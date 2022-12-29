Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Галерея: электробагги Audi для «Дакара» Следующая / Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»
Дакар / Дакар Новость

Проблемы со связью привели к хаосу перед стартом «Дакара»

Местная компания, которая должна была продавать SIM-карты, не открыла свой офис, осложнив подготовку к марафону

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Проблемы со связью привели к хаосу перед стартом «Дакара»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На этой неделе участники стартующего в субботу 45-го Ралли Дакар съехались в Саудовскую Аравию. Однако рутинные процедуры, которые каждый год до начала борьбы проходят команды и представители СМИ, в этот раз пошли не по плану. 

Как передал корреспондент Motorsport.com с места событий, в специально возведенном для «Дакара» лагере Си-Кэмп на берегу Красного моря предусмотрели всего один небольшой магазин, который продает местные SIM-карты. Он должен был открыться в среду в 12:00 по местному времени, однако так и не начал работу.

Так как роуминг в стране стоит неоправданно дорого, все общение с внешним миром оказалось возможно лишь посредством двух точек WiFi – одной располагали организаторы, другая находилась в пресс-центре. 

Чтобы не перегружать каналы, пришлось установить правило живой очереди – наравне со всеми остальными в ней пришлось стоять даже таким гоночным звездам, как Карлос Сайнс.

Некоторые, не желая терять время, решили отправиться почти за сотню километров в ближайший крупный город Янбу, чтобы там приобрести заветную «симку». Все, что могли сделать организаторы – предоставить автобус для коллективной поездки в Янбу, продолжительность которой составила три часа.

С учетом ожиданий, очередей и заминок на весь процесс обретения заветной связи ушло не меньше восьми часов. Единственное, что можно занести в плюс – в лагере обеспечили круглосуточное питание и большой запас холодной воды. Так как дневная температура в Саудовской Аравии сейчас частенько переваливает за 30°C, это совсем не лишняя мера. 

Пролог «Дакара»-2023 состоится 31 января, а полноценная борьба стартует в первый день нового года. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Галерея: электробагги Audi для «Дакара»
Предыдущая новость

Галерея: электробагги Audi для «Дакара»
Следующая новость

Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»

Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»
Марио Галан Больше от
Марио Галан
«Отказался вылезать из карта». Отец Феттеля вспомнил, как тот начинал
Формула 1

«Отказался вылезать из карта». Отец Феттеля вспомнил, как тот начинал

Ferrari проведет Гран При Италии в желтой униформе Гран При Италии
Формула 1

Ferrari проведет Гран При Италии в желтой униформе

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач
Формула 1

Версия: Mercedes козлит из-за коробки передач

Самое важное:

Покорители пустыни. Все, что нужно знать о стартующем «Дакаре»
Дакар Дакар

Покорители пустыни. Все, что нужно знать о стартующем «Дакаре»

Участники знаменитой внедорожной гонки вступят в борьбу в последний день старого года. Мы собрали информацию о маршруте, классах, и главных фаворитах

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры
Формула 1 Формула 1

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры

По мнению эксперта-индийца, Себ станет отличным руководителем молодежной программы Red Bull

Закончилась ли в Ф1 эпоха доминирования Mercedes? Вольф ответил
Формула 1 Формула 1

Закончилась ли в Ф1 эпоха доминирования Mercedes? Вольф ответил

Глава команды озвучил главные итоги прошедшего сезона и предсказал, чего можно ожидать в 2023-м

Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»
Дакар Дакар

Фото дня: финальные тренировки перед стартом «Дакара»

Участники знаменитого марафона вступят в борьбу 31 декабря. А пока у них есть возможность в последний раз проверить свою технику в Аравийской пустыне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.