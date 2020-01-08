Петерансель выиграл этап в «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство
Аль-Аттия стал бы лидером гонки, если бы не вчерашний штраф.
Стефан Петерансель стал четвертым победителем этапа на ралли-марафоне «Дакар», выиграв четвертый спецучасток в Саудовской Аравии. Вторым к финишу пришел прошлогодний победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия.
Лидерство в общем зачете сохранил Карлос Сайнс, который финишировал третьим. Он опережает Аль-Аттию менее чем на три минуты, и если бы не вчерашний трехминутный штраф, катарец уже мог бы быть лидером гонки.
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо финишировал десятым, в 26 минутах позади Петеранселя.
Общий зачет в категории автомобилей после 4-го этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|03:03
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|11:42
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|23:10
|5
|
Орландо Терранова
|Mini
|23:13
|6
|
Матье Серрадори
|Century
|26:55
|7
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|34:40
|8
|
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|44:40
|9
|
Мартин Прокоп
|Ford
|1:09:41
|10
|
Ясир Сейдан
|Mini
|1:30:25
Быстрейшим из мотоциклистов стал англичанин Сэм Сандерленд. Однако после финиша он был оштрафован за превышение скорости на участке с ограничением в районе 200-го километра этапа. В итоге победителем сегодняшнего дня стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо.
Общий зачет в категории мотоциклов после 4-го этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Отставание
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|2
|
Кевин Бенавидес
|Honda
|02:30
|3
|
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|08:31
|4
|
Тоби Прайс
|KTM
|12:09
|5
|Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|17:52
Общий зачет в категории квадроциклов после 4-го этапа
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Отставание
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|2
|Джовани Энрико
|Yamaha
|01:24
|3
|Симон Витсе
|Yamaha
|03:22
|4
|Рафал Соник
|Yamaha
|12:39
|5
|Мануэль Андухар
|Yamaha
Новость дополняется, результаты готовятся.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Сергей Иванов
Петерансель выиграл этап в «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство
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|Сессия
|Дата
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Местное время
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|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
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чт 2 янв.
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16:00
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|Церемония старта
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сб 4 янв.
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16:00
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|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
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вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
01:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
21:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
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пн 6 янв.
вт 7 янв.
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22:00
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|Этап 4: Неом – Эль-Ула
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вт 7 янв.
ср 8 янв.
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06:30
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|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
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ср 8 янв.
чт 9 янв.
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22:15
06:15
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|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
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чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
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|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
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