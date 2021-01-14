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Дакар / Дакар / Новость

Предпоследний этап «Дакара» сократили из-за плохой погоды

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Предпоследний этап «Дакара» сократили из-за плохой погоды
Автор:
, Журналист (Испания)

Организаторы уменьшили гоночную дистанцию четверга на 117 км

В 11-й гоночный день Ралли Дакар участники должны были преодолеть 557 км между Аль-Улой и Янбу, 511 из которых составлял скоростной участок с контролем времени. Однако поздно вечером в среду компания ACO выпустила официальное заявление о том, что протяженность этапа сократят до 464 км «из-за плохой погоды в этой области, которая за последние дни разрушила дороги».

Сокращение затронет финальную часть этапа. Кроме того, из оставшихся 464 км в общей сложности 70 гонщики проведут в режиме нейтралицации без учета времени. 

На брифинге руководитель «Дакара» Давид Кастера рассказал, что на дистанции будут установлены две зоны нейтрализации (на 127-160 и 306-343 км), а в остальном исходный маршрут останется неизменным. Первая его часть пройдет по жесткому и быстрому покрытию, вторая – по песчаным дюнам. 

Таким образом, общая гоночная дистанция в четверг составит 394 км. Финальный этап «Дакара» пройдет в пятницу, когда участникам марафона предстоит преодолеть заключительные 225 километров. 

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Автор Серхио Лильо

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