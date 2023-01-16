Последние метры. Самые яркие кадры с финального этапа «Дакара»
В воскресенье в Саудовской Аравии финишировало 45-е Ралли Дакар. Но заключительный день участникам еще предстояла борьба на дистанции…
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Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche
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«Решили вести гонку умно». Аль-Аттия раскрыл секрет победы на «Дакаре»
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