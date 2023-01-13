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Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»

Финиш рейда-марафона все ближе, но и сил у его участников остается все меньше. А пески «Пустой четверти» и не думают заканчиваться…

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
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