Prodrive начал строить собственную машину для «Дакара»

Гоночный коллектив Prodrive дебютирует в «Дакаре». Команда, которая шесть раз выигрывала чемпионат мира по ралли и пять раз побеждала в Ле-Мане, решила создать собственный автомобиль для гонок по бездорожью. Первый рейдовый прототип Prodrive получил название BRX.

Машину назвали так в честь королевства Бахрейн. Правящая династия этой страны профинансировала весь проект и дала название команде, которая будет заявлена на «Дакаре»-2021. В стартовой ведомости Prodrive получит имя Bahrain Raid Xtreme.

На этой неделе команда опубликовала иллюстрации того, как будет выглядеть новый внедорожник для «Дакара». Двигатель для этой машины уже готов и проходит испытания на стенде; сборка шасси началась на базе команды в Великобритании. Проектирование машины идет с середины 2019 года.

Слайдер Список Bahrain Raid Xtreme car 1 / 2 Фотограф: Prodrive Bahrain Raid Xtreme car 2 / 2 Фотограф: Prodrive

BRX выступит в самой быстрой и престижной категории «Дакара» для внедорожников T1. В этом классе могут участвовать прототипы, построенные с нуля. BRX получит полный привод, бензиновый турбодвигатель V6 объемом 3,5 литра и литий-ионную батарею.

По сведениям Motorsport.com, первым пилотом Prodrive на предстоящем «Дакаре» станет двукратный победитель этого ралли-рейда Хуан Рома. В качестве его напарника команда хотела видеть Карлоса Сайнса-старшего, но тот отказался от приглашения, решив остаться в X-Raid. Теперь на попадание в BRX претендует раллист Крис Мик. Он еще не выступал в ралли-рейдах, но уже фактически закончил карьеру в WRC, где потерял место из-за постоянных аварий.

«Дакар»-2021 пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.