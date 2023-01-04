По пояс в грязи. Самые яркие кадры с 3-го этапа «Дакара»
Вот каким получился вторник для участников марафона, которым пришлось бороться не только со сложной трассой и соперниками, но и с обрушившейся на Саудовскую Аравию стихией
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
Фотограф: A.S.O.
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