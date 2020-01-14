Петерансель стал быстрейшим во вторник, Аль-Аттия почти догнал Сайнса
Девятый спецучасток внедорожной гонки оказался богатым на события и заметно обострил интригу в общем зачете. Фернандо Алонсо вернулся в первую десятку.
410-километровый скоростной участок между городами Вади Аль-Давасир и Харад оказался довольно простым в плане навигации, потому его результаты получились очень плотными – разница на финише редко превышала несколько минут.
Несмотря на это, вторник заметно закрутил интригу в зачете внедорожников – лидер «Дакара» Карлос Сайнс остановился в начале дистанции, потеряв пять минут (по предварительной информации, для замены проколотого колеса), из-за чего едва не отдал первую позицию Нассеру Аль-Аттие.
По итогам дня между испанцем на Mini и катарцем на Toyota – всего 24 секунды в генеральной классификации. Еще меньше сам Аль-Аттия уступил на финише Стефану Петеранселю, который стал лучшим гонщиком вторника: здесь разница составила 15 секунд.
Фернандо Алонсо отправился на дистанцию вторым и вскоре опередил триумфатора понедельника Матье Серрадори. Однако из-за необходимости прокладывать путь для преследователей и не имея перед собой их следов, чемпион Ф1 понемногу терял время, закончив этап девятым.
Но из-за переворота и схода ветерана «Дакара» Ронана Шабо испанец смог подняться до десятой строчки общего зачета.
Ясир Сейдан с Алексеем Кузьмичем стали третьими по итогам дня, в общем зачете они остались девятыми. Язид Аль-Раджи и Константин Жильцов сохранили четвертое место.
Александр Доросинский и Денис Кротов, отыграв позиции, занимают в протоколе 15-ю и 17-ю строчки.
Общий зачет в категории автомобилей после девятого этапа
|Экипаж
|Автомобиль
|Время/Отст.
|1
|
Карлос Сайнс
|Mini
|35 ч 11:54
|2
|
Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|+0:24
|3
|
Стефан Петерансель
|Mini
|+6:38
|4
|
Язид Аль-Раджи
|Toyota
|+34:16
|5
|
Орландо Терранова
|Mini
|+49:41
|6
|
Жиньель де Вильерс
|Toyota
|+57:57
|7
|
Бернхард тен Бринке
|
Toyota
|1 ч 08:59
|7
|
Матье Серрадори
|Century
|1 ч 24:20
|9
|
Ясир Сейдан
|Mini
|2 ч 35:35
|10
|
Фернандо Алонсо
|Toyota
|3 ч 17:23
Пабло Кинтанилья, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, Husqvarna FR 450 Rally (№5)
Фото: A.S.O.
На протяжении трех сотен километров четыре лидера в зачете мотоциклистов шли практически вровень и держались в одной минуте. Под конец спецучастка Пабло Кинтанилья смог оторваться от соперников и финишировал почти на две минуты раньше, чем Тоби Прайс из KTM. Несмотря на небольшую аварию по ходу этапа, третьим стал гонщик Honda Хоан Барреда, опередивший Рики Брабека.
В итоге лидирующий в зачете Брабек проиграл своему главному сопернику Китанилье почти четыре минуты, но по-прежнему сохраняет внушительное преимущество.
Дмитрий Агошков отыграл две позиции и занимает в гонке 64-е место.
Общий зачет в категории мотоциклов после девятого этапа
|Пилот
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|1
|
Рики Брабек
|Honda
|31 ч 59:29
|2
|
Пабло Кинтанилья
|Husqvarna
|20:53
|3
|
Тоби Прайс
|KTM
|26:43
|4
|
Хоан Барреда Борт
|Honda
|28:16
|5
|Хосе Игнасио Корнехо Флоримо
|Honda
|29:29
В зачете квадроциклов возглавляющий гонку Игнасио Касале в самой концовке преподнес соперникам неприятный сюрприз – он долго оставался в тени, но на финальных километрах ускорился и вышел вперед, опередив в итоге на три секунды другого представителя Чили Джованни Энрико.
Главный преследователь Касале Симон Витс провел день не лучшим образом, проиграв еще восемь минут. но позиции в первой пятерке остались неизменными.
|Поз.
|Пилот
|Квадроцикл
|Время/Отст.
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|40 ч 52:23
|2
|Симон Витс
|Yamaha
|44:57
|3
|Рафал Соник
|Yamaha
|1 ч 32:33
|4
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|3 ч 51:49
|5
|Камиль Вишневски
|Yamaha
|4 ч 45:54
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Ралли «Дакар»
|Сессия
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|Автор
|Александр Кабановский
Петерансель стал быстрейшим во вторник, Аль-Аттия почти догнал Сайнса
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Техкомиссия в Джидде
|
ср 1 янв.
чт 2 янв.
|
21:00
00:00
|
|Церемония старта
|
пт 3 янв.
сб 4 янв.
|
21:00
00:00
|
|Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
|
вс 5 янв.
вс 5 янв.
|
06:03
09:03
|
|Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
|
пн 6 янв.
пн 6 янв.
|
02:00
05:00
|
|Этап 3: Неом – Неом
|
вт 7 янв.
вт 7 янв.
|
03:00
06:00
|
|Этап 4: Неом – Эль-Ула
|
ср 8 янв.
ср 8 янв.
|
03:30
06:30
|
|Этап 5: Эль-Ула – Хаил
|
чт 9 янв.
чт 9 янв.
|
03:15
06:15
|
|Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
|
пт 10 янв.
пт 10 янв.
|
03:00
06:00
|
|День отдыха в Эр-Рияде
|
сб 11 янв.
сб 11 янв.
|
03:00
06:00
|
|Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
|
вс 12 янв.
вс 12 янв.
|
03:00
06:00
|
|Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
|
пн 13 янв.
пн 13 янв.
|
03:00
06:00
|
|Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
|
вт 14 янв.
вт 14 янв.
|
03:00
06:00
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|Этап 10: Харад – Шубайта
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ср 15 янв.
ср 15 янв.
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03:00
06:00
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|Этап 11: Шубайта – Харад
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чт 16 янв.
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06:00
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