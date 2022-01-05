Поломка и тяжелые условия. Как камазовцы провели третий этап «Дакара»

На третьем этапе ралли-марафона «Дакар» КАМАЗы вновь опережали соперников: экипажи Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова заняли первые две строчки в итоговом протоколе третьего зачетного дня. Однако не задался заезд у четырехкратного триумфатора гонки Эдуарда Николаева. Пилот долгое время держался в темпе Сотникова, но на финальном отрезке потерял десять минут, закончив день на непривычно низкой седьмой строчке.

В очередном выпуске видео-дневника команда КАМАЗ-Мастер рассказала, с чем были связаны потери Николаева на участке и как прошел этап для россиян в других зачетах. Не забыли и про швейцарскую «Ниву».