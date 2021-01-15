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Дакар / Отчет о гонке

Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»

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Петерансель в 14-й раз выиграл «Дакар»
Автор:
, редактор

Француз лидировал почти всю гонку и уверенно довел ее до победы

55-летний Стефан Петерансель в 14-й раз выиграл ралли-марафон «Дакар». Француз первенствовал в категории легковых автомобилей. 

Победа на заключительном этапе гонки осталась за Карлосом Сайнсом. Вторым стал Нассер Аль-Аттия, а Петерансель занял третье место, уступив победителю менее трех минут. Учитывая существенный отрыв француза в общем зачете, это поражение никак не повлияло на его позицию. 

Второе место по итогам гонки занял Аль-Аттия, тройку лидеров замкнул Сайнс. Россиянин Владимир Васильев в общем зачете оказался

Результаты 12-го этапа «Дакара» в зачете внедорожников

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini  
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 2:13
3.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini + 2:53 
4.

France Сириль Депре

Switzerland Майкл Хорн

 Peugeot

+ 4:01
5.

Russian Federation Владимир Васильев

Russian Federation Дмитрий Цыро

 Mini

+ 5:36

Положение в общем зачете 

Место Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1.

France Стефан Петерансель

France Эдуар Буланже

 Mini 44 ч 27:11
2.

Qatar Нассер Аль-Аттия

France Матье Бомель

 Toyota + 14:51 
3.

Spain Карлос Сайнс

Spain Лукас Круз

 Mini + 1 ч 01:57
4.

Poland Якуб Пшигоньски

Germany Тимо Готтшальк

 Mini + 2 ч 36:03
5.

Spain Нани Рома

France Александр Винокс

 BRX + 3 ч 22:48
…7.

Russian Federation Владимир Васильев

Russian Federation Дмитрий Цыро

 Mini

+ 3 ч 29:38

В зачете мотоциклистов победу на ралли одержал Кевин Бенавидес. На последнем этапе он стал вторым, уступив своему главному преследователю Рики Брабеку. Однако, общего запаса Бенавидесу хватило, чтобы завершить гонку с пятиминутным преимуществом. Тройку лучших в тотале замкнул Сэм Сандерленд.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Стефан Петерансель
Автор Иван Матушкин

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