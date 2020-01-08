Петерансель выиграл этап в «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство

Стефан Петерансель стал четвертым победителем этапа на ралли-марафоне «Дакар», выиграв четвертый спецучасток в Саудовской Аравии. Вторым к финишу пришел прошлогодний победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия.

Лидерство в общем зачете сохранил Карлос Сайнс, который финишировал третьим. Он опережает Аль-Аттию менее чем на три минуты, и если бы не вчерашний трехминутный штраф, катарец уже мог бы быть лидером гонки.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо финишировал десятым, в 26 минутах позади Петеранселя.

Общий зачет в категории автомобилей после 4-го этапа

Экипаж Автомобиль Отставание 1 Карлос Сайнс Mini 2 Нассер Аль-Аттия Toyota 03:03 3 Стефан Петерансель Mini 11:42 4 Язид Аль-Раджи Toyota 23:10 5 Орландо Терранова Mini 23:13 6 Матье Серрадори Century 26:55 7 Жиньель де Вильерс Toyota 34:40 8 Бернхард тен Бринке Toyota 44:40 9 Мартин Прокоп Ford 1:09:41 10 Ясир Сейдан Mini 1:30:25

Быстрейшим из мотоциклистов стал англичанин Сэм Сандерленд. Однако после финиша он был оштрафован за превышение скорости на участке с ограничением в районе 200-го километра этапа. В итоге победителем сегодняшнего дня стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо.

Общий зачет в категории мотоциклов после 4-го этапа

Пилот Мотоцикл Отставание 1 Рики Брабек Honda 2 Кевин Бенавидес Honda 02:30 3 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 08:31 4 Тоби Прайс KTM 12:09 5 Пабло Кинтанилья Husqvarna 17:52

Игнасио Касале выиграл на этапе в классе квадроциклов и сохранил лидерство в общем зачете.

Общий зачет в категории квадроциклов после 4-го этапа Поз. Пилот Квадроцикл Отставание 1 Игнасио Касале Yamaha 2 Джовани Энрико Yamaha 01:24 3 Симон Витсе Yamaha 03:22 4 Рафал Соник Yamaha 12:39 5 Мануэль Андухар Yamaha

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