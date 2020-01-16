Предпоследний день «Дакара»: Петерансель выиграл этап, отрыв Сайнса уменьшился

Карлосу Сайнсу предстояло стартовать первым на 379-километровом отрезке, по которому участники гонки возвращались из Харада в Шубайту. Испанец уступил Петеранселю почти пять минут на первых 100 км, а в конечном итоге проехал на восемь минут хуже лидера и занял третье место.

Финальный 374-километровый этап Харад-Киддия Сайнс начнет с десятью минутами преимущества над гонщиком Toyota Нассером Аль-Аттией. Катарец уступил победившему на этапе Петеранселю всего десять секунд.

Аль-Аттия начнет финальный спецучасток в качестве ближайшего соперника Сайнса. Гонщик Toyota всего на шесть секунд опережает Петеранселя, который будет стартовать перед ним.

Местный гонщик Язид Аль-Раджи готовится завершить «Дакар» на четвертом месте, которое станет лучшим в его карьере.

Предпоследний этап гонки отметился сходом французского гонщика Пьера Лашома, который выступает в частной PH Sport за рулем Peugeot. Он попал в аварию примерно за сотню километров до конца спецучастка.

Фернандо Алонсо, который вчера перевернулся после прыжка, показал восьмой результат в 16 минутах от лидера. Испанец отыграл одну позицию и вышел на 13-е место в генеральной классификации.

Александр Доросинский и Денис Кротов занимают в протоколе 14-ю и 18-ю строчки.

Общий зачет в категории автомобилей после 11-го этапа (топ-10)

Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1 Карлос Сайнс Mini 41 ч 37:51 2 Нассер Аль-Аттия Toyota +10:17 3 Стефан Петерансель Mini +10:23 4 Язид Аль-Раджи Toyota +47:57 5 Жиньель де Вильерс Toyota +1 ч. 06:34 6 Бернхард тен Бринке Toyota +1 ч 17:50 7 Орландо Терранова Mini +1 ч 26:44 8 Матье Серрадори Century +1 ч 52:32 9 Ясир Сейдан Mini +3 ч 44:41 10 Хан Вей 2WD +3 ч 45:07

В классе мотоциклов Пабло Кинтанилья из Husqvarna почти вдвое сократил отставание от давнего лидера ралли Рики Брабека, победив на этапе в четверг. Американский гонщик Honda потерял почти 12 минут, стартовав вторым позади Хоана Барреды, и финишировал 10-м. Теперь двух лидеров разделяет почти 14 минут.

Действующий победитель ралли Тоби Прайс из KTM идет третьим, проигрывая лидеру 22 минуты и 34 секунды.

Общий зачет в категории мотоциклов после 11-го этапа (топ-5)