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Дакар / Дакар Новости

Поломка и тяжелые условия. Как камазовцы провели третий этап «Дакара»

В команде КАМАЗ-Мастер рассказали, с чем гонщики столкнулись на пути к лидерству в зачете грузовиков

Поломка и тяжелые условия. Как камазовцы провели третий этап «Дакара»

На третьем этапе ралли-марафона «Дакар» КАМАЗы вновь опережали соперников: экипажи Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова заняли первые две строчки в итоговом протоколе третьего зачетного дня. Однако не задался заезд у четырехкратного триумфатора гонки Эдуарда Николаева. Пилот долгое время держался в темпе Сотникова, но на финальном отрезке потерял десять минут, закончив день на непривычно низкой седьмой строчке. 

В очередном выпуске видео-дневника команда КАМАЗ-Мастер рассказала, с чем были связаны потери Николаева на участке и как прошел этап для россиян в других зачетах. Не забыли и про швейцарскую «Ниву».

 
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