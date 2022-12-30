Покорители пустыни. Все, что нужно знать о стартующем «Дакаре»

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Предстоящий марафон станет уже 45-м в истории и полностью пройдет по территории Саудовской Аравии. Организаторы подготовили маршрут, обновленный на 70%. Его гоночная дистанция, разбитая на 15 этапов, превысит 5 000 километров.

Тех, кто собрался выйти на старт, заранее предупредили, что «Дакар»-2023 будет длиннее и сложнее прежних.

31 декабря состоится короткий 11-километровый пролог в окрестностях лагеря Си-Кэмп на Красном море, а с 1 января все станет серьезно – гонка направится сначала на восток к Хаилю, оттуда – на юг к Эр-Рияду.

В столице участников 9 января ждет день отдыха, после чего они возьмут курс на юго-восток в бесконечные пески пустыни Руб-Эль-Хали (известной, как «Пустая четверть»), а затем развернутся в направлении финиша в Даммаме.

На 12-13 января запланирован марафонский отрезок, когда экипажи смогут рассчитывать только на свои силы по ходу ночного сервиса.

Классы и категории

С течением времени «Дакар» обзавелся великим множеством зачетов. В этот раз их будет в общей сложности 19. Однако самыми популярным с момента рождения гонки в 1979 году остаются выступления в ней на мотоцикле. На этот раз за победу на двух колесах намерены бороться 125 гонщиков.

Чтобы попасть на старт, каждый из них должен был подтвердить свои навыки и предварительно выступить хотя бы в одном этапе Серии Дакар или внедорожного чемпионата мира.

При этом внутри класса есть дополнительное деление. Оно связано не с техникой – максимальный объем мотора в любом случае ограничен 450 кубическими сантиметрами.

Однако в топовый зачет RallyGP взяли только тех, кто прежде финишировал на «Дакаре» в десятке сильнейших или выиграл хоть один этап. Это гоночная элита, которая получит желтые стартовые номера.

У участников Rally 2 и Rally 3 они будут белыми – это любители, каждый из которых имеет шанс уже к будущему году перейти в элиту. В первом из классов выступят более опытные спортсмены, во втором – новички, для которых установлено дополнительное ограничение максимальной скорости в 130 км/ч против 160 км/ч у остальных мотоциклистов.

Параллельно с этим делением существует и еще одно – тем, кто нацелен покорить двухнедельный марафон без посторонней помощи и бороться в зачете Original, выдадут красные номера.

В общей сложности среди мотоциклистов будет 27 заводских гонщиков. Главным фаворитом выглядит прошлогодний триумфатор и чемпион мира Сэм Сандерленд. Однако британец сменил команду и вместо Honda поедет на Gas Gas.

Главные надежды Honda теперь связаны с Рики Брабеком и Хоаном Барредой, которые пока не выигрывали гонку, а также серебряным призером прошлого года Пабло Кинтанильей. В KTM сделали ставку на триумфатора «Дакара» 2016 и 2019 годов Тоби Прайса и ставшего сильнейшим в 2021-м Кевина Бенавидеса.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов опытного Маттиаса Валькнера и победителя последнего этапа прошедшего сезона Адриена ван Беверена.

У квадроциклистов в этом году не будет дополнительного деления на подклассы, но техника может быть как задне-, так и полноприводной. При этом в первом случае максимальный рабочий объем двигателя составляет 750 «кубиков», а во втором – 900. Максимальная скорость ограничена 130 км/ч.

Участников оказалось всего 17 с явным перекосом на представителей Южной Америки. Прошлогодний триумфатор Александр Жиру попробует доказать, что по-прежнему быстрее всех.

Самым разнообразным будет деление на подзачеты среди экипажей на внедорожниках. С 2022 года FIA и промоутеры из компании ASO для привлечения производителей ослабили прежние ограничения и создали категорию T1+ для специально построенных прототипов с полным приводом, шириной до 2,3 метров и ходами подвески до 350 мм.

Эти машины могут оснащаться 37-дюймовыми шинами и должны весить не меньше 2000 кг.

В T1.U (T1 Ultimate) правила немного иные. Здесь разрешены гибридные силовые установки, а планка минимального веса составляет 2100 кг. Для обоих зачетов максимальная скорость ограничена 170 км/ч. Пока этот формат заинтересовал только Audi.

Все остальные участники на внедорожниках едва ли смогут поспорить за победу. В T1.1 собрана полноприводная техника, а в T1.2 – машины с колесной формулой 4х2.

Наконец, класс Т2 предназначен для «стандартных» машин с минимальными доработками – их обычно выбирают любители, не имеющие больших бюджетов.

Если же автомобиль не отвечает требованиям ни одного из подзачетов (например, построен по американским требованиям) – его относят в категорию Open.

Всего в стартовой ведомости «Дакара» – 73 экипажа на различных внедорожниках. Но главный спор наверняка развернется между командами Toyota, Audi и Bahrain Prodrive.

Цвета первой защищает триумфатор 2022-го и победитель первого в истории внедорожного чемпионата мира Нассер Аль-Аттия, а на легких гибридных багги Audi RS Q e-tron E2 поедут Карлос Сайнс, 14-кратный триумфатор гонки Стефан Петерансель и Маттиас Экстрем.

Наконец, в составе Bahrain Prodrive солирует Себастьен Леб, чья скорость не вызывает сомнений, однако покорить «Дакар» легендарному раллисту пока не удалось.

На багги Mini старт примет единственный российский экипаж нынешнего марафона в составе Дениса Кротова и Константина Жильцова.

В последнее время очень популярной на «Дакаре» стала техника, которая лежит где-то посередине между полноценными автомобилями и квадроциклами. Такие аппараты позволяют пилоты и штурману располагаться рядом друг с другом, при этом они достаточно бюджетные.

Регламент 2023 года предусматривает два отдельных класса: в T3 обраны легкие багги и мотовездеходы, построенные специально для соревнований (те из них, что имеют гибридную силовую установку, выделены в отдельный зачет T3.U), в T4 – чуть доработанная серийная техника.

Интересно, что суммарно в Т3 и Т4 даже больше экипажей, чем среди внедорожников – 93.

Чтобы проще различать в песках машины разных классов, проще всего использовать стартовые номера. Номинальным автомобилям отдали интервал 200-299, тогда как у участников Т3 первой цифрой будет тройка, а у Т4 – четверка.

Под номером 410 в стартовом списке «Дакара» значится дуэт местного пилота Ясира Сеайдана и его российского штурмана Алексея Кузьмича на Can-Am Maverick XRS.

Грузовой зачет в этот раз не заслуживает особенного внимания – в список из 56 экипажей в основном вошли «быстрые технички» команд из других классов.

Техника, как и в других случаях, делится на три категории – T5.U, T5.1 и T5.2. Максимальная скорость для каждой из них ограничена 140 км/ч, но в первую вошла специально построенная техника, а во вторую – стандартная.

Третья же создана для тех, кто заранее декларировал отказ от борьбы и намерен просто везти запчасти. Такие грузовики даже получили особенные розовые номера.

В отсутствие заводских команд КамАЗа и МАЗа спор за победу, наверное, поведут гонщики на IVECO.

Наконец, второй год подряд на «Дакаре» будет разыгран классический зачет. Он оказался очень популярным и в этот раз привлек более сотни участников. Несложно догадаться, что и их разделили на несколько категорий.

В «Аутентичной» запрещены любые современные приборы и инструменты. Так что находить маршрут и выкапываться из песка можно будет лишь тем, что существовало в историческом периоде, соответствующем машине, а время нужно будет засекать секундомером.

«Классика» отведена для тех машин, которые реально выходили на старт прошлых марафонов. Попасть сюда на «новоделе», даже повторяющем оригинальную модель, не получится.

Наконец, H0 появился только в этом году – здесь победителя определят не по чистой скорости или точности прохождения дистанции, а по специальной формуле, призванной уравнять возможности разной техники прежних лет.

При этом из 15 этапов предстоящего ралли-рейда классическую технику допустят только на 13, включая марафонский.

Победители «Дакара»-2023 станут известны 15 января.