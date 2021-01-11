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Дакар / Отчет об этапе

Проблемы Петеранселя позволили Аль-Аттие сократить отставание от лидера «Дакара»

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Проблемы Петеранселя позволили Аль-Аттие сократить отставание от лидера «Дакара»
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, Ответственный редактор

Восьмой гоночный день рейда-марафона ознаменовался новым сражением экипажей на Mini и Toyota в песках Саудовской Аравии

После марафонского седьмого этапа в понедельник участникам гонки предстояло преодолеть 375 километров на пути из Сакаки в Неом. 

С самого старта лидерство оспаривали Стефан Петерансель, возглавляющий общий зачет, и его главный преследователь Нассер Аль-Аттия. Катарец еще до старта говорил, что не собирается рисковать, однако отрыв между лидерами ни на одной из семи первых контрольных точек не превысил минуты. 

Лишь после этого Петерансель, налетев на большой камень, разбил колесный диск своей Mini – и хотя потеря времени оказалась минимальной, всего около трех минут, это решило судьбу этапа. Аль-Аттия стал быстрейшим в пятый раз в нынешней гонке и сократил отставание от лидера до 4 минут и 50 секунд – это минимальный показатель с того момента, как Стефан вышел вперед после второго этапа.

Вторым в понедельник стал Карлос Сайнс-старший, отставший от катарца на Toyota на 52 секунды. 

Еще две позиции в пятерке достались пилотам команды Abu Dhabi Racing, которые выступают на экс-заводских Peugeot: Халед Аль-Кассими на пять секунд опередил Сириля Депре, для которого пятый результат все равно оказался лучшим в 2021 году. 

Главными неудачниками дня стали Ясир Сеайдан и его российский штурман Алексей Кузьмич: со старта они взяли хороший темп, но поломка багги Century заставила их остановиться после третьей контрольной точки. 

Также без движения на момент написания этого отчета стоит в пустыне прототип BRX Себастьена Леба – экипаж пытается устранить возникшую неисправность.

Россиянин Владимир Васильев, который завершил день восьмым, остался на шестой строчке генеральной классификации, но отыграл почти 20 минут у занимающего пятое место Нани Ромы.

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Результаты 8-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota 2 часа 56:56
2.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 0:52
3.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini + 3:03 
4.

United Arab Emirates Халед Аль-Кассими

France Ксавье Пансери

 Peugeot + 12:44
5.

France Сириль Депре

Switzerland Майкл Хорн

 Peugeot

+ 12:49
…8.

Russian Federation Владимир Васильев

Russian Federation Дмитрий Цыро

 Mini

+ 19:05

Положение в общем зачете 

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini 29 ч 36:49
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 4:​50 
3.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 38:55
4.

Poland Якуб Пшигоньски

Germany Тимо Готтшальк

 Mini + 1 ч 38:08
5.

Spain Нани Рома

France Александр Винокс

 BRX + 2 ч 30:29
6.

Russian Federation Владимир Васильев

Russian Federation Дмитрий Цыро

 Mini

+ 2 ч 42:00

Среди гонщиков на мотоциклах сильнейшим по итогам этапа впервые стал Хосе-Игнасио Корнехо. Это позволило чилийцу, выступающему на Honda, укрепить свои лидирующие позиции в общем зачете. 

Впрочем, отрывы в этом зачете по-прежнему минимальны: ставший в понедельник вторым Тоби Прайс отстал всего на одну секунду, а в таблице общего зачета отстает от Корнехо всего на минуту. 

Занимавший в гонке четвертое место Ксавье де Сультре остановился в пустыне, потеряв уже несколько часов – и точно выбыл из борьбы за хорошие позиции. 

Положение в общем зачете после 8-го этапа (мотоциклисты)

Поз.

Гонщик

Мотоцикл

Время/Отст.

1

Chile Хосе-Игнасио Корнехо

Honda

32 ч 00:11

2

Australia Тоби Прайс

KTM

+ 1:06

3

United Kingdom Сэм Сандерленд

KTM

+ 5:57

4

Argentina Кевин Бенавидес

Honda

+ 12:58

5

Spain Хоан Барреда

Honda

+ 16:05

В споре квадроциклистов француз Александр Жиру показал лучшее время по итогам этапа, но Мануэль Андухар из Аргентины уступил ему только 1 минуту и 12 секунд, что почти не сказалось на общей картине, где Андухар оторвался почти на 20 минут.

Во вторник участников «Дакара» ждут 465 гоночных километров по кольцевому маршруту в окрестностях Неома.

Результаты могут корректироваться по мере финиша участников

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Александр Кабановский

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