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Дакар / Дакар Видео

Потоп в пустыне. Как участники третьего этапа «Дакара» боролись со стихией (видео)

Дождь, который обрушился на север Саудовской Аравии, превратил трассу рейда-марафона в непроходимую грязь и глубокие реки. Вот как это было

Потоп в пустыне. Как участники третьего этапа «Дакара» боролись со стихией (видео)
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Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки
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Сайнс потерял лидерство на «Дакаре» из-за поломки
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По пояс в грязи. Самые яркие кадры с 3-го этапа «Дакара»

По пояс в грязи. Самые яркие кадры с 3-го этапа «Дакара»

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