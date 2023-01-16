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Последние метры. Самые яркие кадры с финального этапа «Дакара»

В воскресенье в Саудовской Аравии финишировало 45-е Ралли Дакар. Но заключительный день участникам еще предстояла борьба на дистанции…

Последние метры. Самые яркие кадры с финального этапа «Дакара»
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Судьбу победы на «Дакаре» у мотоциклистов решили 43 секунды

«Решили вести гонку умно». Аль-Аттия раскрыл секрет победы на «Дакаре»

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