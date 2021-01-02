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Дакар / Новость

Промоутер Гран При России остался без «Дакара» за день до старта

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Промоутер Гран При России остался без «Дакара» за день до старта
Автор:
, Ответственный редактор

Алексей Титов не сможет выйти на старт марафона из-за положительного анализа на коронавирус

Глава компании «Росгонки», которая занимается организацией и проведением Гран При России Формулы 1 в Сочи, зимой регулярно участвует во внедорожных гонках – последние годы Алексей выступал в марафоне «Африка», а в 2021-м собирался дебютировать на «Дакаре».

Однако буквально накануне старта стало известно, что их с Дмитрием Павловым экипаж не сможет выйти на старт. Как написал Титов в социальных сетях, его анализ на коронавирус оказался положительным, потому вместо гонки россиянин проведет ближайшие дни в одиночестве на изоляции.

«Дакар» 2021 года стартует 2 января с короткого 11-километрового пролога, который определит порядок старта на первом полноценном спецучастке днем позже.  

В гонке должны были выступить девять экипажей с участием россиян, теперь их осталось восемь.

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Об этой статье

Серия Дакар , Формула 1
Автор Александр Кабановский

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