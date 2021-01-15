Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»

55-летний Стефан Петерансель в 14-й раз выиграл ралли-марафон «Дакар». Француз первенствовал в категории легковых автомобилей.

Победа на заключительном этапе гонки осталась за Карлосом Сайнсом. Вторым стал Нассер Аль-Аттия, а Петерансель занял третье место, уступив победителю менее трех минут. Учитывая существенный отрыв француза в общем зачете, это поражение никак не повлияло на его позицию.

Второе место по итогам гонки занял Аль-Аттия, тройку лидеров замкнул Сайнс. Россиянин Владимир Васильев в общем зачете оказался

Результаты 12-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1. Карлос Сайнс Лукас Круз Mini 2. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 2:13 3. Стефан Петерансель Эдуар Буланже Mini + 2:53 4. Сириль Депре Майкл Хорн Peugeot + 4:01 5. Владимир Васильев Дмитрий Цыро Mini + 5:36

Положение в общем зачете

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1. Стефан Петерансель Эдуар Буланже Mini 44 ч 27:11 2. Нассер Аль-Аттия Матье Бомель Toyota + 14:51 3. Карлос Сайнс Лукас Круз Mini + 1 ч 01:57 4. Якуб Пшигоньски Тимо Готтшальк Mini + 2 ч 36:03 5. Нани Рома Александр Винокс BRX + 3 ч 22:48 …7. Владимир Васильев Дмитрий Цыро Mini + 3 ч 29:38

В зачете мотоциклистов победу на ралли одержал Кевин Бенавидес. На последнем этапе он стал вторым, уступив своему главному преследователю Рики Брабеку. Однако, общего запаса Бенавидесу хватило, чтобы завершить гонку с пятиминутным преимуществом. Тройку лучших в тотале замкнул Сэм Сандерленд.