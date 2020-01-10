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Дакар / Новость

Петерансель выиграл шестой этап «Дакара», Сайнс остался лидером

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Петерансель выиграл шестой этап «Дакара», Сайнс остался лидером
Автор:
, редактор
10 янв. 2020 г., 12:50

Фернандо Алонсо повторил свой лучший результат, финишировав пятым.

Дуэт гонщиков MINI X-raid Стефан Петерансель и Карлос Сайнс показал лучшие времена на шестом этапе ралли-рейда «Дакар» в категории внедорожников. При этом француз на минуту опередил своего испанского партнера, что не помешало тому сохранить первое место в генеральной классификации и увеличить отрыв от ближайшего преследователя – Нассера Аль-Аттия, который завершил этап третьим.

Аравиец Язид Аль-Раджи с российским штурманом Константином Жильцовым завершил день четвертым. Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо большую часть дистанции проехал пятым, но перед финишем пропустил вперед Матье Серрадори. Тем не менее, Алонсо поднялся на 16 строчку в общем зачете и отстает от лидера 3 часа 18 минут.

Общий зачет в категории автомобилей после 6-го этапа

  Экипаж Автомобиль Отставание
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini  
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota 07:46
3

France Стефан Петерансель

 Mini 16:18
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota 36:46
5

Argentina Орландо Терранова

 Mini 43:52
6

France Матье Серрадори

 Century 50:19
7

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota 55:39
8

Netherlands Бернхард тен Бринке

 Toyota 1:12:56
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini 2:00:09
10

Lithuania Бенедиктас Ванагас

 Toyota 2:38:24

В мотоциклетной категории победителем этапа стал лидер общего зачета Рики Брабек. Его ближайший преследователь Тоби Прайс по итогам дня не попал даже в топ-10 и пропустил на второе место в генеральной классификации Пабло Кинтанилью. Испанец Хоан Барреда Борт благодаря второму месту на шестом этапе поднялся в пятерку лидеров гонки.

Общий зачет в категории мотоциклов после 6-го этапа

  Пилот Мотоцикл Отставание
1

United States Рики Брабек

 Honda  
2

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna 20:56
3

Australia Тоби Прайс

 Honda 25:39
4

Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо

 Honda 25:41
5 Spain Хоан Барреда Борт Honda 32:58
В зачете квадроциклов победу одержал Симон Витсе, а Игнасио Касале сохранил лидерство в общем зачете. Джовани Энрико, который после пяти этапов шел вторым, был вынужден сойти из-за поломки квадроцикла, починить которую на месте он не сумел.
 
Общий зачет в категории квадроциклов после 6-го этапа
Поз. Пилот Квадроцикл Отставание
1 Чили Игнасио Касале Yamaha  
2 Франция Симон Витсе Yamaha 35:12
3 Poland Рафал Соник Yamaha 1:07:17
4 Франция Александр Жиру Yamaha 1:57:18
5 Аргентина Мануэль Андухар Yamaha 2:54:58

Новость дополняется, результаты готовятся

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Об этой статье

Серия Дакар
Автор Иван Матушкин

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
16:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
16:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
01:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
вс 5 янв.
пн 6 янв.
21:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
пн 6 янв.
вт 7 янв.
22:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
вт 7 янв.
ср 8 янв.
22:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
ср 8 янв.
чт 9 янв.
22:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
чт 9 янв.
пт 10 янв.
22:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
пт 10 янв.
сб 11 янв.
22:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
сб 11 янв.
вс 12 янв.
22:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
пн 13 янв.
22:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
пн 13 янв.
вт 14 янв.
22:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
вт 14 янв.
ср 15 янв.
22:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
ср 15 янв.
чт 16 янв.
22:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
чт 16 янв.
пт 17 янв.
22:00
06:00
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