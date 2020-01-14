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Дакар / Ралли «Дакар» / Отчет о секции

Петерансель стал быстрейшим во вторник, Аль-Аттия почти догнал Сайнса

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Петерансель стал быстрейшим во вторник, Аль-Аттия почти догнал Сайнса
Автор:
, Ответственный редактор
14 янв. 2020 г., 12:56

Девятый спецучасток внедорожной гонки оказался богатым на события и заметно обострил интригу в общем зачете. Фернандо Алонсо вернулся в первую десятку.

410-километровый скоростной участок между городами Вади Аль-Давасир и Харад оказался довольно простым в плане навигации, потому его результаты получились очень плотными – разница на финише редко превышала несколько минут.

Несмотря на это, вторник заметно закрутил интригу в зачете внедорожников – лидер «Дакара» Карлос Сайнс остановился в начале дистанции, потеряв пять минут (по предварительной информации, для замены проколотого колеса), из-за чего едва не отдал первую позицию Нассеру Аль-Аттие.

По итогам дня между испанцем на Mini и катарцем на Toyota – всего 24 секунды в генеральной классификации. Еще меньше сам Аль-Аттия уступил на финише Стефану Петеранселю, который стал лучшим гонщиком вторника: здесь разница составила 15 секунд. 

Фернандо Алонсо отправился на дистанцию вторым и вскоре опередил триумфатора понедельника Матье Серрадори. Однако из-за необходимости прокладывать путь для преследователей и не имея перед собой их следов, чемпион Ф1 понемногу терял время, закончив этап девятым. 

Но из-за переворота и схода ветерана «Дакара» Ронана Шабо испанец смог подняться до десятой строчки общего зачета. 

Ясир Сейдан с Алексеем Кузьмичем стали третьими по итогам дня, в общем зачете они остались девятыми. Язид Аль-Раджи и Константин Жильцов сохранили четвертое место. 

Александр Доросинский и Денис Кротов, отыграв позиции, занимают в протоколе 15-ю и 17-ю строчки. 

Общий зачет в категории автомобилей после девятого этапа

  Экипаж Автомобиль Время/Отст.
1

Spain Карлос Сайнс

 Mini 35 ч 11:54
2

Qatar Нассер Аль-Аттия

 Toyota +0:24
3

France Стефан Петерансель

 Mini +6:38
4

Saudi Arabia Язид Аль-Раджи

 Toyota +34:16
5

Argentina Орландо Терранова

 Mini +49:41
6

South Africa Жиньель де Вильерс

 Toyota +57:57
7

Netherlands Бернхард тен Бринке

Toyota

 1 ч 08:59
7

France Матье Серрадори

 Century 1 ч 24:20
9

Saudi Arabia Ясир Сейдан

 Mini 2 ч 35:35
10

Spain Фернандо Алонсо

 Toyota 3 ч 17:23
Пабло Кинтанилья, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, Husqvarna FR 450 Rally (№5)

Пабло Кинтанилья, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, Husqvarna FR 450 Rally (№5)

Фото: A.S.O.

На протяжении трех сотен километров четыре лидера в зачете мотоциклистов шли практически вровень и держались в одной минуте. Под конец спецучастка Пабло Кинтанилья смог оторваться от соперников и финишировал почти на две минуты раньше, чем Тоби Прайс из KTM. Несмотря на небольшую аварию по ходу этапа, третьим стал гонщик Honda Хоан Барреда, опередивший Рики Брабека.

В итоге лидирующий в зачете Брабек проиграл своему главному сопернику Китанилье почти четыре минуты, но по-прежнему сохраняет внушительное преимущество. 

Дмитрий Агошков отыграл две позиции и занимает в гонке 64-е место. 

Общий зачет в категории мотоциклов после девятого этапа

  Пилот Мотоцикл Время/Отст.
1

United States Рики Брабек

 Honda 31 ч 59:29
2

Chile Пабло Кинтанилья

 Husqvarna 20:53
3

Australia Тоби Прайс

 KTM 26:43
4

Spain Хоан Барреда Борт

 Honda 28:16
5 Chile Хосе Игнасио Корнехо Флоримо Honda 29:29

В зачете квадроциклов возглавляющий гонку Игнасио Касале в самой концовке преподнес соперникам неприятный сюрприз – он долго оставался в тени, но на финальных километрах  ускорился и вышел вперед, опередив в итоге на три секунды другого представителя Чили Джованни Энрико. 

Главный преследователь Касале Симон Витс провел день не лучшим образом, проиграв еще восемь минут. но позиции в первой пятерке остались неизменными.

Общий зачет в категории квадроциклов после девятого этапа
Поз. Пилот Квадроцикл Время/Отст.
1 Чили Игнасио Касале Yamaha 40 ч 52:23
2 Франция Симон Витс Yamaha 44:57
3 Poland Рафал Соник Yamaha 1 ч 32:33
4 Аргентина Мануэль Андухар Yamaha 3 ч 51:49
5 Poland Камиль Вишневски Yamaha 4 ч 45:54
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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Сессия Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
Автор Александр Кабановский

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
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 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
21:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
21:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
06:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
02:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
03:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
03:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
03:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
03:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
03:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
03:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
03:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
03:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
03:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
03:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
03:00
06:00
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