Петерансель стал быстрейшим во вторник, Аль-Аттия почти догнал Сайнса

410-километровый скоростной участок между городами Вади Аль-Давасир и Харад оказался довольно простым в плане навигации, потому его результаты получились очень плотными – разница на финише редко превышала несколько минут.

Несмотря на это, вторник заметно закрутил интригу в зачете внедорожников – лидер «Дакара» Карлос Сайнс остановился в начале дистанции, потеряв пять минут (по предварительной информации, для замены проколотого колеса), из-за чего едва не отдал первую позицию Нассеру Аль-Аттие.

По итогам дня между испанцем на Mini и катарцем на Toyota – всего 24 секунды в генеральной классификации. Еще меньше сам Аль-Аттия уступил на финише Стефану Петеранселю, который стал лучшим гонщиком вторника: здесь разница составила 15 секунд.

Фернандо Алонсо отправился на дистанцию вторым и вскоре опередил триумфатора понедельника Матье Серрадори. Однако из-за необходимости прокладывать путь для преследователей и не имея перед собой их следов, чемпион Ф1 понемногу терял время, закончив этап девятым.

Но из-за переворота и схода ветерана «Дакара» Ронана Шабо испанец смог подняться до десятой строчки общего зачета.

Ясир Сейдан с Алексеем Кузьмичем стали третьими по итогам дня, в общем зачете они остались девятыми. Язид Аль-Раджи и Константин Жильцов сохранили четвертое место.

Александр Доросинский и Денис Кротов, отыграв позиции, занимают в протоколе 15-ю и 17-ю строчки.

Общий зачет в категории автомобилей после девятого этапа

Экипаж Автомобиль Время/Отст. 1 Карлос Сайнс Mini 35 ч 11:54 2 Нассер Аль-Аттия Toyota +0:24 3 Стефан Петерансель Mini +6:38 4 Язид Аль-Раджи Toyota +34:16 5 Орландо Терранова Mini +49:41 6 Жиньель де Вильерс Toyota +57:57 7 Бернхард тен Бринке Toyota 1 ч 08:59 7 Матье Серрадори Century 1 ч 24:20 9 Ясир Сейдан Mini 2 ч 35:35 10 Фернандо Алонсо Toyota 3 ч 17:23 Пабло Кинтанилья, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, Husqvarna FR 450 Rally (№5) Фото: A.S.O. На протяжении трех сотен километров четыре лидера в зачете мотоциклистов шли практически вровень и держались в одной минуте. Под конец спецучастка Пабло Кинтанилья смог оторваться от соперников и финишировал почти на две минуты раньше, чем Тоби Прайс из KTM. Несмотря на небольшую аварию по ходу этапа, третьим стал гонщик Honda Хоан Барреда, опередивший Рики Брабека. В итоге лидирующий в зачете Брабек проиграл своему главному сопернику Китанилье почти четыре минуты, но по-прежнему сохраняет внушительное преимущество. Дмитрий Агошков отыграл две позиции и занимает в гонке 64-е место. Общий зачет в категории мотоциклов после девятого этапа Пилот Мотоцикл Время/Отст. 1 Рики Брабек Honda 31 ч 59:29 2 Пабло Кинтанилья Husqvarna 20:53 3 Тоби Прайс KTM 26:43 4 Хоан Барреда Борт Honda 28:16 5 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 29:29

В зачете квадроциклов возглавляющий гонку Игнасио Касале в самой концовке преподнес соперникам неприятный сюрприз – он долго оставался в тени, но на финальных километрах ускорился и вышел вперед, опередив в итоге на три секунды другого представителя Чили Джованни Энрико.

Главный преследователь Касале Симон Витс провел день не лучшим образом, проиграв еще восемь минут. но позиции в первой пятерке остались неизменными.

Общий зачет в категории квадроциклов после девятого этапа