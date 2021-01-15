Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»
Француз лидировал почти всю гонку и уверенно довел ее до победы
55-летний Стефан Петерансель в 14-й раз выиграл ралли-марафон «Дакар». Француз первенствовал в категории легковых автомобилей.
Победа на заключительном этапе гонки осталась за Карлосом Сайнсом. Вторым стал Нассер Аль-Аттия, а Петерансель занял третье место, уступив победителю менее трех минут. Учитывая существенный отрыв француза в общем зачете, это поражение никак не повлияло на его позицию.
Второе место по итогам гонки занял Аль-Аттия, тройку лидеров замкнул Сайнс. Россиянин Владимир Васильев в общем зачете оказался
Результаты 12-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1.
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|2.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 2:13
|3.
|
Стефан Петерансель
Эдуар Буланже
|Mini
|+ 2:53
|4.
|
Сириль Депре
Майкл Хорн
|Peugeot
|
+ 4:01
|5.
|
Владимир Васильев
Дмитрий Цыро
|Mini
|
+ 5:36
Положение в общем зачете
|Место
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1.
|
Стефан Петерансель
Эдуар Буланже
|Mini
|44 ч 27:11
|2.
|
Нассер Аль-Аттия
Матье Бомель
|Toyota
|+ 14:51
|3.
|
Карлос Сайнс
Лукас Круз
|Mini
|+ 1 ч 01:57
|4.
|
Якуб Пшигоньски
Тимо Готтшальк
|Mini
|+ 2 ч 36:03
|5.
|
Нани Рома
Александр Винокс
|BRX
|+ 3 ч 22:48
|…7.
|
Владимир Васильев
Дмитрий Цыро
|Mini
|
+ 3 ч 29:38
В зачете мотоциклистов победу на ралли одержал Кевин Бенавидес. На последнем этапе он стал вторым, уступив своему главному преследователю Рики Брабеку. Однако, общего запаса Бенавидесу хватило, чтобы завершить гонку с пятиминутным преимуществом. Тройку лучших в тотале замкнул Сэм Сандерленд.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Пилоты
|Стефан Петерансель
|Автор
|Иван Матушкин