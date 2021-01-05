Дакар
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Дакар / Новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Поделились
Комментарии
Автор:
, главный редактор (Global)
Соавтор: Серхио Лильо, Журналист (Испания)

Мотогонщик Эндрю Шорт выбыл из борьбы в рейде-марафоне – команда считает, что ему в бак залили воду

Команда Yamaha и организаторы Ралли Дакар начали расследование событий понедельника, приведших к сходу американца Шорта. Тот входил в число лидеров гонки, но на пути из Биши в Вади Ад-Давасир вынужден был остановиться на трассе. 

Это произошло на 273-м километре дистанции, вскоре после того, как участники «Дакара» посетили заправочный пункт. Шорт попробовал вновь запустить заглохший мотор своей Yamaha WR450F Rally, но все его попытки не принесли успеха. Эндрю был вынужден запросить помощь, и на вертолете организаторов его доставили в лагерь гонки. 

Когда мотоцикл тоже попал в расположение команды, там обнаружили в топливном баке воду. Как стало известно Motorsport.com, после того, как ее удалили, а внутрь залили топливо, мотор завелся без видимых сложностей и заработал нормально. 

В Yamaha сообщили, что схожие проблемы на дистанции возникли и у другого их гонщика, Тоби Прайса, но они были не столь серьезными и не помешали тому финишировать. 

Шорт, который в 2019-м закончил марафон на шестом месте, написал в инстаграме: «Второй день начался для нас отлично, но после дозаправки я сразу ощутил проблемы с топливом. Я перепробовал все, что только мог, чтобы продолжать движение, но в итоге остановился. Очень обидно, но я знаю, что такое гонки, а в особенности «Дакар»».   

Так как мотоциклисты, гонщики на квардоциклах и мотовездеходах не имеют возможности проехать несколько сотен километров без пополнения запасов топлива, на «Дакаре» давно отработан принцип дозаправок. Цистерны местного официального поставщика заранее расставляют в оговоренных точках. В понедельник они находились на 94-м и 267-м километрах скоростного участка. 

Организаторы гонки заявили о начале официального расследования, так как на проблемы с топливом после финиша пожаловались сразу несколько мотоциклистов.

Обновление: изучив обстоятельства схода. Шорт и его команда обратились к дирекции гонки с просьбой дать американцу возможность продолжить борьбу. Но устроители марафона ответили отказом, объяснив его тем, что правила запрещают возвращение в гонку после схода, какими бы ни были его причины.   

Читайте также:

 
Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

Предыдущая новость

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Пилоты Эндрю Шорт
Команды Monster Energy Yamaha Rally Team
Автор Чарльз Брэдли

Самое читаемое Сегодня

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Статья с видео
Дакар Дакар / Новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

Элбон все же поедет за Red Bull в 2021-м. Но в DTM
DTM DTM / Новость

Элбон все же поедет за Red Bull в 2021-м. Но в DTM

В Австралии приготовились к переносу Гран При
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Австралии приготовились к переносу Гран При

Самое важное:

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Статья с видео
Дакар Дакар / Новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель
Дакар Дакар / Отчет об этапе

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса
Дакар Дакар / Отчет о секции

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса

Самое читаемое

1
Дакар

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

2дн
2
Формула 1

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

1дн
3
Дакар

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

4
Формула 1

«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи

22ч
5
Дакар

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

21ч

Самое важное:

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Дакар

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд
Дакар

Сотников стал быстрейшим на «Дакаре» второй день подряд

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель
Дакар

На «Дакаре» вновь сменился лидер. Теперь впереди Петерансель

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса
Дакар

«Дакар» стартовал: Сайнс и Сотников в лидерах, Леб сразу отстал на полчаса

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Дакар

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

Последние видео

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991 01:20
Дакар
8 авг. 2020 г.

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок 01:29
Дакар
6 авг. 2020 г.

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто 00:57
Дакар
24 июн. 2020 г.

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто

Так выглядит классический «Дакар» 03:38
Дакар
12 июн. 2020 г.

Так выглядит классический «Дакар»

Презентация «Дакара»: видео 26:27
Дакар
11 июн. 2020 г.

Презентация «Дакара»: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.