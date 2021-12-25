Первый конкурент Audi на «Дакаре» стартует в 2023 году

Французская компания ORECA, известная постройкой гоночных машин и, в том числе, прототипов для гонок на выносливость, намерена к 2023 году создать внедорожник с гибридным приводом. Его испытания начнутся в апреле 2022 года, чтобы машина была готова выступить в ралли-марафоне «Дакар» в 2023 году с командой SMG.

Это будет вторая гибридная машина для «Дакара». Первой является Audi RS Q e-tron: три таких полноприводных гибрида стартуют уже в январе 2022 года.

До сих пор правила «Дакара» позволяли выступать в «легковой» категории либо на полноприводных машинах с ограниченными ходами подвески и узкой колеей, либо за заднеприводных багги с более широким шасси и длинноходными подвесками. Для машин с гибридным приводом в правилах сделан отдельный регламент, сочетающий полный привод с преимуществами шасси багги.

В случае с Audi, в движение машину приводит исключительно электропривод, а двухлитровый четырехцилиндровый мотор от прототипа из DTM лишь вращает генератор для выработки электричества.

Какой будет гибридная схема внедорожника от ORECA пока до конца не ясно, но речь идет точно о машине с четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания. Мощность бензинового мотора оценивается в 200 л.с., а электропривода – еще 109 л.с. Судя по всему, в отличие от Audi оба двигателя будут непосредственно связаны с колесами.

За счет гибридных технологий создатели машины рассчитывают снизить расход топлива и выброс вредных веществ в атмосферу в два раза по сравнению с обычной бензиновой техникой.