Команда Yamaha и организаторы Ралли Дакар начали расследование событий понедельника, приведших к сходу американца Шорта. Тот входил в число лидеров гонки, но на пути из Биши в Вади Ад-Давасир вынужден был остановиться на трассе.

Это произошло на 273-м километре дистанции, вскоре после того, как участники «Дакара» посетили заправочный пункт. Шорт попробовал вновь запустить заглохший мотор своей Yamaha WR450F Rally, но все его попытки не принесли успеха. Эндрю был вынужден запросить помощь, и на вертолете организаторов его доставили в лагерь гонки.

Когда мотоцикл тоже попал в расположение команды, там обнаружили в топливном баке воду. Как стало известно Motorsport.com, после того, как ее удалили, а внутрь залили топливо, мотор завелся без видимых сложностей и заработал нормально.

В Yamaha сообщили, что схожие проблемы на дистанции возникли и у другого их гонщика, Тоби Прайса, но они были не столь серьезными и не помешали тому финишировать.

Шорт, который в 2019-м закончил марафон на шестом месте, написал в инстаграме: «Второй день начался для нас отлично, но после дозаправки я сразу ощутил проблемы с топливом. Я перепробовал все, что только мог, чтобы продолжать движение, но в итоге остановился. Очень обидно, но я знаю, что такое гонки, а в особенности «Дакар»».

Так как мотоциклисты, гонщики на квардоциклах и мотовездеходах не имеют возможности проехать несколько сотен километров без пополнения запасов топлива, на «Дакаре» давно отработан принцип дозаправок. Цистерны местного официального поставщика заранее расставляют в оговоренных точках. В понедельник они находились на 94-м и 267-м километрах скоростного участка.

Организаторы гонки заявили о начале официального расследования, так как на проблемы с топливом после финиша пожаловались сразу несколько мотоциклистов.

Обновление: изучив обстоятельства схода. Шорт и его команда обратились к дирекции гонки с просьбой дать американцу возможность продолжить борьбу. Но устроители марафона ответили отказом, объяснив его тем, что правила запрещают возвращение в гонку после схода, какими бы ни были его причины.