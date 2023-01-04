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По пояс в грязи. Самые яркие кадры с 3-го этапа «Дакара»

Вот каким получился вторник для участников марафона, которым пришлось бороться не только со сложной трассой и соперниками, но и с обрушившейся на Саудовскую Аравию стихией

По пояс в грязи. Самые яркие кадры с 3-го этапа «Дакара»
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Фотограф: A.S.O.

Атмосфера на бивуаке
Атмосфера на бивуаке
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Фотограф: A.S.O.

Атмосфера на бивуаке
Атмосфера на бивуаке
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Фотограф: A.S.O.

Атмосфера на бивуаке
Атмосфера на бивуаке
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Фотограф: A.S.O.

Атмосфера на бивуаке
Атмосфера на бивуаке
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Фотограф: A.S.O.

Атмосфера на бивуаке
Атмосфера на бивуаке
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Фотограф: A.S.O.

Атмосфера гонки
Атмосфера гонки
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Фотограф: A.S.O.

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Audi RS Q e-tron E2 №211 команды Team Audi Sport: Маттиас Экстрем, Эмиль Бергквист
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Фотограф: A.S.O.

Команда X-Raid Mini JCW Team на бивуаке
Команда X-Raid Mini JCW Team на бивуаке
9/18

Фотограф: A.S.O.

Вид на бивуак
Вид на бивуак
10/18

Фотограф: A.S.O.

Вид на бивуак
Вид на бивуак
11/18

Фотограф: A.S.O.

Вид на бивуак
Вид на бивуак
12/18

Фотограф: A.S.O.

Вид на бивуак
Вид на бивуак
13/18

Фотограф: A.S.O.

Вид на бивуак
Вид на бивуак
14/18

Фотограф: A.S.O.

Команда BRX на бивуаке
Команда BRX на бивуаке
15/18

Фотограф: A.S.O.

Команда BRX на бивуаке
Команда BRX на бивуаке
16/18

Фотограф: A.S.O.

Команда MD Rallye на бивуаке
Команда MD Rallye на бивуаке
17/18

Фотограф: A.S.O.

Команда X-Raid Mini JCW Team на бивуаке
Команда X-Raid Mini JCW Team на бивуаке
18/18

Фотограф: A.S.O.

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Потоп в пустыне. Как участники третьего этапа «Дакара» боролись со стихией (видео)
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