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Дакар / Новость

Победитель «Дакара» Карякин решил стать депутатом

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Раллист попробует пройти в заксобрание от «Единой России»

Победитель «Дакара» Карякин решил стать депутатом

Российский раллист Сергей Карякин попробует стать депутатом законодательного собрания Свердловской области. Гонщик примет участие в праймериз партии «Единая Россия». При этом Карякин, в отличие от многих других спортсменов, решил не пытаться пройти в Госдуму, оставшись в родном регионе.

По словам Карякина, став депутатом, он постарается реализовать свою главную цель – открыть детскую мотошколу.

Карякин наиболее известен своими выступлениями на марафоне «Дакар». В 2017 году он выиграл эту гонку в классе квадроциклов, а сейчас выступает в зачете мотовездеходов. 

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Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Сергей Карякин
Автор Иван Матушкин

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