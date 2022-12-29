Проблемы со связью привели к хаосу перед стартом «Дакара»
Местная компания, которая должна была продавать SIM-карты, не открыла свой офис, осложнив подготовку к марафону
На этой неделе участники стартующего в субботу 45-го Ралли Дакар съехались в Саудовскую Аравию. Однако рутинные процедуры, которые каждый год до начала борьбы проходят команды и представители СМИ, в этот раз пошли не по плану.
Как передал корреспондент Motorsport.com с места событий, в специально возведенном для «Дакара» лагере Си-Кэмп на берегу Красного моря предусмотрели всего один небольшой магазин, который продает местные SIM-карты. Он должен был открыться в среду в 12:00 по местному времени, однако так и не начал работу.
Так как роуминг в стране стоит неоправданно дорого, все общение с внешним миром оказалось возможно лишь посредством двух точек WiFi – одной располагали организаторы, другая находилась в пресс-центре.
Чтобы не перегружать каналы, пришлось установить правило живой очереди – наравне со всеми остальными в ней пришлось стоять даже таким гоночным звездам, как Карлос Сайнс.
Некоторые, не желая терять время, решили отправиться почти за сотню километров в ближайший крупный город Янбу, чтобы там приобрести заветную «симку». Все, что могли сделать организаторы – предоставить автобус для коллективной поездки в Янбу, продолжительность которой составила три часа.
С учетом ожиданий, очередей и заминок на весь процесс обретения заветной связи ушло не меньше восьми часов. Единственное, что можно занести в плюс – в лагере обеспечили круглосуточное питание и большой запас холодной воды. Так как дневная температура в Саудовской Аравии сейчас частенько переваливает за 30°C, это совсем не лишняя мера.
Пролог «Дакара»-2023 состоится 31 января, а полноценная борьба стартует в первый день нового года.
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