони Вингут Yamaha +8 ч 09:40 В категории легких багги пятница никак не изменила расстановку сил – здесь протокол возглавляют два американских участника, а победу на этапе одержал третий, Митчел Гатри. Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет T3 (легкие багги) Поз Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Остин Джонс Arcane 47 ч 39:47 2 (2) Сет Кинтеро Сет Кинтеро Can-Am +1 ч 04:37 3 (3) Гийом Де Мевиус OT3 +1 ч 25:50 4 (4) Франсиско Лопес Контардо Can-Am +3 ч 04:08 5 (5) Кристина Гутьеррес Кристина Гутьеррес Can-Am +3 ч 06:50 6 (6) Салех Аль-Саиф Салех Аль-Саиф Can-Am +4 ч 14:,3 Зачет мотовездеходов Т4 на 12-м этапе стал вотчиной семьи Гошалов – сразу три ее представителя вошли в первую четверку. Воль только использовать «численное преимущество» поляки не сумели. Победителем стал тот из них, кто не входит в число лидеров – Михал. Гонщик из Литвы Рокас Бацюшка показал второе время и смог увеличить преимущество в общем зачете с четырех до семи минут. Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы) Поз. Гонщик Техника Время/Отст. 1 (1) Рокас Бацюшка Рокас Бацюшка Can-Am 49 ч 02:02 2 (2) Эрик Гошал Эрик Гошал Can-Am +7:43 3 (3) Марек Гошал Марек Гошал Can-Am +16:43 4 (4) Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +1 ч 02:02 5 (5) Жерар Фаррес Жерар Фаррес Can-Am +1 ч 10:49 6 (7) Бруну Конти де Оливейра Бруну Конти де Оливейра Can-Am +2 ч 42:03 И лишь среди экипажей на грузовиках сильнейшим стал лидер общего зачета. Янус ван Кастерен на IVECO проехал быстрее всех и укрепил позиции в споре за итоговую победу. Дистанция субботнего этапа по меркам «Дакара» будет спринтерской – всего 154 км между Шайбахом и Аль-Хофуфом. Читайте также: Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»