Петерансель выиграл шестой этап «Дакара», Сайнс остался лидером
Фернандо Алонсо повторил свой лучший результат, финишировав пятым.
Дуэт гонщиков MINI X-raid Стефан Петерансель и Карлос Сайнс показал лучшие времена на шестом этапе ралли-рейда «Дакар» в категории внедорожников. При этом француз на минуту опередил своего испанского партнера, что не помешало тому сохранить первое место в генеральной классификации и увеличить отрыв от ближайшего преследователя – Нассера Аль-Аттия, который завершил этап третьим.
Аравиец Язид Аль-Раджи с российским штурманом Константином Жильцовым завершил день четвертым. Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо большую часть дистанции проехал пятым, но перед финишем пропустил вперед Матье Серрадори. Тем не менее, Алонсо поднялся на 16 строчку в общем зачете и отстает от лидера 3 часа 18 минут.
Общий зачет в категории автомобилей после 6-го этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Отставание
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|07:46
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|16:18
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|36:46
|5
|
Орландо Терранова
|Mini
|43:52
|6
|
Матье Серрадори
|Century
|50:19
|7
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|55:39
|8
|
Бернхард тен Бринке
|Toyota
|1:12:56
|9
|
Ясир Сейдан
|Mini
|2:00:09
|10
|
Бенедиктас Ванагас
|Toyota
|2:38:24
В мотоциклетной категории победителем этапа стал лидер общего зачета Рики Брабек. Его ближайший преследователь Тоби Прайс по итогам дня не попал даже в топ-10 и пропустил на второе место в генеральной классификации Пабло Кинтанилью. Испанец Хоан Барреда Борт благодаря второму месту на шестом этапе поднялся в пятерку лидеров гонки.
Общий зачет в категории мотоциклов после 6-го этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Отставание
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|2
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|20:56
|3
|
Тоби Прайс
|Honda
|25:39
|4
|
Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|25:41
|5
|Хоан Барреда Борт
|Honda
|32:58
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Отставание
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|2
|Симон Витсе
|Yamaha
|35:12
|3
|Рафал Соник
|Yamaha
|1:07:17
|4
|Александр Жиру
|Yamaha
|1:57:18
|5
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|2:54:58
Новость дополняется, результаты готовятся
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Иван Матушкин
Петерансель выиграл шестой этап «Дакара», Сайнс остался лидером
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
16:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
16:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
01:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
вс 5 янв.
пн 6 янв.
|
21:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
пн 6 янв.
вт 7 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
вт 7 янв.
ср 8 янв.
|
22:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
ср 8 янв.
чт 9 янв.
|
22:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
чт 9 янв.
пт 10 янв.
|
22:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
пт 10 янв.
сб 11 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
сб 11 янв.
вс 12 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
пн 13 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
пн 13 янв.
вт 14 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 10: Харад – Шубайта
|
вт 14 янв.
ср 15 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 11: Шубайта – Харад
|
ср 15 янв.
чт 16 янв.
|
22:00
06:00
|
|Этап 12: Харад – Киддия
|
чт 16 янв.
пт 17 янв.
|
22:00
06:00
|
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