Предпоследний день «Дакара»: Петерансель выиграл этап, отрыв Сайнса уменьшился
Стефан Петерансель задал темп на предпоследнем этапе ралли «Дакар». Гонщик X-raid Карлос Сайнс теперь лидирует с преимуществом в десять минут перед финалом марафона.
Карлосу Сайнсу предстояло стартовать первым на 379-километровом отрезке, по которому участники гонки возвращались из Харада в Шубайту. Испанец уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км, а в конечном итоге проехал на восемь минут хуже лидера и занял третье место.
Финальный 374-километровый этап Харад-Киддия Сайнс начнет с десятью минутами преимущества над гонщиком Toyota Нассером Аль-Аттией. Катарец уступил победившему на этапе Петеранселю всего десять секунд.
Аль-Аттия начнет финальный спецучасток в качестве ближайшего соперника Сайнса. Гонщик Toyota всего на шесть секунд опережает Петеранселя, который будет стартовать перед ним.
Местный гонщик Язид Аль-Раджи готовится завершить «Дакар» на четвертом месте, которое станет лучшим в его карьере.
Предпоследний этап гонки отметился сходом французского гонщика Пьера Лашома, который выступает в частной PH Sport за рулем Peugeot. Он попал в аварию примерно за сотню километров до конца спецучастка.
Фернандо Алонсо, который вчера перевернулся после прыжка, показал восьмой результат в 16 минутах от лидера. Испанец отыграл одну позицию и вышел на 13-е место в генеральной классификации.
Александр Доросинский и Денис Кротов занимают в протоколе 14-ю и 18-ю строчки.
Общий зачет в категории автомобилей после 11-го этапа (топ-10)
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|41 ч 37:51
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|+10:17
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|+10:23
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+47:57
|5
|
Жиньель де Вильерс
|
Toyota
|+1 ч. 06:34
|6
|
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|+1 ч 17:50
|7
|
Орландо Терранова
|
Mini
|+1 ч 26:44
|8
|
Матье Серрадори
|Century
|+1 ч 52:32
|9
|
Ясир Сейдан
|Mini
|+3 ч 44:41
|10
|
Хан Вей
|2WD
|+3 ч 45:07
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В классе мотоциклов Пабло Кинтанилья из Husqvarna почти вдвое сократил отставание от давнего лидера ралли Рики Брабека, победив на этапе в четверг. Американский гонщик Honda потерял почти 12 минут, стартовав вторым позади Хоана Барреды, и финишировал 10-м. Теперь двух лидеров разделяет почти 14 минут.
Действующий победитель ралли Тоби Прайс из KTM идет третьим, проигрывая лидеру 22 минуты и 34 секунды.
Общий зачет в категории мотоциклов после 11-го этапа (топ-5)
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|38 ч 33:28
|2
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|+13:56
|3
|
Тоби Прайс
|KTM
|+22:34
|4
|
Маттиас Валькнер
|KTM
|+29:53
|5
|Хоан Барреда Борт
|Honda
|+30:09
Победитель «Дакара»-2015 Рафал Соник одержал первую победу на этапе в нынешнем году в классе квадроциклов, опередив ближайшего соперника Игнасио Касале на три минуты. Но Касале упрочил лидерство по итогам предпоследнего этапа, и теперь опережает Симона Витса на 21 минуту.
Соник идет к финишу на третьем месте. Он почти два часа отыгрывает у ближайшего соперника Мануэля Андухара.
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Время/Отст.
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|50 ч 07:07
|2
|Симон Витс
|Yamaha
|+21:16
|3
|Рафал Соник
|Yamaha
|+1 ч. 03:00
|4
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|+3 ч. 27:50
|5
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|+4 ч. 19:12
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 11: Шубайта – Харад
|Пилоты
|Стефан Петерансель , Карлос Сайнс В Магазин
|Автор
|Валентин Хорунжий
Предпоследний день «Дакара»: Петерансель выиграл этап, отрыв Сайнса уменьшился
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
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|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
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пн 6 янв.
пн 6 янв.
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05:00
05:00
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|Этап 3: Неом – Неом
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вт 7 янв.
вт 7 янв.
|
06:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
ср 8 янв.
ср 8 янв.
|
06:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
чт 9 янв.
чт 9 янв.
|
06:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
пт 10 янв.
пт 10 янв.
|
06:00
06:00
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|День отдыха в Эр-Рияде
|
сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
06:00
06:00
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|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
|
06:00
06:00
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
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пн 13 янв.
пн 13 янв.
|
06:00
06:00
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|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
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