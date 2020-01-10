Петерансель выиграл шестой этап «Дакара», Сайнс остался лидером

Дуэт гонщиков MINI X-raid Стефан Петерансель и Карлос Сайнс показал лучшие времена на шестом этапе ралли-рейда «Дакар» в категории внедорожников. При этом француз на минуту опередил своего испанского партнера, что не помешало тому сохранить первое место в генеральной классификации и увеличить отрыв от ближайшего преследователя – Нассера Аль-Аттия, который завершил этап третьим.

Аравиец Язид Аль-Раджи с российским штурманом Константином Жильцовым завершил день четвертым. Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо большую часть дистанции проехал пятым, но перед финишем пропустил вперед Матье Серрадори. Тем не менее, Алонсо поднялся на 16 строчку в общем зачете и отстает от лидера 3 часа 18 минут.

Общий зачет в категории автомобилей после 6-го этапа

Экипаж Автомобиль Отставание 1 Карлос Сайнс Mini 2 Нассер Аль-Аттия Toyota 07:46 3 Стефан Петерансель Mini 16:18 4 Язид Аль-Раджи Toyota 36:46 5 Орландо Терранова Mini 43:52 6 Матье Серрадори Century 50:19 7 Жиньель де Вильерс Toyota 55:39 8 Бернхард тен Бринке Toyota 1:12:56 9 Ясир Сейдан Mini 2:00:09 10 Бенедиктас Ванагас Toyota 2:38:24

В мотоциклетной категории победителем этапа стал лидер общего зачета Рики Брабек. Его ближайший преследователь Тоби Прайс по итогам дня не попал даже в топ-10 и пропустил на второе место в генеральной классификации Пабло Кинтанилью. Испанец Хоан Барреда Борт благодаря второму месту на шестом этапе поднялся в пятерку лидеров гонки.



Общий зачет в категории мотоциклов после 6-го этапа

Пилот Мотоцикл Отставание 1 Рики Брабек Honda 2 Пабло Кинтанилья Husqvarna 20:56 3 Тоби Прайс Honda 25:39 4 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 25:41 5 Хоан Барреда Борт Honda 32:58

В зачете квадроциклов победу одержал Симон Витсе, а Игнасио Касале сохранил лидерство в общем зачете. Джовани Энрико, который после пяти этапов шел вторым, был вынужден сойти из-за поломки квадроцикла, починить которую на месте он не сумел.

Общий зачет в категории квадроциклов после 6-го этапа

Поз. Пилот Квадроцикл Отставание 1 Игнасио Касале Yamaha 2 Симон Витсе Yamaha 35:12 3 Рафал Соник Yamaha 1:07:17 4 Александр Жиру Yamaha 1:57:18 5 Мануэль Андухар Yamaha 2:54:58

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