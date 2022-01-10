Поломки и сход: у россиян проблемы на «Дакаре»

Во время седьмого этапа ралли-марафона Сергей Карякин, выступающий в зачете мотовездеходов, на скорости более 100 км/ч лоб в лоб столкнулся с другим участником гонки. По словам Сергея, штурмана итальянского экипажа увезли на вертолете с подозрением на перелом позвоночника, остальные пилоты серьезно не пострадали.

Каркас техники россиянина оказался цел – была надежда, что получится восстановить машину. Но, к сожалению, утром 10 января, когда соревнования были уже в самом разгаре, Карякин сообщил в своем инстаграме, что на этом «Дакар» для него закончен.

«Ребята всю ночь пытались поставить нашу машину на колёса для того, чтобы выйти на старт хоть как-нибудь, – рассказал Сергей на своей странице в инстаграме. – Без переднего привода, криво, косо, но чтобы проехать хотя бы спецучасток. Но удар был такой силы, что загнул нижнюю часть рамы до самого низа. Могу сказать, что уж лучше так, чем лежать в больнице и не чувствовать ног. Ребята пытались вытянуть раму, растягивая машину между двумя грузовиками. В какой-то момент крепления перестали выдерживать, и это стало техническим ограничением. Вся машина спроектирована так, что передняя клетка крепления подвески имеет наибольшую жёсткость в этой машине. Больше привязаться к чему-либо, не имея стапеля, невозможно».

Также сообщается и о проблемах у другого россиянина. Один из лидеров зачета квадроциклов Александр Максимов не вышел на старт восьмого этапа ралли-рейда. У пилота возникли технические сложности на лиазоне, и на данный момент он пытается их устранить. По итогам семи дней Максимов шел на третьей позиции в общем зачете.

Обновление: в своем инстаграме Максимов сообщил, что с проблемами справиться не удалось, и он сходит с дистанции: «Извините за поздние новости, но мы были заняты. Всю ночь команда пыталась найти причину протечки масла двигателя квадроцикла. Нашли микротрещину, вылечили. Но она оказалась лишь следствием каких-то нехороших процессов… Картер двигателя лопнул пополам. Сегодня утром 10 января команда "Чыр Мари" сошла с дистанции гонки "Дакар" 2022. ВСЁ!»