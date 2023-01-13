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Пятая подряд победа на этапе «Дакара» вывела Леба на второе место

После богатых на события первых дней во второй половине марафона этапы получаются похожими один на другой

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Пятая подряд победа на этапе «Дакара» вывела Леба на второе место
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В пятницу участники Ралли Дакар продолжили сражение в песках Руб-эль-Хали и преодолели 185 километров гоночной дистанции. Результат этапа в зачете внедорожников получился точно таким же, что и по ходу двух предыдущих дней. 

Себастьен Леб, который еще 2 января столкнулся с проблемами и после трех проколов откатился в четвертый десяток классификации, вновь оказался быстрейшим. Гонщик команды BRX выиграл пятый этап подряд и уже шестой со старта гонки. Это позволило французу опередить еще одного соперника – неожиданно быстрого бразильца Лукаса Мораеса – и выйти на вторую строчку. 

До лидера, Нассера Аль-Аттии, чемпиону WRC осталось почти полтора часа, отыграть которые за два оставшихся дня едва ли реально. 

Сам катарец не допускает ошибок и поддерживает стабильно высокий темп, закончив день третьим. Еще быстрее был Маттиас Экстрем – если бы его команда Audi не потеряла двух своих лидеров в первые дни, сейчас «Четыре кольца» явно были бы грозной силой. 

Жиньель де Вильерс в рамках борьбы южноафриканских гонщиков обошел Хенка Латегана, который потерял 20 минут в самом начале дня из-за неисправности машины, а победитель «24 часов Ле-Мана» Ромен Дюма застрял в пустыне выпал из десятки лидеров – в остальном же положение остается стабильным. 

Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Авто

Поз.* Этап**
Name
Машина
 Время/Отст.
1 (1) 3 Qatar Нассер Аль-Аттия
Toyota
 41 ч 16:25
2 (3) 1
France Себастьен Леб
Prodrive 
 +1 ч 27:10
3 (2) 10 Brazil Лукас Мораес Toyota +1 ч 29:11
4 (5) 9 South Africa Жиньель де Вильерс Toyota +2 ч 22:21
5 (4) 28 South Africa Хенк Латеган Toyota +2 ч 34:21
6 (6) 7 Czech Republic Мартин Прокоп Ford +3 ч 00:26
7 (8) 12 South Africa Брайан Барагванат Century +3 ч 34:23
8 (9) 16 China Вей Хань SMG +4 ч 11:38
9 (11) 6 France Матье Серрадори Century +4 ч 17:53
10 (10) 11 Argentina Хуан Круз Якопини Toyota +4 ч 17:59
…17 (19) 2 Sweden Маттиас Экстрем Audi +6 ч 54:02
…21 (22)  18 Russian Federation Денис Кротов Mini +7 ч 46:14

*в скобках – место в общем зачете перед стартом этапа
**место на этапе

Тоби Прайс, Red Bull KTM Factory Racing

Тоби Прайс, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Red Bull Content Pool

В отличие от зачета внедорожников, у мотогонщиков каждый следующий этап приводит к радикальным перестановкам. Проехав более 4000 километров, участники продолжают сражаться за каждую секунду. 

Австралиец Тоби Прайс стал третьим по итогам пятницы, но уступил лишь соперникам, которые далеко позади в общем зачете. А вот у занимавшего первое место Скайлера Хауса гонщик KTM отыграл 56 секунд – и этого хватило, чтобы вернуть себе лидерство. 

Кевин Бенавидес также держится поблизости – скорее всего, именно это тройка в концовке гонки разыграет итоговую победу. 

Быстрейшим же на 12-м этапе стал чилиец Хосе-Игнасио Флоримо на Honda. 

Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Мото

Поз.*
Этап**
Гонщик
Мотоцикл
Время/Отст.
1 (2) 3
Australia Тоби Прайс
KTM
 40 ч 47:36
2 (1) 6 United States Скайлер Хаус Husqvarna +0:28
3 (3) 5 Argentina Кевин Бенавидес
KTM
 +2:40
4 (4) 7 Chile Пабло Кинтанилья Honda +14:54
5 (5) 9 France Адриен Ван Беверен
Honda
 +16:14
6 (6) 12 Argentina Лучано Бенавидес Husqvarna +20:00

Лидер зачета квадроциклистов Александр Жиру получил 15-минутный штраф (обычно их дают за пропуск контрольной точки на маршруте. После этого преимущество француза впервые с прошлой недели оказалось меньше одного часа. Впрочем, 44 минуты отрыва от Франсиско Морено Флореса – это по-прежнему много.

Победителем этапа третий день подряд стал гонщик из Бразилии Марселу Медейрос. 

Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет Квадро

Поз.
 Гонщик
Квадроцикл
 Время/Отст.
1 (1)
France Александр Жиру
 Yamaha 51 ч 50:39
2 (2)
Argentina Франсиско Морено Флорес
 Yamaha +44:00
3 (3)
United States Пабло Копетти
 Yamaha +2 ч 02:30
4 (4)
Slovakia Юрай Варга
 Yamaha +2 ч 54:29
5 (5)
Chile Джованни Энрико
 Yamaha +4 ч 58:01
6 (6) Spain Тони Вингут  Yamaha +8 ч 09:40

В категории легких багги пятница никак не изменила расстановку сил – здесь протокол возглавляют два американских участника, а победу на этапе одержал третий, Митчел Гатри. 

Положение в Ралли Дакар после 12-го этапа. Зачет T3 (легкие багги)

Поз
Гонщик
Техника
Время/Отст.
1 (1) United States Остин Джонс Arcane 47 ч 39:47
2 (2)
United States Сет Кинтеро
 Can-Am +1 ч 04:37
3 (3) Belgium Гийом Де Мевиус
OT3
 +1 ч 25:50
4 (4) Chile Франсиско Лопес Контардо Can-Am +3 ч 04:08
5 (5)
Spain Кристина Гутьеррес
 Can-Am +3 ч 06:50
6 (6)
Saudi Arabia Салех Аль-Саиф
 Can-Am +4 ч 14:,3

Зачет мотовездеходов Т4 на 12-м этапе стал вотчиной семьи Гошалов – сразу три ее представителя вошли в первую четверку. Воль только использовать «численное преимущество» поляки не сумели. Победителем стал тот из них, кто не входит в число лидеров – Михал. 

Гонщик из Литвы Рокас Бацюшка показал второе время и смог увеличить преимущество в общем зачете с четырех до семи минут. 

Положение в Ралли Дакар после 11-го этапа. Зачет T4 (мотовездеходы)

Поз.
Гонщик
Техника
 Время/Отст.
1 (1)
Lithuania Рокас Бацюшка
 Can-Am 49 ч 02:02
2 (2)
Poland Эрик Гошал
 Can-Am +7:43
3 (3)
Poland Марек Гошал
 Can-Am +16:43
4 (4) Argentina Херемиас Гонсалес Фериоли Can-Am +1 ч 02:02
5 (5)
Spain Жерар Фаррес
 Can-Am +1 ч 10:49
6 (7)
Brazil Бруну Конти де Оливейра
 Can-Am +2 ч 42:03

И лишь среди экипажей на грузовиках сильнейшим стал лидер общего зачета. Янус ван Кастерен на IVECO проехал быстрее всех и укрепил позиции в споре за итоговую победу.

Дистанция субботнего этапа по меркам «Дакара» будет спринтерской – всего 154 км между Шайбахом и Аль-Хофуфом.

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Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
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