Последний день «Дакара» омрачила смерть механика

Француз Кентен Лавале был главным механиком экипажа №726, который выступал в классическом зачете на знаменитой машине Peugeot 205 Turbo 16 из начала 90-х. В заключительный день гонки они с коллегой совершали 500-километровый переезд из Биши в Джидду, где должен был финишировать «Дакар».

В 11:30 по местному времени на 234-м километре дороги машина с механиками PH Sport столкнулась с местным грузовиком, и 20-летний Лавале получил повреждения, несовместимые с жизнью.

Его пассажир, бельгиец Максим Фрер, был экстренно доставлен в госпиталь Национальной гвардии в Джидде с травмами брюшной полости и грудной клетки. По сообщению промоутерской компании ASO, он пребывает в сознании.

Смерть молодого механика стала первым заметным происшествием на нынешнем «Дакаре» после случившегося 30 декабря взрыва, который привел к повреждению обеих ног Филипа Буртона и заставил организаторов усилить меры безопасности.