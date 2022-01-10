Пилоту «Дакара» желают смерти из-за сбитого мотоциклиста

На первых этапах ралли-рейда «Дакар», проходящего сейчас в Саудовской Аравии, Жиньель де Вильерс – один из фаворитов гонки, выступающий на автомобиле Toyota – стал участником сразу двух инцидентов с мотогонщиками. Причем в обоих случаях после контактов с мотоциклами южноафриканец не остановился и не осведомился о состоянии других спортсменов.

Первое столкновение было сравнительно легким, и за него пилот получил небольшой по меркам ралли-рейдов пятиминутный штраф. Немногим позже южноафриканец наехал на байк еще одного участника, в результате чего мотоцикл оказался непригоден к дальнейшему участию в гонке (сам мотоциклист не пострадал, т.к. успел вовремя отбежать). За второе происшествие пилот получил огромное наказание в пять часов. Однако представители Toyota подали протест, по итогам которого с де Вильерса сняли все обвинения – и гонщик вернулся на четвертое место в общем зачете.

Тем не менее, по словам пилота его официально признанная невиновность не остановила болельщиков в соцсетях. «Невероятно, что в соцсетях ты получаешь столько агрессивных комментариев и даже угроз убийством, – рассказал де Вильерс. – Я впервые столкнулся с чем-то подобным – и не сказать, что это приятный опыт. Причем тебе угрожают люди, которые не знают всей ситуации – ведь здесь, на трассе, их не было. Очень легко что-то комментировать, сидя дома и не зная фактов.

Так что, я рад, что все это осталось позади. Я знаю, что перед столкновением мы сделали все возможное, чтобы не наехать на тот байк. В дюнах избежать контакта в этой ситуации очень сложно, потому что людей просто не видно за гребнем. И нам просто не повезло.

Все дело в том, что изначально расследование не было проведено должным образом. Хорошо, что штраф аннулировали и мы снова в гонке».

Ранее Де Вильерс сам вышел на контакт с мотогонщиком, пострадавшим во втором инциденте, извинился перед спортсменом и пообещал возместить стоимость выведенного из строя мотоцикла, а также оплатить вступительный взнос на участие в «Дакаре» 2023 года.

Дополнительная информация: Серхио Лийо