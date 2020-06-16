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Дакар / Дакар / Новость

Prodrive начал строить собственную машину для «Дакара»

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Prodrive начал строить собственную машину для «Дакара»
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Серхио Лильо, Featured writer
16 июн. 2020 г., 17:33

Знаменитая команда выставит на старт полноприводный прототип под вывеской Bahrain Raid Xtreme. Деньги на создание автомобиля выделил Бахрейн

Гоночный коллектив Prodrive дебютирует в «Дакаре». Команда, которая шесть раз выигрывала чемпионат мира по ралли и пять раз побеждала в Ле-Мане, решила создать собственный автомобиль для гонок по бездорожью. Первый рейдовый прототип Prodrive получил название BRX.

Машину назвали так в честь королевства Бахрейн. Правящая династия этой страны профинансировала весь проект и дала название команде, которая будет заявлена на «Дакаре»-2021. В стартовой ведомости Prodrive получит имя Bahrain Raid Xtreme.

На этой неделе команда опубликовала иллюстрации того, как будет выглядеть новый внедорожник для «Дакара». Двигатель для этой машины уже готов и проходит испытания на стенде; сборка шасси началась на базе команды в Великобритании. Проектирование машины идет с середины 2019 года.

Слайдер
Список

Bahrain Raid Xtreme car

Bahrain Raid Xtreme car
1/2

Фотограф: Prodrive

Bahrain Raid Xtreme car

Bahrain Raid Xtreme car
2/2

Фотограф: Prodrive

BRX выступит в самой быстрой и престижной категории «Дакара» для внедорожников T1. В этом классе могут участвовать прототипы, построенные с нуля. BRX получит полный привод, бензиновый турбодвигатель V6 объемом 3,5 литра и литий-ионную батарею.

По сведениям Motorsport.com, первым пилотом Prodrive на предстоящем «Дакаре» станет двукратный победитель этого ралли-рейда Хуан Рома. В качестве его напарника команда хотела видеть Карлоса Сайнса-старшего, но тот отказался от приглашения, решив остаться в X-Raid. Теперь на попадание в BRX претендует раллист Крис Мик. Он еще не выступал в ралли-рейдах, но уже фактически закончил карьеру в WRC, где потерял место из-за постоянных аварий.

«Дакар»-2021 пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Пилоты Нани Рома
Автор Рахит Тукрал

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