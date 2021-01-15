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Петерансель: Аль-Аттия много лет жалуется, а я не плачу

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Петерансель: Аль-Аттия много лет жалуется, а я не плачу
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, редактор

14-кратный победитель гонки ответил на критику трехкратного

Трехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия накануне выразил недовольство правилами гонки, сочтя, что они подыгрывают багги в противостоянии с полноприводными машинами. 

Аль-Аттия выиграл больше всех спецучастков на «Дакаре» 2021 года, но в общем зачете уступил Стефану Петеранселю, который ехал на багги. Сегодня Петерансель выиграл «Дакар» в 14-й раз в карьере и после финиша ответил на критику Аль-Аттия.

«Не хочу даже комментировать, они уже много лет жалуются, – сказал Петерансель. – Мы не плачем, когда проигрываем. Это проблемы с собственным эго. Будь у него другое эго, он мог бы и выиграть. Его эго заставило его выиграть пролог, и там же он проиграл гонку».

Больше всего времени на «Дакаре»-2021 Аль-Аттия проиграл на первом спецучастке, на котором стартовал первым после победы в прологе.

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Об этой статье

Серия Дакар
Пилоты Стефан Петерансель , Нассер Аль-Аттия
Автор Иван Матушкин

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