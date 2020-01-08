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Дакар / Отчет об этапе

Петерансель выиграл этап в «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство

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Петерансель выиграл этап в «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство
Автор:
, Редактор
8 янв. 2020 г., 13:42

Аль-Аттия стал бы лидером гонки, если бы не вчерашний штраф.

Стефан Петерансель стал четвертым победителем этапа на ралли-марафоне «Дакар», выиграв четвертый спецучасток в Саудовской Аравии. Вторым к финишу пришел прошлогодний победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия.

Лидерство в общем зачете сохранил Карлос Сайнс, который финишировал третьим. Он опережает Аль-Аттию менее чем на три минуты, и если бы не вчерашний трехминутный штраф, катарец уже мог бы быть лидером гонки.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо финишировал десятым, в 26 минутах позади Петеранселя.

Общий зачет в категории автомобилей после 4-го этапа

  Экипаж Автомобиль Отставание
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini  
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota 03:03
3

France Стефан Петерансель

 Mini 11:42
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota 23:10
5

 Argentina Орландо Терранова

 Mini 23:13
6

France Матье Серрадори

 Century 26:55
7

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota 34:40
8

Netherlands Бернхард тен Бринке

 Toyota 44:40
9

Czech Republic Мартин Прокоп

 Ford 1:09:41
10

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini 1:30:25

Быстрейшим из мотоциклистов стал англичанин Сэм Сандерленд. Однако после финиша он был оштрафован за превышение скорости на участке с ограничением в районе 200-го километра этапа. В итоге победителем сегодняшнего дня стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо.

Общий зачет в категории мотоциклов после 4-го этапа

  Пилот Мотоцикл Отставание
1

United States Рики Брабек

 Honda  
2

Argentina Кевин Бенавидес

 Honda 02:30
3

Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо

 Honda 08:31
4

Australia Тоби Прайс

 KTM 12:09
5 Chile Пабло Кинтанилья Husqvarna 17:52
Игнасио Касале выиграл на этапе в классе квадроциклов и сохранил лидерство в общем зачете. 

Общий зачет в категории квадроциклов после 4-го этапа

Поз. Пилот Квадроцикл Отставание
1 Чили Игнасио Касале Yamaha  
2 Чили Джовани Энрико  Yamaha 01:24
3 Франция Симон Витсе Yamaha 03:22
4  Poland Рафал Соник Yamaha 12:39
5 Аргентина Мануэль Андухар Yamaha  
 

Новость дополняется, результаты готовятся.

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Сергей Иванов

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 5: Эль-Ула – Хаил Старт через
12 Часов
:
14 Минут
:
15 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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