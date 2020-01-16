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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет об этапе

Предпоследний день «Дакара»: Петерансель выиграл этап, отрыв Сайнса уменьшился

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Предпоследний день «Дакара»: Петерансель выиграл этап, отрыв Сайнса уменьшился
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Денис Буденков
16 янв. 2020 г., 11:02

Стефан Петерансель задал темп на предпоследнем этапе ралли «Дакар». Гонщик X-raid Карлос Сайнс теперь лидирует с преимуществом в десять минут перед финалом марафона.

Карлосу Сайнсу предстояло стартовать первым на 379-километровом отрезке, по которому участники гонки возвращались из Харада в Шубайту. Испанец уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км, а в конечном итоге проехал на восемь минут хуже лидера и занял третье место.

Финальный 374-километровый этап Харад-Киддия Сайнс начнет с десятью минутами преимущества над гонщиком Toyota Нассером Аль-Аттией. Катарец уступил победившему на этапе Петеранселю всего десять секунд.

Аль-Аттия начнет финальный спецучасток в качестве ближайшего соперника Сайнса. Гонщик Toyota всего на шесть секунд опережает Петеранселя, который будет стартовать перед ним.

Местный гонщик Язид Аль-Раджи готовится завершить «Дакар» на четвертом месте, которое станет лучшим в его карьере. 

Предпоследний этап гонки отметился сходом французского гонщика Пьера Лашома, который выступает в частной PH Sport за рулем Peugeot. Он попал в аварию примерно за сотню километров до конца спецучастка.

Фернандо Алонсо, который вчера перевернулся после прыжка, показал восьмой результат в 16 минутах от лидера. Испанец отыграл одну позицию и вышел на 13-е место в генеральной классификации.

Александр Доросинский и Денис Кротов занимают в протоколе 14-ю и 18-ю строчки. 

Общий зачет в категории автомобилей после 11-го этапа (топ-10)

  Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini 41 ч 37:51
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota +10:17
3

France Стефан Петерансель

 Mini +10:23
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota +47:57
5

South Africa Жиньель де Вильерс

Toyota

 +1 ч. 06:34
6

Netherlands Бернхард тен Бринке

 Toyota +1 ч 17:50
7

Argentina Орландо Терранова

Mini

 +1 ч 26:44
8

France Матье Серрадори

 Century +1 ч 52:32
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini +3 ч 44:41
10

China Хан Вей

 2WD +3 ч 45:07

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В классе мотоциклов Пабло Кинтанилья из Husqvarna почти вдвое сократил отставание от давнего лидера ралли Рики Брабека, победив на этапе в четверг. Американский гонщик Honda потерял почти 12 минут, стартовав вторым позади Хоана Барреды, и финишировал 10-м. Теперь двух лидеров разделяет почти 14 минут.

Действующий победитель ралли Тоби Прайс из KTM идет третьим, проигрывая лидеру 22 минуты и 34 секунды.

Общий зачет в категории мотоциклов после 11-го этапа (топ-5)

  Гонщик Мотоцикл Время/Отст.
1

United States Рики Брабек

 Honda 38 ч 33:28
2

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna +13:56
3

Australia Тоби Прайс

 KTM +22:34
4

Austria Маттиас Валькнер

 KTM +29:53
5 Spain Хоан Барреда Борт Honda +30:09

Победитель «Дакара»-2015 Рафал Соник одержал первую победу на этапе в нынешнем году в классе квадроциклов, опередив ближайшего соперника Игнасио Касале на три минуты. Но Касале упрочил лидерство по итогам предпоследнего этапа, и теперь опережает Симона Витса на 21 минуту.

Соник идет к финишу на третьем месте. Он почти два часа отыгрывает у ближайшего соперника Мануэля Андухара.

Общий зачет в категории квадроциклов после 11-го этапа (топ-5)
Поз. Пилот Квадроцикл Время/Отст.
1 Чили Игнасио Касале Yamaha 50 ч 07:07
2 Франция Симон Витс Yamaha +21:16
3 Poland Рафал Соник Yamaha +1 ч. 03:00
4 Аргентина Мануэль Андухар Yamaha +3 ч. 27:50
5 Poland Камиль Вишневски Yamaha +4 ч. 19:12

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 11: Шубайта – Харад
Пилоты Стефан Петерансель , Карлос Сайнс В Магазин
Автор Валентин Хорунжий

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 11: Шубайта – Харад Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
чт 2 янв.
чт 2 янв.
00:00
00:00
Церемония старта
сб 4 янв.
сб 4 янв.
00:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
09:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
05:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
06:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
06:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
06:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
06:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
06:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
06:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
06:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
06:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
06:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
06:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
06:00
06:00
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