Промоутер Гран При России остался без «Дакара» за день до старта

Глава компании «Росгонки», которая занимается организацией и проведением Гран При России Формулы 1 в Сочи, зимой регулярно участвует во внедорожных гонках – последние годы Алексей выступал в марафоне «Африка», а в 2021-м собирался дебютировать на «Дакаре».

Однако буквально накануне старта стало известно, что их с Дмитрием Павловым экипаж не сможет выйти на старт. Как написал Титов в социальных сетях, его анализ на коронавирус оказался положительным, потому вместо гонки россиянин проведет ближайшие дни в одиночестве на изоляции.

«Дакар» 2021 года стартует 2 января с короткого 11-километрового пролога, который определит порядок старта на первом полноценном спецучастке днем позже.

В гонке должны были выступить девять экипажей с участием россиян, теперь их осталось восемь.