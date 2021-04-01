Победитель «Дакара» Карякин решил стать депутатом

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Российский раллист Сергей Карякин попробует стать депутатом законодательного собрания Свердловской области. Гонщик примет участие в праймериз партии «Единая Россия». При этом Карякин, в отличие от многих других спортсменов, решил не пытаться пройти в Госдуму, оставшись в родном регионе.
По словам Карякина, став депутатом, он постарается реализовать свою главную цель – открыть детскую мотошколу.
Карякин наиболее известен своими выступлениями на марафоне «Дакар». В 2017 году он выиграл эту гонку в классе квадроциклов, а сейчас выступает в зачете мотовездеходов.
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|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Сергей Карякин
|Автор
|Иван Матушкин