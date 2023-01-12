Покорители Руб-эль-Хали. Самые яркие кадры с 10-го этапа «Дакара»
Дистанция десятого этапа привела участников Ралли Дакар в пески «Пустой четверти», где на сотни километров вокруг – лишь бесконечные дюны…
Леб выиграл на «Дакаре» третий этап подряд, Аль-Аттия остался лидером
11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков
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Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара» Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
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