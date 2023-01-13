Пятая подряд победа на этапе «Дакара» вывела Леба на второе место
После богатых на события первых дней во второй половине марафона этапы получаются похожими один на другой
В пятницу участники Ралли Дакар продолжили сражение в песках Руб-эль-Хали и преодолели 185 километров гоночной дистанции. Результат этапа в зачете внедорожников получился точно таким же, что и по ходу двух предыдущих дней.
Себастьен Леб, который еще 2 января столкнулся с проблемами и после трех проколов откатился в четвертый десяток классификации, вновь оказался быстрейшим. Гонщик команды BRX выиграл пятый этап подряд и уже шестой со старта гонки. Это позволило французу опередить еще одного соперника – неожиданно быстрого бразильца Лукаса Мораеса – и выйти на вторую строчку.
До лидера, Нассера Аль-Аттии, чемпиону WRC осталось почти полтора часа, отыграть которые за два оставшихся дня едва ли реально.
Сам катарец не допускает ошибок и поддерживает стабильно высокий темп, закончив день третьим. Еще быстрее был Маттиас Экстрем – если бы его команда Audi не потеряла двух своих лидеров в первые дни, сейчас «Четыре кольца» явно были бы грозной силой.
Жиньель де Вильерс в рамках борьбы южноафриканских гонщиков обошел Хенка Латегана, который потерял 20 минут в самом начале дня из-за неисправности машины, а победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма застрял в пустыне выпал из десятки лидеров – в остальном же положение остается стабильным.
Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Авто
|Поз.*
|Этап**
|
Name
|
Машина
|Время/Отст.
|1 (1)
|3
|Нассер Аль-Аттия
|
Toyota
|41 ч 16:25
|2 (3)
|1
|
Себастьен Леб
|
Prodrive
|+1 ч 27:10
|3 (2)
|10
|Лукас Мораес
|Toyota
|+1 ч 29:11
|4 (5)
|9
|Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+2 ч 22:21
|5 (4)
|28
|Хенк Латеган
|Toyota
|+2 ч 34:21
|6 (6)
|7
|Мартин Прокоп
|Ford
|+3 ч 00:26
|7 (8)
|12
|Брайан Барагванат
|Century
|+3 ч 34:23
|8 (9)
|16
|Вей Хань
|SMG
|+4 ч 11:38
|9 (11)
|6
|Матье Серрадори
|Century
|+4 ч 17:53
|10 (10)
|11
|Хуан Круз Якопини
|Toyota
|+4 ч 17:59
|…17 (19)
|2
|Маттиас Экстрем
|Audi
|+6 ч 54:02
|…21 (22)
|18
|Денис Кротов
|Mini
|+7 ч 46:14
*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе
Тоби Прайс, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Red Bull Content Pool
В отличие от зачета внедорожников, у мотогонщиков каждый следующий этап приводит к радикальным перестановкам. Проехав более 4000 километров, участники продолжают сражаться за каждую секунду.
Австралиец Тоби Прайс стал третьим по итогам пятницы, но уступил лишь соперникам, которые далеко позади в общем зачете. А вот у занимавшего первое место Скайлера Хауса гонщик KTM отыграл 56 секунд – и этого хватило, чтобы вернуть себе лидерство.
Кевин Бенавидес также держится поблизости – скорее всего, именно это тройка в концовке гонки разыграет итоговую победу.
Быстрейшим же на 12-м этапе стал чилиец Хосе-Игнасио Флоримо на Honda.
Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Мото
|
Поз.*
|
Этап**
|
Гонщик
|
Мотоцикл
|
Время/Отст.
|1 (2)
|3
|
Тоби Прайс
|
KTM
|40 ч 47:36
|2 (1)
|6
|Скайлер Хаус
|Husqvarna
|+0:28
|3 (3)
|5
|Кевин Бенавидес
|
KTM
|+2:40
|4 (4)
|7
|Пабло Кинтанилья
|Honda
|+14:54
|5 (5)
|9
|Адриен Ван Беверен
|
Honda
|+16:14
|6 (6)
|12
|Лучано Бенавидес
|Husqvarna
|+20:00
Лидер зачета квадроциклистов Александр Жиру получил 15-минутный штраф (обычно их дают за пропуск контрольной точки на маршруте. После этого преимущество француза впервые с прошлой недели оказалось меньше одного часа. Впрочем, 44 минуты отрыва от Франсиско Морено Флореса – это по-прежнему много.
Победителем этапа третий день подряд стал гонщик из Бразилии Марселу Медейрос.
Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Квадро
|
Поз.
|Гонщик
|
Квадроцикл
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Александр Жиру
|Yamaha
|51 ч 50:39
|2 (2)
|
Франсиско Морено Флорес
|Yamaha
|+44:00
|3 (3)
|
Пабло Копетти
|Yamaha
|+2 ч 02:30
|4 (4)
|
Юрай Варга
|Yamaha
|+2 ч 54:29
|5 (5)
|
Джованни Энрико
|Yamaha
|+4 ч 58:01
|6 (6)
|Тони Вингут
|Yamaha
|+8 ч 09:40
В категории легких багги пятница никак не изменила расстановку сил – здесь протокол возглавляют два американских участника, а победу на этапе одержал третий, Митчел Гатри.
Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)
|
Поз
|
Гонщик
|
Техника
|
Время/Отст.
|1 (1)
|Остин Джонс
|Arcane
|47 ч 39:47
|2 (2)
|
Сет Кинтеро
|Can-Am
|+1 ч 04:37
|3 (3)
|Гийом Де Мевиус
|
OT3
|+1 ч 25:50
|4 (4)
|Франсиско Лопес Контардо
|Can-Am
|+3 ч 04:08
|5 (5)
|
Кристина Гутьеррес
|Can-Am
|+3 ч 06:50
|6 (6)
|
Салех Аль-Саиф
|Can-Am
|+4 ч 14:,3
Зачет мотовездеходов Т4 на 12-м этапе стал вотчиной семьи Гошалов – сразу три ее представителя вошли в первую четверку. Воль только использовать «численное преимущество» поляки не сумели. Победителем стал тот из них, кто не входит в число лидеров – Михал.
Гонщик из Литвы Рокас Бацюшка показал второе время и смог увеличить преимущество в общем зачете с четырех до семи минут.
Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)
|
Поз.
|
Гонщик
|
Техника
|Время/Отст.
|1 (1)
|
Рокас Бацюшка
|Can-Am
|49 ч 02:02
|2 (2)
|
Эрик Гошал
|Can-Am
|+7:43
|3 (3)
|
Марек Гошал
|Can-Am
|+16:43
|4 (4)
|Херемиас Гонсалес Фериоли
|Can-Am
|+1 ч 02:02
|5 (5)
|
Жерар Фаррес
|Can-Am
|+1 ч 10:49
|6 (7)
|
Бруну Конти де Оливейра
|Can-Am
|+2 ч 42:03
И лишь среди экипажей на грузовиках сильнейшим стал лидер общего зачета. Янус ван Кастерен на IVECO проехал быстрее всех и укрепил позиции в споре за итоговую победу.
Дистанция субботнего этапа по меркам «Дакара» будет спринтерской – всего 154 км между Шайбахом и Аль-Хофуфом.
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