Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Финиш рейда-марафона все ближе, но и сил у его участников остается все меньше. А пески «Пустой четверти» и не думают заканчиваться…
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Пятая подряд победа на этапе «Дакара» вывела Леба на второе место
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